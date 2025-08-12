વોશિંગ્ટન: ભારત સામે ધમકીઓથી ભરેલા ઉશ્કેરણીજનક અને પ્રતિકૂળ ભાષણમાં, પાકિસ્તાની આર્મી ચીફ જનરલ અસીમ મુનીરે ભવિષ્યમાં કોઈ લશ્કરી મુકાબલાની સ્થિતિમાં ગુજરાતમાં રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડની જામનગર રિફાઇનરીને નિશાન બનાવવાનો સંકેત આપ્યો હોવાના અહેવાલ છે.
આ પહેલી વાર છે જ્યારે કોઈ પાકિસ્તાની લશ્કરી નેતાએ ભારતના મહત્વપૂર્ણ ઓઇલ માળખા પર હુમલો કરવાના ઇરાદાનો સંકેત આપ્યો છે. તેમણે કુરાનની સુરા ફીલનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, જે ઘણા લોકો આધુનિક યુદ્ધના સંદર્ભમાં હવાઈ હુમલાનો સંદર્ભ આપે છે.
અહેવાલમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ઐતિહાસિક રીતે સુરા ફીલ યમનના શાસક અબ્રાહાના નેતૃત્વ હેઠળની આક્રમણ સેનાનો ઉલ્લેખ કરે છે, જે દૈવી હસ્તક્ષેપ દ્વારા નાશ પામી હતી. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, પક્ષીઓના ટોળાએ દુશ્મન હાથીઓ પર શેકેલા માટીના પથ્થરો ફેંક્યા હતા.
પરમાણુ હુમલાની ધમકી
પાકિસ્તાની પ્રવાસીઓને સંબોધતા, મુનીરે કથિત રીતે પરમાણુ હુમલો કરવાની ધમકી પણ આપી હતી જેથી ભારત સાથે ભવિષ્યના યુદ્ધમાં તેમના દેશના અસ્તિત્વને જોખમ ન પડે. મુનીરે ધમકીભર્યા સ્વરમાં કહ્યું કે, આપણે ભારતના પૂર્વથી શરૂઆત કરીશું, જ્યાં તેમના સૌથી કિંમતી સંસાધનો છે અને પછી પશ્ચિમ તરફ આગળ વધીશું.
ભારતનો કડક પ્રતિભાવ
અમેરિકાની ધરતી પરથી મુનીરે પરમાણુ ધમકી પર કડક પ્રતિક્રિયા આપતા, વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું કે ભારતે પહેલાથી જ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે તે પરમાણુ બ્લેકમેલને વશ નહીં થાય અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના રક્ષણ માટે તમામ જરૂરી પગલાં લેવાનું ચાલુ રાખશે.
વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું કે, મુનીરની ટિપ્પણીએ પાકિસ્તાનમાં પરમાણુ કમાન્ડ અને નિયંત્રણની અખંડિતતા પર ઊંડી શંકાઓને સાબિત કરી છે, જ્યાં સેના આતંકવાદી જૂથો સાથે સાંઠગાંઠમાં છે.
તમને જણાવી દઈએ કે પાકિસ્તાની આર્મી ચીફે રવિવારે બે મહિનાથી ઓછા સમયમાં અમેરિકાની તેમની બીજી હાઇ-પ્રોફાઇલ મુલાકાત પૂર્ણ કરી, જે દરમિયાન તેમણે વરિષ્ઠ યુએસ લશ્કરી અને નાગરિક નેતાઓને મળ્યા અને પાકિસ્તાની વિદેશીઓ સાથે પણ વાતચીત કરી.
