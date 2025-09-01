નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ચીનના પ્રવાસે છે, જ્યાં શાંઘાઈ સહયોગ સંગઠન (SCO) સમિટ ચાલી રહી છે. દુનિયાની નજર આ સમિટ પર મંડાયેલી છે, ખાસ કરીને પીએમ મોદી અને રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિન વચ્ચેની મુલાકાત પર. બંને નેતાઓ ચીનના તિયાનજિન શહેરમાં મુલાકાત થઈ.
વાસ્તવમાં એક તરફ જ્યાં દુનિયા ઉથલપાથલનો સામનો કરી રહી છે, ત્યાં બીજી તરફ, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ટેરિફ બોમ્બ સહિત કેટલાક નિર્ણયોએ નિરાશાનું વાતાવરણ ઉભું કર્યું છે. આ દરમિયાન, દુનિયાની નજર એક જ મંચ પર અનેક વિશ્વ દિગ્ગજોની બેઠક પર ટકેલી છે.
PM મોદી અને રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિન વચ્ચે મુલાકાત
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે તિયાનજિનમાં 25મા શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશન (SCO) હેડ્સ ઓફ સ્ટેટ કાઉન્સિલ સમિટ સત્રને સંબોધિત કરશે. આ દરમિયાન, તેઓ રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન સાથે દ્વિપક્ષીય મુલાકાત કરશે. ત્યાર બાદ તેઓ ભારત જવા રવાના થશે. રવિવારે, પીએમ મોદીએ SCO લીડર્સ સમિટની બાજુમાં ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ સાથે દ્વિપક્ષીય વાતચીત કરી હતી. આ દરમિયાન, બંને નેતાઓએ ઓક્ટોબર 2024માં બ્રિક્સ સમિટની બાજુમાં કાઝાનમાં તેમની છેલ્લી મુલાકાત પછી દ્વિપક્ષીય સંબંધોમાં સકારાત્મક પ્રગતિનું સ્વાગત કર્યું.
પીએમ મોદીનું સંબોધન
બંને દેશોએ કહ્યું કે બંને દેશો વિકાસના પરસ્પર ભાગીદાર છે, હરીફ નથી અને તેમના મતભેદો વિવાદોમાં ફેરવાવા જોઈએ નહીં. પીએમ મોદીએ પરસ્પર આદર, પરસ્પર હિત અને પરસ્પર સંવેદનશીલતાના આધારે ભારત અને ચીન વચ્ચે સ્થિર સંબંધ અને સહયોગની હાકલ કરી. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ દ્વિપક્ષીય સંબંધોના સતત વિકાસ માટે સરહદી વિસ્તારોમાં શાંતિ અને સ્થિરતાના મહત્વ પર પણ ભાર મૂક્યો. બંને નેતાઓએ કૈલાશ માનસરોવર યાત્રા ફરી શરૂ કરવા અને પ્રવાસી વિઝાની રજૂઆતના આધારે સીધી ફ્લાઇટ્સ અને વિઝા સુવિધા દ્વારા લોકો-થી-લોકોના સંબંધોને મજબૂત બનાવવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો.
