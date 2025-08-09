Essay Contest 2025

પ્રધાનમંત્રી મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ પુતિને કરી વાતચીત, દ્વિપક્ષીય મુદ્દાઓ અને યુક્રેન સંકટ પર થઈ ચર્ચા - INDIA RUSSIA RELATIONS

રાષ્ટ્રપતિ પુતિને પીએમ મોદી સાથે વાત કરી અને દ્વિપક્ષીય સહયોગ અને યુક્રેન સંકટ અંગે ચર્ચા કરી હતી.

પ્રધાનમંત્રી મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ પુતિન
પ્રધાનમંત્રી મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ પુતિન (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 9, 2025 at 6:18 PM IST

2 Min Read

મોસ્કો: ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન વચ્ચે શુક્રવારે મહત્વપૂર્ણ ટેલિફોન વાતચીત થઈ હતી. બંને નેતાઓએ પરસ્પર વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી હેઠળ અનેક દ્વિપક્ષીય અને વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી હતી. આ વાતચીતનો મુખ્ય ઉદ્દેશ વેપાર, રોકાણ, અર્થતંત્રમાં સહયોગ અને યુક્રેન સંકટ પર હતો.

ક્રેમલિન દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદન અનુસાર, રાષ્ટ્રપતિ પુતિને વડા પ્રધાન મોદીને યુએસ રાષ્ટ્રપતિના ખાસ દૂત સ્ટીવન વિટકોફ સાથેની તેમની તાજેતરની મુલાકાત વિશે માહિતી આપી. તેમણે જણાવ્યું કે યુક્રેન કટોકટી પર યુએસ અને રશિયા વચ્ચે ચાલી રહેલી વાટાઘાટોના મુખ્ય પરિણામો શું રહ્યા છે અને આગામી સમયમાં આ દિશામાં શું શક્યતાઓ છે.

વાતચીત દરમિયાન, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ પુતિનને આપેલી માહિતી બદલ આભાર માન્યો, જેમાં રશિયા સાથે ભારતની 'વિશેષ અને વિશેષાધિકૃત વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી'નો ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે યુક્રેન કટોકટી પર ભારતનું વલણ સ્પષ્ટ છે - "આ સમસ્યાનો ઉકેલ ફક્ત રાજકીય અને રાજદ્વારી માર્ગ દ્વારા જ આવવો જોઈએ."

બંને નેતાઓએ ભારત-રશિયા દ્વિપક્ષીય સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે પણ સંમતિ વ્યક્ત કરી. વેપાર, ઊર્જા, રોકાણ અને વ્યૂહાત્મક ક્ષેત્રોમાં સહયોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટેના વધુ માળખા પર ચર્ચા કરવામાં આવી. ભારત અને રશિયા વર્ષોથી સંરક્ષણ, વિજ્ઞાન, અવકાશ અને ઊર્જા ક્ષેત્રોમાં ગાઢ સહયોગ ધરાવે છે.

આ વાતચીતના એક દિવસ પહેલા, રશિયન રાષ્ટ્રપતિ ભારતના રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજિત ડોભાલને પણ મળ્યા હતા. જોકે આ મુલાકાતની વિગતો જાહેર કરવામાં આવી ન હતી, પરંતુ એવું માનવામાં આવે છે કે આ વાતચીત વ્યૂહાત્મક અને સુરક્ષા સંબંધિત મુદ્દાઓ પર પણ કેન્દ્રિત હતી.

પુતિને અમેરિકન રાજદૂત સાથેની વાતચીત વિશે માત્ર ભારતને જ નહીં, પરંતુ ચીન, દક્ષિણ આફ્રિકા, બેલારુસ, કઝાકિસ્તાન અને ઉઝબેકિસ્તાન જેવા દેશોના વડાઓને પણ માહિતી આપી હતી. આનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે રશિયા આ મુદ્દા પર સતત તેના નજીકના દેશોને વિશ્વાસમાં લઈ રહ્યું છે.

ભારતે ફરી એકવાર વૈશ્વિક મંચ પર સંતુલિત રાજદ્વારીનું ઉદાહરણ રજૂ કર્યું છે, જેમાં યુદ્ધથી દૂર રહેવાની અને શાંતિ અને ઉકેલનો માર્ગ અપનાવવાની નીતિને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે.

