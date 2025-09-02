ETV Bharat / international

તિયાનજિન ઘોષણાપત્રમાં ભારતનો મંત્ર ગૂંજ્યો 'એક પૃથ્વી, એક પરિવાર, એક ભવિષ્ય' - SCO SUMMIT 2025

સભ્ય દેશોએ SCO ક્ષેત્રમાં શાંતિ, સ્થિરતા, વિકાસ અને સમૃદ્ધિ સુનિશ્ચિત કરવા માટે 2035 સુધીની વ્યૂહરચના અપનાવી.

ચીનના તિયાનજિનમાં PM નરેન્દ્ર મોદી
ચીનના તિયાનજિનમાં PM નરેન્દ્ર મોદી (PTI)
Published : September 2, 2025 at 8:36 AM IST

ચીન : ભારતના 'એક પૃથ્વી, એક પરિવાર, એક ભવિષ્ય' દ્રષ્ટિકોણને શાંઘાઈ સહયોગ સંગઠનની ઘોષણામાં સ્થાન મળ્યું. સોમવારે સભ્ય દેશો દ્વારા તેને અપનાવવામાં આવ્યું. આ ઘોષણામાં સભ્ય દેશોએ પરસ્પર આદર, ન્યાય, સમાનતા અને પરસ્પર લાભદાયી સહકારની ભાવનામાં નવા પ્રકારના આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધના નિર્માણમાં સહકારને પ્રોત્સાહન આપવાની પહેલની સુસંગતતાને ફરીથી પુષ્ટિ આપી.

ભારતનો મંત્ર 'એક પૃથ્વી, એક પરિવાર, એક ભવિષ્ય'

તિયાનજિન ઘોષણામાં માનવજાત માટે સહિયારા ભવિષ્યના સમુદાયના નિર્માણ અને 'એક પૃથ્વી, એક પરિવાર, એક ભવિષ્ય' ના વિચાર પર સંવાદ વિકસાવવાના વિચારના સહિયારા દ્રષ્ટિકોણની રચના વિશે વાત કરવામાં આવી હતી.

આમાં, સભ્ય દેશોએ આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયને 'જસ્ટ વર્લ્ડ, હાર્મની અને ડેવલપમેન્ટ માટે ગ્લોબલ યુનિટી' ની SCO પહેલમાં જોડાવા હાકલ કરી. 'એક પૃથ્વી, એક પરિવાર, એક ભવિષ્ય' ની વિભાવના ભારતે 2023 માં G-20 સમિટના અધ્યક્ષપદ દરમિયાન આપી હતી. ત્યારથી તે વિવિધ વૈશ્વિક મંચો પર પડઘો પાડે છે.

SCO સમિટ 2025 - તિયાનજિન ઘોષણાપત્ર

વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે X પર એક પોસ્ટમાં વિગતો શેર કરતા કહ્યું કે, 'વડાપ્રધાન મોદીએ ચીનમાં યોજાયેલી શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઇઝેશનની લીડર્સ કાઉન્સિલની 25મી બેઠકને સંબોધિત કરી. પ્રધાનમંત્રીએ SCO માળખા હેઠળ સહયોગને મજબૂત બનાવવાના ભારતના વિઝન પર પ્રકાશ પાડ્યો અને ત્રણ સ્તંભો - સુરક્ષા, કનેક્ટિવિટી અને તક હેઠળ વધુ કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી.

તેમણે સભ્ય દેશોને તમામ પ્રકારના આતંકવાદ સામે લડવા માટે મજબૂત અને નિર્ણાયક પગલાં લેવા હાકલ કરી. પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાના પગલે સભ્ય દેશોનો તેમની એકતા બદલ આભાર માનતા, તેમણે આગ્રહ કર્યો કે આતંકવાદ સામે લડવામાં કોઈ બેવડા ધોરણો ન હોવા જોઈએ.

SCO ઘોષણામાં, સભ્ય દેશોએ તમામ માનવ અધિકારોની સાર્વત્રિકતા, અવિભાજ્યતાને પુનઃપુષ્ટિ આપી. માનવ અધિકારો અને મૂળભૂત સ્વતંત્રતાઓનું સન્માન કરવાની પ્રતિબદ્ધતા પણ વ્યક્ત કરી. વધુ મહત્ત્વની વાત એ છે કે, તેમણે તેમના સંરક્ષણના નામે અન્ય દેશોની આંતરિક બાબતોમાં દખલગીરીનો વિરોધ કર્યો.

SCO ની પ્રવૃત્તિઓમાં વધુ સુધારો કરવા માટે, સભ્ય દેશોએ 2035 સુધી SCO વિકાસ વ્યૂહરચના અપનાવી હતી જે SCO ક્ષેત્રમાં શાંતિ અને સ્થિરતા, વિકાસ અને સમૃદ્ધિ સુનિશ્ચિત કરવાના હિતમાં બહુપક્ષીય સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવવા માટે પ્રાથમિકતા કાર્યો અને મુખ્ય દિશાઓ વ્યાખ્યાયિત કરે છે.

SCO સમિટના તેમના સંબોધન દરમિયાન, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ભાર મૂક્યો કે SCO માટે ભારતનું વિઝન ત્રણ સ્તંભો દ્વારા સંચાલિત છે, એટલે કે સુરક્ષા, જોડાણ અને તક. તેમણે દેશોના વિકાસ માટે સુરક્ષા, શાંતિ અને સ્થિરતાના મહત્વ, અફઘાનિસ્તાન અને મધ્ય એશિયા માટે ભારતના જોડાણ પ્રયાસો તરફ ધ્યાન દોર્યું. તેમણે SCO સભ્ય દેશોના સાંસ્કૃતિક પાસાઓને વિશ્વ સમક્ષ લાવવા માટે એક સભ્યતા સંવાદ પ્લેટફોર્મ બનાવવાનું સૂચન કર્યું.

