તિયાનજિન: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી શનિવારે ચીનના બે દિવસના પ્રવાસે તિયાનજિન પહોંચ્યા. સાત વર્ષથી વધુ સમયમાં ચીનની આ તેમની પહેલી મુલાકાત છે, જે એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના સંબંધો અચાનક અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ટેરિફ નીતિને કારણે બગડ્યા છે.
પીએમ મોદી મુખ્યત્વે 31 ઓગસ્ટ અને 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાનારી શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન (SCO) ના વાર્ષિક સમિટમાં ભાગ લેવા માટે ચીનમાં છે. જોકે, તેઓ રવિવારે ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ સાથે દ્વિપક્ષીય મુલાકાત પણ કરવાના છે. 31 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ, પીએમ મોદી ચીનના તિયાનજિનમાં 2025 શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન સમિટ દરમિયાન ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગને મળશે.
રવિવારે, પીએમ મોદી સ્વાગત ભોજન સમારંભમાં હાજરી આપશે. મુખ્ય સમિટ સોમવાર, 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાશે. સમિટ દરમિયાન, પીએમ મોદી ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગને મળશે. મોદી તેમની મુલાકાત દરમિયાન રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનને પણ મળશે.
ટ્રમ્પની ટેરિફ નીતિને કારણે વૈશ્વિક વેપારમાં તણાવ વચ્ચે ભારત અને ચીન દ્વિપક્ષીય સંબંધોને મજબૂત બનાવવાનું વિચારી રહ્યા છે, તેથી મોદી અને જિનપિંગ વચ્ચેની મુલાકાતને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે. આ બેઠકમાં, મોદી અને જિનપિંગ ભારત-ચીન આર્થિક સંબંધોનો અભ્યાસ કરે અને પૂર્વી લદ્દાખમાં સરહદ વિવાદ પછી સંબંધોમાં રહેલી કડવાશને દૂર કરવાના પગલાં પર ચર્ચા કરે તેવી શક્યતા છે.
આગામી બે દિવસ માટે પીએમ મોદીનો કાર્યક્રમ આ રહ્યો
રવિવાર, 31 ઓગસ્ટ 2025
- સવારે 9:30 થી 10:10 કલાક: ચીનના રાષ્ટ્રપતિ સાથે દ્વિપક્ષીય મુલાકાત
- 14:30 થી 15:15 કલાક: દ્વિપક્ષીય મુલાકાત
- 16:30 થી 18:00 કલાક: SCO માં રાષ્ટ્રાધ્યક્ષો/સરકારના વડાઓ માટે ઔપચારિક સ્વાગત સમારોહ
સોમવાર, 1 સપ્ટેમ્બર 2025
- 07:30 થી 09:10 કલાક: SCO નેતાઓની બેઠક
- 09:45 થી 10:30 કલાક: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ સાથે દ્વિપક્ષીય મુલાકાત
- 11:10 કલાક - દિલ્હી માટે પ્રસ્થાન
પીએમ મોદી અને શી જિનપિંગ વિવિધ શિખર સંમેલનો અને સત્તાવાર મુલાકાતો દરમિયાન ક્યારે મળ્યા, જાણો
15 જુલાઈ 2014: ફોર્ટાલેઝા, બ્રાઝિલ, છઠ્ઠી બ્રિક્સ સમિટની પૂર્વસંધ્યાએ મોદી અને શી મળ્યા
પ્રધાનમંત્રી મોદીની રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ સાથેની પ્રથમ વાતચીત બ્રાઝિલના ફોર્ટાલેઝામાં બ્રિક્સ શિખર સંમેલનની પૂર્વસંધ્યાએ 80 મિનિટની મુલાકાત પ્રધાનમંત્રીની ચીન સાથેની પ્રથમ શિખર-સ્તરની વાતચીત હતી. બંને નેતાઓએ નોંધ્યું કે ભારત અને ચીન પાસે પરસ્પર ફાયદાકારક ભાગીદારી બનાવવા માટે જ નહીં પરંતુ એશિયન અને વૈશ્વિક સમૃદ્ધિ માટે ઉત્પ્રેરક તરીકે કાર્ય કરવાની પણ પુષ્કળ તકો છે. રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે દ્વિપક્ષીય સંબંધોના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો અને કહ્યું કે, જ્યારે ભારત અને ચીન મળે છે, ત્યારે આખી દુનિયા જુએ છે.
