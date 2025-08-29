ETV Bharat / international

15માં ભારત-જાપાન વાર્ષિક શિખર સંમેલનમાં ભાગ લેવા માટે પીએમ મોદી બે દિવસીય જાપાનના પ્રવાસે પહોંચ્યા છે. આ ઉપરાંત તેઓ અન્ય કાર્યક્રમોમાં પણ ભાગ લેશે.

Published : August 29, 2025 at 8:00 AM IST

ટોક્યો, જાપાન: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જાપાનની ઐતિહાસિક મુલાકાતે ટોક્યો પહોંચ્યા છે. અહીં તેઓ 15માં ભારત-જાપાન વાર્ષિક શિખર સંમેલનમાં ભાગ લેશે, ઉપરાંત અન્ય કાર્યક્રમોમાં પણ હાજરી આપશે.

જાપાનની તેમની મુલાકાત એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની આર્થિક નીતિઓને કારણે સમગ્ર વિશ્વ ઉથલપાથલનો સામનો કરી રહ્યું છે. પીએમ મોદીની આ મુલાકાત દરમિયાન ભારત અને જાપાન વચ્ચે ઘણા મહત્વપૂર્ણ કરારો પર હસ્તાક્ષર થવાની અપેક્ષા છે.

જાપાનની રાજધાની ટોક્યો પહોંચેલા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. જાપાનના પ્રધાનમંત્રી શિગેરુ ઇશિબાના આમંત્રણ પર, મોદી બંને દેશોના 15મા વાર્ષિક શિખર સંમેલનમાં હાજરી આપશે.

જાપાન જતા પહેલા, પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે જાપાન મુલાકાતનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ભારત-જાપાન વિશેષ વ્યૂહાત્મક અને વૈશ્વિક ભાગીદારીને નવા પરિમાણો આપવાનો છે. તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા અગિયાર વર્ષમાં બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો મજબૂત થયા છે અને હવે આર્થિક, રોકાણ અને કૃત્રિમ બુદ્ધિ (AI) અને સેમિકન્ડક્ટર સહયોગ જેવી નવી તકનીકો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. મોદીએ એમ પણ કહ્યું કે આ મુલાકાત ભારત અને જાપાન વચ્ચે સભ્યતા અને સાંસ્કૃતિક સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવાની તક બનશે.

પ્રધાનમંત્રીએ વધુમાં કહ્યું કે જાપાન મુલાકાત પછી, તેઓ ચીન જશે. ત્યાં, રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગના આમંત્રણ પર, તેઓ તિયાનજિનમાં યોજાનારી શાંઘાઈ સહયોગ સંગઠન (SCO) સમિટમાં ભાગ લેશે. તેમણે કહ્યું કે ભારત SCOનો સક્રિય અને રચનાત્મક સભ્ય છે. તેના પ્રમુખપદ દરમિયાન, ભારતે આરોગ્ય, નવીનતા અને સાંસ્કૃતિક આદાનપ્રદાન પર નવી પહેલ કરી.

