ભારત-પાકિસ્તાન સંઘર્ષ બાદ પાકિસ્તાની આર્મી ચીફ મુનીર બીજી વખત અમેરિકા પહોંચ્યા - INDIA PAK CONFLICT

પાકિસ્તાનના આર્મી ચીફ અસીમ મુનીરે અમેરિકાની મુલાકાત દરમિયાન ત્યાંના ટોચના રાજકીય અને લશ્કરી નેતાઓ સાથે મુલાકાત કરી.

પાકિસ્તાનના આર્મી ચીફ અસીમ મુનીર
પાકિસ્તાનના આર્મી ચીફ અસીમ મુનીર (File/ AFP)
Published : August 11, 2025 at 1:06 PM IST

ઇસ્લામાબાદ: પાકિસ્તાનના આર્મી ચીફ આસીમ મુનીર ફરી એક વખત અમેરિકાના પ્રવાસે છે. આ મુલાકાત દરમિયાન તેઓ અમેરિકાના ટોચના રાજકીય અને લશ્કરી નેતાઓને મળ્યા હતા. મે મહિનામાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ચાર દિવસ સુધી ચાલેલા સંઘર્ષ પછી બે મહિનામાં જનરલ મુનીરની અમેરિકાની આ બીજી મુલાકાત છે.

પાકિસ્તાની સેનાએ રવિવારે ઇસ્લામાબાદમાં એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, આર્મી ચીફ (COAS) અમેરિકાના સત્તાવાર પ્રવાસે છે. નિવેદન અનુસાર, આર્મી ચીફે વરિષ્ઠ રાજકીય અને લશ્કરી નેતૃત્વ તેમજ પાકિસ્તાની વિદેશી સમુદાયના સભ્યો સાથે ઉચ્ચ સ્તરીય વાતચીત કરી હતી. અસીમ મુનીરની અમેરિકા મુલાકાત વિશે કોઈ માહિતી શેર કરવામાં આવી નથી, અને તે ક્યારે આવ્યા તે પણ સ્પષ્ટ નથી.

ટામ્પામાં, મુનીરે યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (સેન્ટકોમ)ના આઉટગોઇંગ કમાન્ડર જનરલ માઈકલ ઈ. કુરિલાના નિવૃત્તિ સમારોહ અને એડમિરલ બ્રેડ કૂપર દ્વારા કમાન સંભાળવાના સમારોહમાં હાજરી આપી હતી.

નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ફિલ્ડ માર્શલ મુનીરે જનરલ કુરિલાના નેતૃત્વ અને દ્વિપક્ષીય લશ્કરી સહયોગને મજબૂત બનાવવામાં તેમના અમૂલ્ય યોગદાનની પ્રશંસા કરી હતી. તેમણે એડમિરલ કૂપરને શુભકામનાઓ પણ પાઠવી હતી, અને સંયુક્ત સુરક્ષા પડકારોનો સામનો કરવા માટે સતત સહયોગમાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો.

તેમણે જોઈન્ટ ચીફ્સ ઓફ સ્ટાફના ચેરમેન જનરલ ડેન કેનને પણ મળ્યા હતા અને પરસ્પર વ્યાવસાયિક હિતના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી હતી. તેમણે જનરલ કેનને પાકિસ્તાનની મુલાકાત લેવાનું પણ આમંત્રણ આપ્યું હતું. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ પ્રસંગે જનરલ મુનીરે મિત્ર દેશોના સંરક્ષણ વડાઓ સાથે વાતચીત કરી હતી.

પાકિસ્તાની પ્રવાસીઓ સાથે વાતચીત દરમિયાન, મુનીરે તેમને પાકિસ્તાનના ઉજ્જવળ ભવિષ્યમાં વિશ્વાસ જાળવી રાખવા અને રોકાણ આકર્ષવામાં સક્રિયપણે યોગદાન આપવા વિનંતી કરી હતી. સેનાના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રવાસીઓએ પાકિસ્તાનની પ્રગતિ અને વિકાસને ટેકો આપવાની તેમની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો.

જૂનમાં, અમેરિકાની પાંચ દિવસની મુલાકાત દરમિયાન, જનરલ મુનીરે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે ખાનગી લંચમાં હાજરી આપી હતી, જે સામાન્ય રીતે મુલાકાતી રાજ્ય અથવા સરકારના વડા માટે એક મહાન સન્માન હતું. તે મુલાકાત દરમિયાન, ટ્રમ્પે તેલ સોદા સહિત વિવિધ ક્ષેત્રોમાં યુએસ-પાકિસ્તાન સહયોગ વધારવાની જાહેરાત કરી.

એક મહિના પહેલા જ, યુએસ જનરલે કોંગ્રેસ (યુએસ સંસદ)માં આતંકવાદ વિરોધી પ્રયાસોમાં પાકિસ્તાનને "અભૂતપૂર્વ ભાગીદાર" ગણાવ્યું હતું અને પ્રદેશમાં "શાંતિ અને સ્થિરતાને પ્રોત્સાહન" આપવામાં પાકિસ્તાનની ભૂમિકાની પણ પ્રશંસા કરી હતી.

