બેઈજિંગ: ચીનના તિયાનજિનમાં SCO બેઠક દરમિયાન, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ચીનના રાષ્ટ્રપતિ જિનપિંગ સાથે દ્વિપક્ષીય મુલાકાત કરી. 40 મિનિટની વાતચીત દરમિયાન બંને નેતાઓએ ઘણા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે બંને દેશો વચ્ચે સીધી ફ્લાઇટ્સ ફરી શરૂ થઈ રહી છે. આ સાથે, બંને દેશો વચ્ચે સરહદ વિવાદના ઉકેલમાં પ્રગતિ થઈ છે. માનસરોવર યાત્રા ફરી શરૂ થઈ છે.
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનને પણ મળશે. ટ્રમ્પ ટેરિફ યુદ્ધ વચ્ચે આ બેઠક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી છે. તે ભારત માટે ખાસ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે ભારત પર 50 ટકાનો મોટો ટેરિફ લાદ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં, આ સંકટને દૂર કરવાના રસ્તાઓ શોધવામાં આવી રહ્યા છે.
Prime Minister Narendra Modi holds a bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping in Tianjin, China.

બહુધ્રુવીય વિશ્વ પર કામ કરવાની જરૂર છે - ચીનના રાષ્ટ્રપતિ
ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે કહ્યું, "આજે દુનિયા સદીમાં એક વાર આવતા ફેરફારોમાંથી પસાર થઈ રહી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિ અસ્થિર અને અસ્તવ્યસ્ત બંને છે, આ વર્ષે ચીન-ભારત રાજદ્વારી સંબંધોની 75મી વર્ષગાંઠ છે. બંને પક્ષોએ તેમના સંબંધોને વ્યૂહાત્મક ઊંચાઈ અને લાંબા ગાળાના દ્રષ્ટિકોણથી જોવું જોઈએ અને તેનું સંચાલન કરવું જોઈએ. આપણે બહુપક્ષીયતાને જાળવી રાખવા, બહુધ્રુવીય વિશ્વ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોમાં વધુ લોકશાહી લાવવા માટે સાથે મળીને કામ કરવાની અને એશિયા અને સમગ્ર વિશ્વમાં શાંતિ અને સમૃદ્ધિમાં આપણું સાચું યોગદાન આપવાની આપણી ઐતિહાસિક જવાબદારી પણ નિભાવવી જોઈએ."
Tianjin, China: During his bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping, Prime Minister Narendra Modi says, " last year in kazan, we had very fruitful discussions which gave a positive direction to our relations. after the disengagement on the border, an atmosphere…
'ડ્રેગન' અને 'હાથી'ને એક થવાની જરૂર - ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ
ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે કહ્યું કે, ચીન અને ભારત પૂર્વની બે પ્રાચીન સભ્યતાઓ છે. આપણે વિશ્વના બે સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતા દેશો છીએ, અને આપણે ગ્લોબલ સાઉથના મહત્વપૂર્ણ સભ્યો પણ છીએ. આપણે બંને આપણા લોકોની સુખાકારીમાં સુધારો કરવાની, વિકાસશીલ દેશોની એકતા અને કાયાકલ્પને પ્રોત્સાહન આપવાની અને માનવ સમાજની પ્રગતિને પ્રોત્સાહન આપવાની ઐતિહાસિક જવાબદારી નિભાવીએ છીએ. બંને દેશો માટે સારા પડોશી અને સૌહાર્દપૂર્ણ સંબંધો ધરાવતા મિત્રો બનવા, એકબીજાની સફળતાને ટેકો આપતા ભાગીદારો બનવા અને ડ્રેગન અને હાથી માટે એક થવું એ યોગ્ય પસંદગી છે.
Tianjin, China: During his bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping, Prime Minister Narendra Modi says, " an agreement has been reached between our special representatives regarding border management. kailash mansarovar yatra has been resumed. direct flights…
પીએમ મોદીએ મુલાકાત માટે જિનપિંગનો આભાર માન્યો
ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ સાથે દ્વિપક્ષીય મુલાકાત દરમિયાન, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, 'શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન (SCO) ના ચીનના સફળ અધ્યક્ષપદ બદલ હું તમને અભિનંદન આપું છું. ચીનમાં આવવાના આમંત્રણ અને આજે આપણી બેઠક બદલ હું આપનો આભારી છું.'
Tianjin, China: During his bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping, Prime Minister Narendra Modi says, " i congratulate you on china's successful chairmanship of the sco. i thank you for the invitation to visit china and for our meeting today."

ભારત અને ચીન વચ્ચે સીધી ફ્લાઇટ સેવા પુનઃસ્થાપિત થઈ રહી છે: પીએમ મોદી
ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠક દરમિયાન, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, 'સરહદ વ્યવસ્થાપન અંગે અમારા ખાસ પ્રતિનિધિઓ વચ્ચે એક કરાર થયો છે. કૈલાસ માનસરોવર યાત્રા ફરી શરૂ કરવામાં આવી છે. બંને દેશો વચ્ચે સીધી ફ્લાઇટ્સ પણ પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી રહી છે. બંને દેશોના 2.8 અબજ લોકોના હિત આપણા સહયોગ સાથે જોડાયેલા છે. આ સમગ્ર માનવતાના કલ્યાણનો માર્ગ પણ મોકળો કરશે. અમે પરસ્પર વિશ્વાસ, આદર અને સંવેદનશીલતાના આધારે અમારા સંબંધોને આગળ વધારવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ.
Tianjin, China: During his bilateral meeting with PM Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping says, " ... china and india are two ancient civilisations in the east. we are the world's two most populous countries, and we are also important members of the global south.…
પીએમ મોદી અને પુતિનની મુલાકાત પહેલા ઝેલેન્સકીનો આવ્યો ફોન
મહત્વપૂર્ણ છે કે,પીએમ મોદી અને રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિન વચ્ચેની મુલાકાત પહેલા, યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકીએ તેમને (પીએમ મોદી) ફોન કર્યો અને શાંતિ અને સ્થિરતા પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે પ્રયાસો કરવા વિનંતી કરી. પીએમ મોદીએ શનિવારે X પર એક પોસ્ટ દ્વારા આ માહિતી આપી. પીએમ મોદીએ લખ્યું, 'આજે ફોન પર વાત કરવા બદલ યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સકીનો આભાર. અમે ચાલી રહેલા સંઘર્ષ, તેના માનવીય પાસાં અને શાંતિ અને સ્થિરતા પુનઃસ્થાપિત કરવાના પ્રયાસો પર વિચારોનું આદાનપ્રદાન કર્યું. ભારત આ દિશામાં તમામ પ્રયાસોને સંપૂર્ણ સમર્થન આપે છે.'