17 થી 19 સપ્ટેમ્બર 2014: શી જિનપિંગની ભારતની રાજ્ય મુલાકાત
ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે 17 થી 19 સપ્ટેમ્બર 2014 દરમિયાન ભારતની રાજ્ય મુલાકાત લીધી હતી. મુલાકાત દરમિયાન, રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જીને મળ્યા અને ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે વાતચીત કરી. આ મુલાકાત દરમિયાન વાણિજ્ય અને વેપાર, રેલ્વે, અવકાશ સહયોગ, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, ઓડિયો-વિઝ્યુઅલ સહ-ઉત્પાદન, સંસ્કૃતિ, ઔદ્યોગિક ઉદ્યાનોની સ્થાપના, સિસ્ટર-સિટી વ્યવસ્થા વગેરે સહિત વિવિધ ક્ષેત્રોમાં કુલ 16 કરારો પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા.
બંને પક્ષોએ નાથુ લા દ્વારા કૈલાશ માનસરોવર યાત્રા માટે એક વધારાનો માર્ગ ખોલવા માટે સમજૂતી કરાર પર પણ હસ્તાક્ષર કર્યા. ચીની પક્ષ ભારતમાં બે ચીની ઔદ્યોગિક ઉદ્યાનો સ્થાપવા માટે સંમત થયો અને ભારતમાં ચીની રોકાણ વધારવાનો ઇરાદો વ્યક્ત કર્યો.
14-15 મે, 2015, શીઆન, ચીન
વડાપ્રધાન તરીકે મોદીની આ ચીનની પ્રથમ મુલાકાત હતી. વડા પ્રધાન મોદીએ ત્રણ ચીની શહેરોની મુલાકાત લીધી. ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે વડા પ્રધાન મોદીનું શીઆનમાં સ્વાગત કર્યું. રાષ્ટ્રપતિ શી દ્વારા તેમના વતન પ્રાંતમાં કોઈ વિદેશી નેતાનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું તે પ્રથમ વખત હતું.
ભારત-ચીન સંબંધોમાં નવી ઉર્જા માળખાગત સુવિધાઓ, સ્માર્ટ સિટીઝ અને રેલ્વેથી લઈને સંસ્કૃતિ, કૌશલ્ય વિકાસ, અવકાશ અને આબોહવા પરિવર્તન સુધીના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં 24 કરારો પર હસ્તાક્ષર કરવામાં પ્રતિબિંબિત થઈ. ભારત અને ચીને 22 અબજ ડોલરના વેપાર કરારો પર હસ્તાક્ષર કર્યા, જેમાં ચીની નેતૃત્વએ ભારતીય IT અને ફાર્મા કંપનીઓને વધુ બજાર ઍક્સેસ આપીને વેપાર ખાધ ઘટાડવાની ખાતરી પણ આપી.
08 જુલાઈ 2015: UFA, રશિયા: BRICS અને SCO સમિટ પહેલા
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ સાથે 26/11 હુમલાના માસ્ટરમાઇન્ડ ઝાકી-ઉર-રહેમાન લખવીની મુક્તિ અંગે પાકિસ્તાનને પ્રશ્ન કરવા માટે યુએનમાં ભારતના પગલા પર ચીન દ્વારા ટેકનિકલ રોક લગાવવાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો. રશિયન શહેર ઉફામાં BRICS અને શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન (SCO) સમિટ પહેલા 95 મિનિટની બેઠક દરમિયાન, બંને નેતાઓએ સરહદી મુદ્દાઓ અને સરહદી સંવાદ પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવવાની જરૂરિયાત પર પણ ચર્ચા કરી. મોદીએ શી જિનપિંગને પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના કાશ્મીર (PoK) દ્વારા ચીન દ્વારા બનાવવામાં આવી રહેલા આર્થિક કોરિડોર અંગે ભારતની ચિંતાઓ પણ જણાવી.
23 જૂન 2016: તાશ્કંદ, ઉઝબેકિસ્તાન; SCO મીટ દરમિયાન મુલાકાત
તાશ્કંદમાં શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશન સમિટ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગને મળ્યા. રાષ્ટ્રપતિ શીએ શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશનમાં ભારતના પ્રવેશનું સ્વાગત કર્યું અને કહ્યું કે આનાથી સંગઠન વધુ મજબૂત બનશે. શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશનમાં ભારતની સભ્યપદ માટે ચીનના સમર્થન બદલ પ્રધાનમંત્રી મોદીએ રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગનો આભાર માન્યો.
