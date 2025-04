ETV Bharat / international

PM મોદી શ્રીલંકાના ત્રણ દિવસીય પ્રવાસ પર કોલંબો પહોંચ્યાં, ઉર્જા સહયોગ વધારવા પર સમંતિની અપેક્ષા - PM MODI SRI LANKA VISIT

Published : April 5, 2025 at 6:42 AM IST

કોલંબોઃ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી શ્રીલંકાના ત્રણ દિવસના પ્રવાસે શુક્રવારે સાંજે કોલંબો પહોંચ્યા હતા. બેંગકોકની મુલાકાત પૂર્ણ કરીને વડાપ્રધાન શ્રીલંકાની રાજધાની પહોંચી ગયા છે. તેમણે બેંગકોકમાં BIMSTEC (By of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation)ની સમિટમાં ભાગ લીધો હતો.

વડાપ્રધાન મોદી શનિવારે શ્રીલંકાના રાષ્ટ્રપતિ અનુરા કુમારા દિસાનાયકે સાથે વિસ્તૃત વાતચીત કરશે. બેઠક બાદ, ભારત અને શ્રીલંકા લગભગ 10 ક્ષેત્રો પર સંમત થવાની અપેક્ષા છે, જેમાં સંરક્ષણ, ઉર્જા સુરક્ષા અને ડિજિટલાઇઝેશનના ક્ષેત્રોમાં સહકારને પ્રોત્સાહન આપવાનો સમાવેશ થાય છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વીટ કર્યું કે, "હું કોલંબો પહોંચી ગયો છું. એરપોર્ટ પર મારું સ્વાગત કરનારા મંત્રીઓ અને મહાનુભાવોનો હું આભારી છું. શ્રીલંકામાં થનારી ઘટનાઓની રાહ જોઈ રહ્યો છું."

વડાપ્રધાનની શ્રીલંકાની મુલાકાત એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે આ ટાપુ દેશ આર્થિક સંકટમાંથી બહાર આવવાના સંકેત દેખાઈ રહ્યો છે. ત્રણ વર્ષ પહેલા શ્રીલંકા મોટા આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહ્યું હતું અને ભારતે તેને 4.5 બિલિયન યુએસ ડોલરની આર્થિક મદદ કરી હતી.