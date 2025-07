ETV Bharat / international

PM મોદીને મળ્યું બ્રાઝિલનું સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન, પાંચ દિવસમાં ત્રણ વૈશ્વિક સન્માન - PM MODI

PM મોદીને મળ્યું બ્રાઝિલનું સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન ( PM Narendra Modi (X) )

Published : July 9, 2025 at 8:17 AM IST | Updated : July 9, 2025 at 10:03 AM IST

બ્રાઝિલિયા : ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને બ્રાઝિલનો સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન 'ગ્રાન્ડ કોલર ઓફ ધ નેશનલ ઓર્ડર ઓફ ધ સાઉદર્ન ક્રોસ' થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. આ સન્માન વડાપ્રધાન મોદીને બ્રાઝિલની તેમની ઔપચારિક મુલાકાત દરમિયાન આપવામાં આવ્યું હતું. વડાપ્રધાન મોદીને 2 જુલાઈથી શરૂ થયેલા આ પાંચ દેશોના પ્રવાસ દરમિયાન મળેલ આ ત્રીજો વૈશ્વિક સન્માન છે. PM મોદીને મળ્યું બ્રાઝિલનું સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બ્રાઝિલની રાજધાની રિયો ડી જાનેરો અને બ્રાઝિલિયામાં મળેલા ઉષ્માભર્યા સ્વાગત બદલ રાષ્ટ્રપતિ લુલાનો આભાર માન્યો. વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા તેમને બ્રાઝિલનો સર્વોચ્ચ રાષ્ટ્રીય સન્માન આપવાનો પ્રસંગ ફક્ત તેમના માટે જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર દેશ માટે ગર્વ અને ભાવનાનો વિષય છે. તેમણે બ્રાઝિલ સરકાર અને ત્યાંના લોકો પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી.

