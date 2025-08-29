ટોક્યો, જાપાન: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જાપાનની ઐતિહાસિક મુલાકાતે ટોક્યો પહોંચ્યા છે. અહીં તેઓ 15માં ભારત-જાપાન વાર્ષિક શિખર સંમેલનમાં ભાગ લેશે, ઉપરાંત અન્ય કાર્યક્રમોમાં પણ હાજરી આપશે.
જાપાનની તેમની મુલાકાત એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની આર્થિક નીતિઓને કારણે સમગ્ર વિશ્વ ઉથલપાથલનો સામનો કરી રહ્યું છે. પીએમ મોદીની આ મુલાકાત દરમિયાન ભારત અને જાપાન વચ્ચે ઘણા મહત્વપૂર્ણ કરારો પર હસ્તાક્ષર થવાની અપેક્ષા છે.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, " टोक्यो पहुंच गया हूं। भारत और जापान अपने विकासात्मक सहयोग को और मज़बूत कर रहे हैं। मैं इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री इशिबा और अन्य लोगों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं, जिससे मौजूदा साझेदारियों को और मज़बूत करने और सहयोग के नए… pic.twitter.com/7LNmtW7dp5— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 29, 2025
જાપાનની રાજધાની ટોક્યો પહોંચેલા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. જાપાનના પ્રધાનમંત્રી શિગેરુ ઇશિબાના આમંત્રણ પર, મોદી બંને દેશોના 15મા વાર્ષિક શિખર સંમેલનમાં હાજરી આપશે.
જાપાન જતા પહેલા, પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે જાપાન મુલાકાતનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ભારત-જાપાન વિશેષ વ્યૂહાત્મક અને વૈશ્વિક ભાગીદારીને નવા પરિમાણો આપવાનો છે. તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા અગિયાર વર્ષમાં બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો મજબૂત થયા છે અને હવે આર્થિક, રોકાણ અને કૃત્રિમ બુદ્ધિ (AI) અને સેમિકન્ડક્ટર સહયોગ જેવી નવી તકનીકો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. મોદીએ એમ પણ કહ્યું કે આ મુલાકાત ભારત અને જાપાન વચ્ચે સભ્યતા અને સાંસ્કૃતિક સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવાની તક બનશે.
#WATCH टोक्यो (जापान): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टोक्यो में स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों का अभिवादन करते हुए उनसे बातचीत की।— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 29, 2025
वीडियो टोक्यो के एक होटल से है।
(सोर्स: डीडी न्यूज़) https://t.co/LdNwEQf9ML pic.twitter.com/8XZhcZazZ5
પ્રધાનમંત્રીએ વધુમાં કહ્યું કે જાપાન મુલાકાત પછી, તેઓ ચીન જશે. ત્યાં, રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગના આમંત્રણ પર, તેઓ તિયાનજિનમાં યોજાનારી શાંઘાઈ સહયોગ સંગઠન (SCO) સમિટમાં ભાગ લેશે. તેમણે કહ્યું કે ભારત SCOનો સક્રિય અને રચનાત્મક સભ્ય છે. તેના પ્રમુખપદ દરમિયાન, ભારતે આરોગ્ય, નવીનતા અને સાંસ્કૃતિક આદાનપ્રદાન પર નવી પહેલ કરી.