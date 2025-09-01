તિયાનજિન: ચીનના તિયાનજિનમાં શાંઘાઈ સહયોગ સંગઠન (SCO) સમિટ ચાલી રહી છે. ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે સમગ્રસભ્ય દેશોનું સ્વાગત કર્યું અને સભાને સંબોધિત કરી. ત્યાર બાદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે તિયાનજિનમાં 25મા શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશન (SCO) હેડ્સ ઓફ સ્ટેટ કાઉન્સિલ સમિટ સત્રને સંબોધન કર્યું.
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આજે ભારત "Reform, Perform and Transform" ના મંત્ર પર આગળ વધી રહ્યું છે. કોવિડ હોય કે વૈશ્વિક આર્થિક અસ્થિરતા, અમે દરેક આફતને અવસરમાં ફેરવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. વ્યાપક સુધારાઓ પર સતત કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેના કારણે દેશમાં વિકાસ માટે નવી તકો ખુલી રહી છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ પણ વધી રહ્યો છે. તેમણે તમામ દેશોને ભારતની વિકાસ યાત્રામાં જોડાવા આમંત્રણ આપ્યું.
तियानजिन में SCO सदस्य सत्र में अपने उद्घाटन भाषण में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, " sco के सभी सदस्य देश मित्र और साझेदार हैं। हमें अपने मतभेदों का सम्मान करना चाहिए, रणनीतिक संवाद बनाए रखना चाहिए, आम सहमति बनानी चाहिए और एकजुटता एवं सहयोग को मज़बूत करना चाहिए। हमें सहयोग… pic.twitter.com/PQHZ1hWey0— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 1, 2025
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે ખુશીની વાત છે કે SCO પણ સમય સાથે આગળ વધી રહ્યું છે. સંગઠિત અપરાધ, ડ્રગ ટ્રાફિકિંગ અને સાયબર સુરક્ષા જેવા પડકારોનો સામનો કરવા માટે ચાર નવા કેન્દ્રો બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. ભારત આ સુધારાવાદી વિચારસરણીનું સ્વાગત કરે છે.
#WATCH प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग परिषद (एससीओ) के सदस्यों के सत्र में भारत का वक्तव्य दिया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 1, 2025
उन्होंने कहा, " मुझे एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए खुशी हो रही है। हमारे भव्य स्वागत के लिए मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आभार व्यक्त करता हूं। आज… pic.twitter.com/rHkqrCPH5L
SCO સભ્ય દેશો વૈશ્વિક સંસ્થાઓમાં સુધારા માટે પરસ્પર સહયોગ વધારી શકે છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રની 80મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે, આપણે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુધારાની માંગણી સંયુક્ત રીતે ઉઠાવી શકીએ છીએ. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ગ્લોબલ સાઉથની આકાંક્ષાઓને જૂના માળખામાં કેદ કરવી એ આવનારી પેઢીઓ માટે ગંભીર અન્યાય છે.
#WATCH तियानजिन, चीन | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, " ...भारत ने sco के सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत का दृष्टिकोण और नीति तीन महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित है: s - सिक्योरिटी, c - कनेक्टिविटी और 0 - अपॉर्चुनिटी।"… pic.twitter.com/PidNHcHxBo— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 1, 2025
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આપણે નવી પેઢીના રંગીન સપનાઓને જૂના કાળા અને સફેદ પડદા પર બતાવી શકતા નથી. પડદો બદલવો પડશે. SCO બહુપક્ષીયતા અને સમાવેશી વિશ્વ વ્યવસ્થા માટે માર્ગદર્શક બની શકે છે.
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે તકનો અર્થ સહકાર અને સુધારા બંને થાય છે. 2023 માં ભારતની અધ્યક્ષતા દરમિયાન SCO માં નવી ઉર્જા અને વિચારો લાવવામાં આવ્યા હતા. સહકારમાં સ્ટાર્ટ-અપ્સ અને નવીનતા, પરંપરાગત દવા, યુવા સશક્તિકરણ, ડિજિટલ સમાવેશ અને વહેંચાયેલ બૌદ્ધ વારસા જેવા નવા વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો.
ભારતનો પ્રયાસ હતો કે SCO ફક્ત સરકારો સુધી મર્યાદિત ન રહે પરંતુ સામાન્ય લોકો, યુવા વૈજ્ઞાનિકો, વિદ્વાનો અને સ્ટાર્ટ-અપ્સ સુધી પહોંચે. લોકો-થી-લોકોના સંપર્કોને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે, મોદીએ સૂચવ્યું કે SCO હેઠળ એક "સંસ્કૃતિ સંવાદ પ્લેટફોર્મ" બનાવવામાં આવે, જ્યાં પ્રાચીન સભ્યતાઓ, કલા, સાહિત્ય અને પરંપરાઓને વૈશ્વિક પ્લેટફોર્મ પર શેર કરી શકાય.
#WATCH चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग परिषद (SCO) के सदस्यों के सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, " भारत पिछले चार दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है... हाल ही में, हमने पहलगाम में आतंकवाद का घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे मैं उनका… pic.twitter.com/kb0KVD6cQZ— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 1, 2025
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું કે ભારત માને છે કે મજબૂત જોડાણ માત્ર વેપાર માટે જ નહીં પરંતુ વિશ્વાસ અને વિકાસ માટે પણ દરવાજા ખોલે છે. આ વિચારસરણી સાથે, ભારત ચાબહાર બંદર અને આંતરરાષ્ટ્રીય ઉત્તર-દક્ષિણ પરિવહન કોરિડોર જેવી પહેલો પર કામ કરી રહ્યું છે. આ દ્વારા, અફઘાનિસ્તાન અને મધ્ય એશિયા સાથે જોડાણ વધારી શકાય છે.
