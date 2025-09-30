ETV Bharat / international

પાકિસ્તાન: બલુચિસ્તાન પ્રાંતની રાજધાની ક્વેટામાં મોટો વિસ્ફોટ, 6 લોકોના મોત

પાકિસ્તાનના બલુચિસ્તાન પ્રાંતની રાજધાની ક્વેટામાં એક પ્રચંડ વિસ્ફોટ થયો છે. અનેક લોકોના મોતની આશંકા છે.

સાંકેતિક ફોટો
સાંકેતિક ફોટો (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2025 at 2:48 PM IST

1 Min Read
કરાચી: પાકિસ્તાનનો બલુચિસ્તાન પ્રાંત સતત અશાંતિનો અનુભવ કરી રહ્યો છે અને તાજેતરના દિવસોમાં શ્રેણીબદ્ધ હુમલાઓનું સ્થળ રહ્યું છે. 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ, બલુચિસ્તાનમાં એક શક્તિશાળી વિસ્ફોટમાં ઓછામાં ઓછા છ લોકો માર્યા ગયા હતા અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા હતા. અગાઉ, 24 સપ્ટેમ્બરના રોજ, આતંકવાદીઓએ બલુચિસ્તાનના સ્પાઝંદ શહેર નજીક શાવરથી ક્વેટા જતી જાફર એક્સપ્રેસ ટ્રેનના પાટા ઉડાવી દીધા હતા.

સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈએ ધ એક્સપ્રેસ ટ્રિબ્યુન અખબારના અહેવાલને ટાંકીને અહેવાલ આપ્યો હતો કે વિસ્ફોટ ક્વેટાના ઝરઘૂન રોડ નજીક થયો હતો. પોલીસને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે વિસ્ફોટમાં છ લોકો માર્યા ગયા હતા અને 19 અન્ય ઘાયલ થયા હતા.

વિસ્ફોટ બાદ, સ્થાનિક અધિકારીઓ ઘાયલોને હોસ્પિટલ લઈ જઈ રહ્યા હતા. ફાયર બ્રિગેડ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે. ક્વેટાની હોસ્પિટલોમાં કટોકટી જાહેર કરવામાં આવી છે. બોમ્બ વિસ્ફોટને કારણે, બધા ડોકટરો, પેરામેડિકલ સ્ટાફ અને નર્સોને ફરજ પર રહેવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.

ડોન અખબારે આરોગ્ય સચિવ મુજીબુર રહેમાનને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે બલુચિસ્તાન આરોગ્ય વિભાગે શહેરભરની હોસ્પિટલોમાં કટોકટી જાહેર કરી છે. રહેમાને કહ્યું, "તમામ સલાહકારો, ડોકટરો, ફાર્માસિસ્ટ, સ્ટાફ નર્સો અને પેરામેડિકલ સ્ટાફને હોસ્પિટલોમાં હાજર રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે."

અખબારે પ્રાંતીય આરોગ્ય વિભાગના મીડિયા સંયોજક ડૉ. વસીમ બેગને ટાંકીને કહ્યું હતું કે, "વિસ્ફોટમાં ઘાયલ થયેલા ઓગણીસ લોકોને સિવિલ હોસ્પિટલના અકસ્માત અને કટોકટી વિભાગ અને ટ્રોમા સેન્ટરમાં લાવવામાં આવ્યા હતા."

બલુચિસ્તાન લાંબા સમયથી અસ્થિરતાનો અનુભવ કરી રહ્યું છે. પ્રાંતના ઘણા જૂથોએ પાકિસ્તાની સરકાર સામે સશસ્ત્ર બળવો શરૂ કર્યો છે. આ જૂથો સ્થાનિક લોકો માટે વધુ અધિકારોની માંગ કરી રહ્યા છે. પાકિસ્તાની સેના આ બળવાને દબાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

