નવી દિલ્હી: ચીનના તિયાનજિનમાં શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશન (SCO) સમિટ દરમિયાન રવિવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મ્યાનમારના કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિ અને જુન્ટા ચીફ સિનિયર જનરલ મિન આંગ હ્લેઇંગ સાથે મુલાકાત કરી. આ મુલાકાતમાં નવી દિલ્હીના મ્યાનમારને તેની નેબરહુડ ફર્સ્ટ અને એક્ટ ઈસ્ટ વ્યૂહરચનાના કેન્દ્રમાં રાખવાના દૃઢ નિર્ધાર પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો.
જ્યારે ચીન મોટા પાયે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રોકાણો અને લશ્કરી પુરવઠા દ્વારા મ્યાનમાર પર પોતાની પકડ મજબૂત કરી રહ્યું છે, ત્યારે નેપીતા સાથે કનેક્ટિવિટી, સરહદી વેપાર અને સુરક્ષા સહયોગને આગળ વધારવાના ભારતના પ્રયાસો દ્વિપક્ષીય સંબંધોને મજબૂત બનાવવા તેમજ ક્ષેત્રમાં વ્યૂહાત્મક સંતુલન જાળવવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે.
વિદેશ મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં કહ્યું, "વડા પ્રધાને કહ્યું કે ભારત તેના પાડોશી પ્રથમ, એક્ટ ઈસ્ટ અને ઈન્ડો-પેસિફિક નીતિઓ હેઠળ મ્યાનમાર સાથેના સંબંધોને મહત્વ આપે છે." નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "બંને નેતાઓએ દ્વિપક્ષીય સંબંધોની સમીક્ષા કરી અને વિકાસ ભાગીદારી, સંરક્ષણ અને સુરક્ષા, સરહદ વ્યવસ્થાપન અને સરહદ વેપાર સહિત દ્વિપક્ષીય સહયોગના અનેક પાસાઓ પર આગળ વધવાના પગલાંની ચર્ચા કરી. પ્રધાનમંત્રીએ ભાર મૂક્યો કે ચાલુ કનેક્ટિવિટી પ્રોજેક્ટ્સની પ્રગતિ બંને દેશોના લોકો વચ્ચે વધુ સારા સંપર્કને પ્રોત્સાહન આપશે. તે ભારતની એક્ટ ઇસ્ટ નીતિ અનુસાર પ્રાદેશિક સહયોગ અને એકીકરણને પણ પ્રોત્સાહન આપશે."
Senior General Min Aung Hlaing and I held talks in Tianjin. Myanmar is a vital pillar of India’s Act East and Neighbourhood First Policies. We both agreed that there is immense scope to boost ties in areas like trade, connectivity, energy, rare earth mining and security. pic.twitter.com/Sxs32TsiTK— Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2025
પીએમ મોદી અને જનરલ મિન આંગ હ્લેઇંગ વચ્ચેની આ મુલાકાત એવા સમયે થઈ છે જ્યારે લશ્કરી શાસને આ વર્ષે ડિસેમ્બરમાં મ્યાનમારમાં સામાન્ય ચૂંટણીઓ યોજવાની જાહેરાત કરી છે.
વિદેશ મંત્રાલયના નિવેદન અનુસાર, પીએમ મોદીએ આશા વ્યક્ત કરી હતી કે મ્યાનમારમાં આગામી ચૂંટણીઓ તમામ હિતધારકોને સામેલ કરીને ન્યાયી અને સમાવિષ્ટ રીતે યોજાશે.
નિવેદનમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "તેમણે ભાર મૂક્યો હતો કે ભારત મ્યાનમારની આગેવાની હેઠળની અને મ્યાનમારની માલિકીની શાંતિ પ્રક્રિયાને સમર્થન આપે છે, જેના માટે શાંતિપૂર્ણ સંવાદ અને પરામર્શ એકમાત્ર રસ્તો છે. પ્રધાનમંત્રીએ મ્યાનમારની વિકાસ જરૂરિયાતોમાં સહયોગ કરવા માટે ભારતની તૈયારીનો પુનરોચ્ચાર કર્યો." પીએમ મોદી અને મિન આંગ હ્લેઇંગ વચ્ચેની મુલાકાત રાષ્ટ્રીય હિતો, પ્રાદેશિક સ્થિરતાની આવશ્યકતાઓ અને તેના પડોશમાં લોકશાહી પ્રક્રિયાઓ પ્રત્યેના આદર્શ પ્રતિબદ્ધતાઓ વચ્ચે સંતુલન જાળવવાના ભારતના પ્રયાસોને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
ભારત હંમેશા મ્યાનમારને દક્ષિણ એશિયા અને દક્ષિણપૂર્વ એશિયા વચ્ચે એક કુદરતી પુલ તરીકે જુએ છે. બંને પ્રદેશોના સંગમ પર સ્થિત મ્યાનમાર, ભારતની 'નેબરહુડ ફર્સ્ટ' અને 'એક્ટ ઇસ્ટ' નીતિઓનું કેન્દ્રબિંદુ છે. ભારત માટે, મ્યાનમાર સાથે ઊંડી સંડોવણી ઘણા કારણોસર મહત્વપૂર્ણ છે.
કલાદાન મલ્ટી-મોડલ ટ્રાન્ઝિટ ટ્રાન્સપોર્ટ પ્રોજેક્ટ અને ભારત-મ્યાનમાર-થાઇલેન્ડ ત્રિપક્ષીય હાઇવે જેવા મુખ્ય પ્રોજેક્ટ્સ ભારતના ઉત્તરપૂર્વ ક્ષેત્રને દક્ષિણપૂર્વ એશિયા સાથે ભૌતિક રીતે જોડવાનો હેતુ ધરાવે છે.
સરહદ વેપાર, ઉર્જા પ્રોજેક્ટ્સ અને માળખાગત વિકાસ બંને દેશોની અર્થવ્યવસ્થાને, ખાસ કરીને ભારતના ઉત્તરપૂર્વ અને મ્યાનમારના સરહદી રાજ્યોને ઉન્નત કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. વહેંચાયેલ બૌદ્ધ વારસો અને લાંબા સમયથી ચાલતા લોકો-થી-લોકોના સંબંધો સહકાર માટે સાંસ્કૃતિક આધાર પૂરો પાડે છે.
મ્યાનમાર સાથે સુરક્ષા સહયોગ ભારત માટે ખાસ મહત્વપૂર્ણ છે. 1643 કિમી લાંબી અને આંશિક રીતે ખુલ્લી સરહદ માત્ર કાયદેસર વેપાર જ નહીં પરંતુ બળવાખોર પ્રવૃત્તિઓ, ડ્રગ્સ અને હથિયારોની દાણચોરી માટે પણ એક માર્ગ છે. છેલ્લા દાયકામાં, ભારત અને મ્યાનમારે સરહદ પર બળવાખોર જૂથો સામે સંયુક્ત લશ્કરી કાર્યવાહી સાથે સંરક્ષણ સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવ્યો છે. ભારત માટે, મણિપુર, નાગાલેન્ડ અને મિઝોરમના ઉત્તરપૂર્વીય રાજ્યોમાં શાંતિ માટે બળવાખોરી વિરોધી સંકલનમાં મ્યાનમારનો ટેકો જાળવી રાખવો મહત્વપૂર્ણ છે.
ભારતે મ્યાનમારમાં ક્ષમતા નિર્માણ અને પાયાના પ્રોજેક્ટ્સમાં સતત રોકાણ કર્યું છે. સમુદાય-આધારિત વિકાસ યોજનાઓથી લઈને તાલીમ કાર્યક્રમો સુધી, ભારત પોતાને એક વિકાસ ભાગીદાર તરીકે રજૂ કરે છે જે ચીનના ટોચ-નીચે, રાજ્ય-સંચાલિત મોડેલથી તેના અભિગમને અલગ પાડે છે. તે પણ મહત્વપૂર્ણ છે કે પીએમ મોદીએ તિયાનજિનમાં બેઠક દરમિયાન કનેક્ટિવિટી પ્રોજેક્ટ્સની પ્રગતિ પર ભાર મૂક્યો હતો, જે પાયાના સ્તરે સદ્ભાવનાને મજબૂત બનાવતા મૂર્ત લાભો પૂરા પાડે છે.