ભારત માને છે કે દરેક જોડાણ પ્રયાસમાં સાર્વભૌમત્વ અને પ્રાદેશિક અખંડિતતાનો આદર કરવો જોઈએ. આ SCO ચાર્ટરના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોમાં પણ શામેલ છે. સાર્વભૌમત્વને અવગણનારી કનેક્ટિવિટી વિશ્વાસ અને મહત્વ બંને ગુમાવી બેસે છે.
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે કોઈપણ દેશના વિકાસનો આધાર સુરક્ષા, શાંતિ અને સ્થિરતા છે. પરંતુ આતંકવાદ, અલગતાવાદ અને ઉગ્રવાદ આ માર્ગમાં મોટા પડકારો છે. આતંકવાદ કોઈ એક દેશ માટે સુરક્ષા પડકાર નથી પરંતુ સમગ્ર માનવતા માટે ખતરો છે. કોઈ પણ દેશ, કોઈ સમાજ અને કોઈ નાગરિક તેનાથી સુરક્ષિત રહી શકતો નથી.
#WATCH चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग परिषद (SCO) के सदस्यों के सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, " ... यह(पहलगाम) हमला मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश और व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद को खुला समर्थन हमें… pic.twitter.com/kHtNAyUY65— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 1, 2025
ભારતે આતંકવાદ સામે એકતા પર ભાર મૂક્યો છે. SCO-RATS એ આ દિશામાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું છે. આ વર્ષે ભારતે "અલ-કાયદા" અને તેના સંકળાયેલા સંગઠનો સામે સંયુક્ત માહિતી અભિયાનનું નેતૃત્વ કર્યું. અમે કટ્ટરવાદનો સામનો કરવા અને સંકલન વધારવા માટે સંયુક્ત પગલાંનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. આ સાથે, અમે આતંકવાદના ભંડોળ સામે પણ અવાજ ઉઠાવ્યો અને આ અંગે મળેલા સમર્થન બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો.
પીએમ મોદીએ યાદ અપાવ્યું કે ભારત છેલ્લા ચાર દાયકાથી નિર્દય આતંકવાદનો ભોગ બની રહ્યું છે. ઘણી માતાઓએ પોતાના બાળકો ગુમાવ્યા છે અને ઘણા બાળકો અનાથ બન્યા છે. તાજેતરમાં પહેલગામમાં આતંકવાદનું એક ઘૃણાસ્પદ સ્વરૂપ સામે આવ્યું છે. આ મુશ્કેલ સમયમાં આપણી સાથે ઉભા રહેલા મિત્ર દેશો પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. તેમણે કહ્યું કે આ હુમલો ફક્ત ભારતના અંતરાત્મા પર હુમલો નથી પણ દરેક દેશ અને માનવતામાં વિશ્વાસ રાખનારા દરેક વ્યક્તિ માટે એક પડકાર છે.
મોદીએ પ્રશ્ન કર્યો કે શું કેટલાક દેશો દ્વારા આતંકવાદને ખુલ્લેઆમ સમર્થન આપવું આપણા માટે સ્વીકાર્ય છે? તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે આતંકવાદ પર કોઈ બેવડા ધોરણો સ્વીકાર્ય નહીં હોય. બધા દેશોએ દરેક સ્વરૂપ અને રંગમાં આતંકવાદનો વિરોધ કરવો પડશે. માનવતા પ્રત્યે આ આપણી ફરજ છે.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે છેલ્લા 24 વર્ષોમાં, SCO એ સમગ્ર યુરેશિયન ક્ષેત્રને એક પરિવારની જેમ જોડવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. ભારતે હંમેશા સક્રિય સભ્ય તરીકે રચનાત્મક અને સકારાત્મક ભૂમિકા ભજવી છે. ભારતની વિચારસરણી અને નીતિ ત્રણ સ્તંભો પર આધારિત છે - S (Security), C (Connectivity), O (Opportunity).
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આતંકવાદ આપણી પ્રાદેશિક શાંતિ માટે સૌથી મોટો ખતરો છે. ભારતે હંમેશા સરહદ પારના આતંકવાદ, અલગતાવાદ અને ઉગ્રવાદ સામે શૂન્ય સહિષ્ણુતાના અભિગમની હિમાયત કરી છે. ભારતે SCO સ્તરે આતંકવાદના ભંડોળ અને કટ્ટરવાદનો સામનો કરવા માટે એક માળખું બનાવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે, જેમાં આપણા કટ્ટરવાદના નિવારણ કાર્યક્રમોનો સમાવેશ થઈ શકે છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આપણે સાયબર આતંકવાદ અને ડ્રોન જેવા નવા ઉભરતા જોખમોનો પણ સામનો કરવો પડશે. તેમણે કહ્યું કે SCO એ તેની તાકાત સાબિત કરી છે. ભારત પ્રાદેશિક આતંકવાદ વિરોધી ફ્રેમવર્ક (RATS), આર્થિક જોડાણ પહેલ અને સાંસ્કૃતિક સંવાદો દ્વારા આતંકવાદ વિરોધી પ્રયાસોમાં થયેલી પ્રગતિની પ્રશંસા કરે છે.