ત્યારબાદ પીએમ મોદીએ સિઓલમાં ન્યુક્લિયર સપ્લાયર્સ ગ્રુપની પૂર્ણ બેઠકનો ઉલ્લેખ કર્યો જ્યાં ન્યુક્લિયર સપ્લાયર્સ ગ્રુપમાં ભારતની સભ્યપદ અંગે ચર્ચા થવાની છે. હકીકતમાં, બાકીની બેઠક આ મુદ્દા પર કેન્દ્રિત હતી. પીએમ મોદીએ ચીનને ભારતની અરજીનું ન્યાયી અને ઉદ્દેશ્યપૂર્ણ મૂલ્યાંકન કરવા અને તેના ગુણદોષ પર મૂલ્યાંકન કરવા વિનંતી કરી. તેમણે કહ્યું કે ચીને સિઓલમાં ઉભરતી સર્વસંમતિમાં યોગદાન આપવું જોઈએ.
04 સપ્ટેમ્બર 2016: શી અને મોદી ચીનના હાંગઝોઉમાં G-20 સમિટમાં મળ્યા
રાષ્ટ્રપતિ શી સાથેની દ્વિપક્ષીય બેઠકમાં, પીએમ મોદીએ પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના કાશ્મીરમાંથી પસાર થતા બહુ-અબજ ડોલરના ચીન-પાકિસ્તાન આર્થિક કોરિડોર (CPEC) અંગે ભારતની ચિંતાઓ વ્યક્ત કરી હતી અને શીને કહ્યું હતું કે, "ટકાઉ સંબંધો અને તેમના સતત વિકાસને સુનિશ્ચિત કરવા માટે આપણે એકબીજાની આકાંક્ષાઓ, ચિંતાઓ અને વ્યૂહાત્મક હિતોનું સન્માન કરવું અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે."
15 ઓક્ટોબર 2016: ગોવા; બ્રિક્સ સમિટની બાજુમાં મુલાકાત
પીએમ મોદી અને શી જિનપિંગે આતંકવાદ, NSG અને વેપાર અને રોકાણને પ્રોત્સાહન આપવા સહિતના મુખ્ય મુદ્દાઓ પર ઉત્પાદક ચર્ચા કરી. 8મા બ્રિક્સ સમિટની બાજુમાં યોજાયેલી વાતચીતનો સ્વર સકારાત્મક અને રચનાત્મક હતો, જે છેલ્લા મહિનાઓમાં ભારત-ચીન સંબંધોમાં રહેલી કડવાશ અને કડવાશથી વિપરીત હતો.
09 જૂન 2017: અસ્તાના, કઝાકિસ્તાન; શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશન (SCO) ની બેઠકની બાજુમાં મુલાકાત
પીએમ મોદીએ ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ સાથે સૌહાર્દપૂર્ણ અને સકારાત્મક મુલાકાત કરી. પીએમએ શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશન (SCO) માં ભારતના પ્રવેશ માટે તેમના સમર્થન બદલ તેમનો આભાર માન્યો. બંને નેતાઓએ ભાર મૂક્યો કે બહુધ્રુવીય વિશ્વ અને વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાના આ યુગમાં, ભારત-ચીન સંબંધો સ્થિરતાનું એક મહત્વપૂર્ણ પરિબળ છે અને બંને દેશો માટે સાથે મળીને કામ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. વેપાર, રોકાણ, કનેક્ટિવિટી, યુવા અને સાંસ્કૃતિક આદાનપ્રદાન જેવા વિષયો પર ચર્ચા કરવામાં આવી.
07 જુલાઈ 2017: હેમ્બર્ગ, જર્મની; G-20 સમિટ
વિવાદિત સરહદી ક્ષેત્રમાં ડોકલામમાં ભારતીય અને ચીની સૈનિકો વચ્ચે તણાવપૂર્ણ ગતિરોધ વચ્ચે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જર્મનીમાં G-20 સમિટ દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ સાથે અનૌપચારિક મુલાકાત કરી અને વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી. બેઇજિંગનું માનવું હતું કે મોદી અને શી વચ્ચે સત્તાવાર વાતચીત માટે વાતાવરણ યોગ્ય નથી, તેથી બંને નેતાઓ વચ્ચે ઔપચારિક દ્વિપક્ષીય મુલાકાત સુનિશ્ચિત નહોતી.
