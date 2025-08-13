ETV Bharat / international

પીએમ મોદી સપ્ટેમ્બરના અંતમાં અમેરિકાની મુલાકાતે જવાના છે. આવી સ્થિતિમાં, અટકળો લગાવવામાં આવી રહી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2025 at 3:42 PM IST

નવી દિલ્હી: સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા અહીં જાહેર કરાયેલ વક્તાઓની યાદી અનુસાર, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સપ્ટેમ્બરમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભા (યુએનજીએ) ના વાર્ષિક ઉચ્ચ-સ્તરીય સત્રને સંબોધિત કરી શકે છે. આ દરમિયાન, પીએમ મોદી યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને મળી શકે છે. આ સત્ર 9 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે અને આ 80મું સત્ર છે. આ બેઠક 23 થી 29 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે યોજાશે.

આમાં, બ્રાઝિલ પરંપરાગત રીતે સત્રનું પ્રથમ વક્તા હશે. ત્યારબાદ અમેરિકા હશે. યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ 23 સપ્ટેમ્બરના રોજ પ્રતિષ્ઠિત યુએનજીએ પ્લેટફોર્મ પરથી વિશ્વ નેતાઓને સંબોધિત કરશે. વ્હાઇટ હાઉસમાં તેમના બીજા કાર્યકાળમાં આ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સત્રમાં તેમનું પ્રથમ સંબોધન હશે.

મહાસભાના 80મા સત્રની ઉચ્ચ-સ્તરીય ચર્ચા માટે વક્તાઓની યાદી અનુસાર, ભારતના સરકારના વડા 26 સપ્ટેમ્બરની સવારે સત્રને સંબોધિત કરશે. તે જ દિવસે, ઇઝરાયલ, ચીન, પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશના રાજ્ય અને સરકારના વડાઓ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાની સામાન્ય ચર્ચાને પણ સંબોધિત કરશે.

પીએમ મોદી આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં વોશિંગ્ટન ડીસીમાં વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે ટ્રમ્પ સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠક માટે અમેરિકા ગયા હતા. બેઠક પછી જારી કરાયેલા સંયુક્ત નિવેદનમાં, પીએમ મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ૨૦૨૫ના પાનખર સુધીમાં પરસ્પર લાભદાયી, બહુ-ક્ષેત્રીય દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર (BTA) ના પ્રથમ તબક્કાની વાટાઘાટો કરવાની યોજનાની જાહેરાત કરી હતી.

જ્યારે વેપાર વાટાઘાટો ચાલી રહી હતી, ત્યારે ટ્રમ્પે ભારત પર કુલ 50 ટકા ટેરિફ લાદ્યો હતો, જેમાં 27 ઓગસ્ટથી ભારત દ્વારા રશિયન તેલની ખરીદી પર 25 ટકા ટેરિફનો સમાવેશ થાય છે. ટેરિફ પર પ્રતિક્રિયા આપતા, ભારતના વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું છે કે દેશને નિશાન બનાવવું અન્યાયી અને ગેરવાજબી છે. તેણે કહ્યું કે ભારત તેના હિતો અને આર્થિક સુરક્ષાના રક્ષણ માટે તમામ જરૂરી પગલાં લેશે.

ગયા અઠવાડિયે, ટ્રમ્પ દ્વારા વધારાના ૨૫ ટકા ટેરિફ લાદવાનો એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર એવા સમયે જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો જ્યારે પ્રસ્તાવિત દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર માટે છઠ્ઠા રાઉન્ડની વાટાઘાટો માટે યુએસ ટીમ 25 ઓગસ્ટથી ભારતની મુલાકાત લેશે.

બંને દેશો આ વર્ષે (ઓક્ટોબર-નવેમ્બર) પાનખર સુધીમાં કરારનો પ્રથમ તબક્કો પૂર્ણ કરવાનું લક્ષ્ય રાખી રહ્યા છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાની સામાન્ય ચર્ચા માટે વક્તાઓની યાદી હજુ પણ કામચલાઉ છે અને આગામી થોડા અઠવાડિયામાં કાર્યક્રમ અને વક્તાઓમાં ફેરફાર થવાની સંભાવના છે.

આ વર્ષે સત્ર ઇઝરાયલ-હમાસ યુદ્ધ અને યુક્રેન સંઘર્ષ વચ્ચે યોજાઈ રહ્યું છે. ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે તેમના બીજા રાષ્ટ્રપતિ કાર્યકાળના છ મહિનામાં, તેમણે ઘણા યુદ્ધોનો ઉકેલ લાવ્યો છે. આમાં આર્મેનિયા અને અઝરબૈજાન, કંબોડિયા અને થાઇલેન્ડ, ઇઝરાયલ અને ઈરાન, રવાન્ડા અને ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગો, ઇજિપ્ત અને ઇથોપિયા, અને સર્બિયા અને કોસોવો વચ્ચે શાંતિ કરારોનો સમાવેશ થાય છે. ટ્રમ્પે મે મહિનામાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના સંઘર્ષને રોકવા માટે વારંવાર શ્રેય લીધો છે.