05 સપ્ટેમ્બર 2017: ઝિયામેન, ચીન; બ્રિક્સ સમિટ
5 સપ્ટેમ્બર, 2017 ના રોજ ચીનના ઝિયામેનમાં 9મા બ્રિક્સ સમિટ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગને મળ્યા હતા. ડોકલામ ઘટના પછી બંને નેતાઓ વચ્ચેની આ પહેલી વાતચીત, જ્યારે બે એશિયન દિગ્ગજો વચ્ચે લશ્કરી સંઘર્ષની આશંકા હતી, તે એક કલાકથી વધુ સમય સુધી ચાલી હતી. આ વાતચીતોએ પરસ્પર આદર અને સંવેદનશીલતા સાથે તેમના મતભેદોને ઉકેલીને નવી શરૂઆત કરવા માટે વ્યાપક સમજૂતી સ્થાપિત કરી.
26 થી 28 એપ્રિલ 2018: ચીનના વુહાનમાં પ્રથમ અનૌપચારિક શિખર સંમેલન
ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે વુહાનમાં તેમની પ્રથમ અનૌપચારિક શિખર સંમેલન યોજી હતી જેમાં દ્વિપક્ષીય અને વૈશ્વિક મહત્વના વિવિધ મુદ્દાઓ પર વિચારોનું આદાન-પ્રદાન કરવામાં આવ્યું હતું અને વર્તમાન અને ભવિષ્યની આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિના સંદર્ભમાં રાષ્ટ્રીય વિકાસ માટે તેમના સંબંધિત દ્રષ્ટિકોણ અને પ્રાથમિકતાઓને વિસ્તૃત કરવામાં આવી હતી. વડા પ્રધાન મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ શી એ ભારત-ચીન સંબંધોમાં વ્યૂહાત્મક અને લાંબા ગાળાના દ્રષ્ટિકોણથી વિકાસની સમીક્ષા કરી હતી.
09 જૂન 2018: SCO સમિટ, કિંગદાઓ, ચીન
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 9 જૂન, 2018 ના રોજ ચીનના બંદર શહેર કિંગદાઓમાં રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગને મળ્યા હતા. કિંગદાઓમાં વડા પ્રધાન મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ શી વચ્ચે દ્વિપક્ષીય બેઠક વુહાન સમિટમાં થયેલી સર્વસંમતિને આગળ વધારવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ કવાયત સાબિત થઈ હતી.
26 જુલાઈ 2018: જોહાનિસબર્ગ, દક્ષિણ આફ્રિકા, બ્રિક્સ સમિટ
બંને નેતાઓ મોદી અને જિનપિંગે એપ્રિલ ૨૦૧૮માં વુહાનમાં તેમની અનૌપચારિક શિખર સંમેલન તેમજ જૂન 2018માં કિંગદાઓમાં તેમની અનૌપચારિક મુલાકાતની નોંધ લીધી. તેઓ ખાસ કરીને બંને પક્ષોના અધિકારીઓ દ્વારા દ્વિપક્ષીય સંબંધોને મજબૂત બનાવવા અને વુહાનમાં બંને નેતાઓ વચ્ચે થયેલી કેટલીક સમજૂતીઓ અને નિર્ણયોને અમલમાં મૂકવા માટે કરવામાં આવી રહેલા પ્રયાસોથી સંતુષ્ટ હતા.
30 નવેમ્બર 2018: બ્યુનોસ આયર્સ, આર્જેન્ટિના, G-20 સમિટ
વડાપ્રધાન મોદી અને શી જિનપિંગ આર્જેન્ટિનાના બ્યુનોસ આયર્સ ખાતે G-20 સમિટની બાજુમાં મળ્યા હતા.
13 જૂન 2019: બિશ્કેક, કિર્ગિસ્તાન, SCO સમિટ
મોદી અને શી કિર્ગિસ્તાનના બિશ્કેકમાં SCO સમિટની બાજુમાં મળ્યા હતા અને દ્વિપક્ષીય સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવાની રીતો પર ચર્ચા કરી હતી.
27 જૂન 2019: ઓસાકા, જાપાન, G-20 સમિટ
જાપાનના ઓસાકામાં G-20 સમિટ દરમિયાન પીએમ મોદીએ શી જિનપિંગ અને રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન સાથે ત્રિપક્ષીય બેઠક કરી.
11 ઓક્ટોબર 2019: ચેન્નાઈના મામલ્લાપુરમ ખાતે બીજી અનૌપચારિક બેઠક
બંને નેતાઓ ઓક્ટોબર 2019માં ચેન્નાઈના મામલ્લાપુરમ ખાતે બીજી અનૌપચારિક બેઠક દરમિયાન ફરી મળ્યા હતા, જે તેમની છેલ્લી દ્વિપક્ષીય બેઠક હતી. વિદેશ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, બંને નેતાઓએ મૈત્રીપૂર્ણ વાતાવરણમાં વૈશ્વિક અને પ્રાદેશિક મહત્વના વ્યાપક, લાંબા ગાળાના અને વ્યૂહાત્મક મુદ્દાઓ પર ઊંડાણપૂર્વક વિચારોનું આદાન-પ્રદાન કર્યું અને સરહદી વિસ્તારોમાં શાંતિ સુનિશ્ચિત કરવાના પ્રયાસો પર તેમની સંમતિનો પુનરોચ્ચાર કર્યો.
13 નવેમ્બર 2019: બ્રાઝિલના બ્રાઝિલિયામાં 11મી બ્રિક્સ સમિટ
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી બ્રાઝિલિયામાં 11મી બ્રિક્સ સમિટ દરમિયાન ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગને મળ્યા. રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે ચેન્નાઈમાં બીજા અનૌપચારિક સમિટમાં તેમનું સ્વાગત કરવા બદલ પ્રધાનમંત્રીનો ઊંડો આભાર વ્યક્ત કર્યો અને કહ્યું કે તેઓ પ્રધાનમંત્રી મોદી અને ભારતના લોકો દ્વારા તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત ક્યારેય ભૂલી શકશે નહીં.
તેમણે પ્રધાનમંત્રીને 2020માં ચીનમાં યોજાનારી ત્રીજી અનૌપચારિક સમિટમાં આમંત્રણ આપ્યું. બંને નેતાઓ વેપાર અને રોકાણ સંબંધિત મુદ્દાઓ પર ગાઢ સંવાદ જાળવવાના મહત્વ પર સંમત થયા.
15 નવેમ્બર 2022: બાલી જી-20 સમિટ, ઇન્ડોનેશિયા
ભારતીય પ્રધાનમંત્રીએ શી જિનપિંગ સાથે વાતચીત કરી અને 2022 સમિટ દરમિયાન ઇન્ડોનેશિયાના રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા જી-20 નેતાઓ માટે આયોજિત રાત્રિભોજનમાં ટૂંકી વાતચીત કરી.
22 થી 24 ઓગસ્ટ 2023: જોહાનિસબર્ગ, દક્ષિણ આફ્રિકા, બ્રિક્સ સમિટ
પ્રધાનમંત્રી મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે 15મા બ્રિક્સ સમિટ દરમિયાન જોહાનિસબર્ગમાં દ્વિપક્ષીય બેઠક યોજી હતી. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ શી જિનપિંગ સાથેની વાતચીત દરમિયાન લદ્દાખમાં વાસ્તવિક નિયંત્રણ રેખા (LAC) પર વણઉકેલાયેલા મુદ્દાઓ પર ભારતની ચિંતાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો અને બંને નેતાઓએ સૈનિકોને પાછા ખેંચવા અને તણાવ ઓછો કરવાના પ્રયાસોને ઝડપી બનાવવા માટે તેમના સંબંધિત અધિકારીઓને નિર્દેશ આપવા સંમતિ આપી હતી.
23 ઓક્ટોબર 2024: રશિયાના કાઝાનમાં 16મું બ્રિક્સ સમિટ
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 23 ઓક્ટોબર 2024ના રોજ 16મા બ્રિક્સ સમિટ દરમિયાન કાઝાનમાં ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગને મળ્યા હતા. બંને નેતાઓ સંમત થયા હતા કે ભારત-ચીન સરહદ પ્રશ્ન પરના ખાસ પ્રતિનિધિઓ સરહદી વિસ્તારોમાં શાંતિ અને સુલેહ-શાંતિના સંચાલન પર દેખરેખ રાખવા અને સરહદ પ્રશ્નનો વાજબી, વાજબી અને પરસ્પર સ્વીકાર્ય ઉકેલ શોધવા માટે ટૂંક સમયમાં મળશે. દ્વિપક્ષીય સંબંધોને સ્થિર કરવા અને પુનઃનિર્માણ કરવા માટે વિદેશ પ્રધાનો અને અન્ય અધિકારીઓના સ્તરે સંબંધિત સંવાદ પદ્ધતિઓનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
