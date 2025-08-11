ન્યુ યોર્ક : એક જૂની કહેવત છે કે જેમને લાત મારી દેવામાં આવે છે તેઓ શબ્દો સાંભળતા નથી. પાકિસ્તાનની સ્થિતિ પણ આવી જ છે. ઓપરેશન સિંદૂરમાં માન સહિત બધું ગુમાવ્યા છતાં, ઇસ્લામાબાદે ફરીથી ભસવાનું શરૂ કર્યું છે.
પાકિસ્તાની આર્મી ચીફ ફિલ્ડ માર્શલ અસીમ મુનીરે અમેરિકન ધરતી પરથી ભારતને પડકાર ફેંક્યો છે. તેમણે ખુલ્લેઆમ પરમાણુ હુમલાની ધમકી આપી છે.
એટલું જ નહીં, ભારતે સિંધુ નદી પર બની રહેલા બંધ પર એક નહીં પણ 10 મિસાઇલોથી હુમલો કરીને તેને તોડી પાડવાની ધમકી આપી છે. આવી સ્થિતિમાં, ભારતે સમજવું જોઈએ કે તેઓ આ રીતે સુધરશે નહીં. તેમને સંપૂર્ણ ડોઝ આપવો પડશે.
અસીમ મુનીરની ધમકી : પાકિસ્તાનના આર્મી ચીફ અસીમ મુનીરે અમેરિકા તરફથી ભારતને ખુલ્લેઆમ ધમકી આપી છે. મુનીરે દુનિયાને બતાવ્યું કે જો ભવિષ્યમાં યુદ્ધ થશે તો 'અડધી દુનિયા નાશ પામશે.' તેઓ આનાથી સંતુષ્ટ ન હતા અને તેમણે એમ પણ કહ્યું કે જો ભારત સિંધુ નદી પર બંધ બનાવશે, તો તે બંધને ઉડાવી દેવા માટે એક નહીં પણ 10 અત્યંત વિનાશક મિસાઇલો ચલાવશે. આ રીતે, અસીમ મુનીરે ભારતને પડકાર ફેંકીને પોતાના દુષ્ટ ઇરાદા વ્યક્ત કર્યા છે.
પાકિસ્તાનના આર્મી ચીફ અસીમ મુનીરે ભારત અને અમેરિકા વિરુદ્ધ ઝેર ઓક્યું છે. તેમણે ખુલ્લેઆમ પરમાણુ યુદ્ધની ધમકી આપી છે. અમેરિકાના ફ્લોરિડાના ટામ્પામાં એક કાર્યક્રમમાં અસીમ મુનીરે કહ્યું, "આપણે પરમાણુ સમૃદ્ધ રાષ્ટ્ર છીએ. જો આપણને લાગે કે આપણે ડૂબી રહ્યા છીએ, તો આપણે અડધી દુનિયાને આપણી સાથે લઈ જઈશું."
મુનીરે આ નિવેદન ઉદ્યોગપતિ અને ટેમ્પાના માનદ કોન્સ્યુલ અદનાન અસદ દ્વારા આયોજિત રાત્રિભોજન દરમિયાન આપ્યું હતું. આ પહેલી વાર છે જ્યારે અમેરિકન ધરતી પરથી કોઈ ત્રીજા દેશ સામે સીધી પરમાણુ ધમકી આપવામાં આવી છે.
અસીમ મુનીર આટલેથી જ અટક્યા નહીં, પરંતુ સિંધુ નદી પર કોઈપણ પ્રકારનો બંધ ન બાંધવા સામે ભારતને સીધી ચેતવણી આપી. તેમણે કહ્યું કે જો ભારત સિંધુ જળ સંધિને સ્થગિત કરે છે અને કોઈ બંધ બનાવે છે, તો ઇસ્લામાબાદ '10 મિસાઇલો'થી તેનો નાશ કરશે.
મુનીરે કહ્યું કે એપ્રિલમાં પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા પછી સિંધ કરારને મુલતવી રાખીને, નવી દિલ્હી 250 મિલિયન પાકિસ્તાનીઓને ભૂખમરા તરફ ધકેલી શકે છે. તેમણે કહ્યું, 'સિંધુ નદી ભારતની પૂર્વજોની મિલકત નથી. આપણી પાસે મિસાઇલોની કોઈ કમી નથી, અલ્હમદુલિલ્લાહ.'
તમને જણાવી દઈએ કે આ પહેલા શનિવારે ભારતીય સેના પ્રમુખ જનરલ દ્વિવેદીએ IIT મદ્રાસના એક ખાસ કાર્યક્રમમાં કહ્યું હતું કે, 'આપણે જે આગામી યુદ્ધની કલ્પના કરી રહ્યા છીએ તે ટૂંક સમયમાં થઈ શકે છે.' જનરલ દ્વિવેદી 'ઓપરેશન સિંદૂર' હેઠળ પાકિસ્તાનને પાઠ ભણાવવાનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યા હતા.
તેમણે કહ્યું, '22 એપ્રિલે પહેલગામમાં 26 નિર્દોષ પ્રવાસીઓની હત્યાએ સમગ્ર દેશને હચમચાવી નાખ્યો હતો. બીજા જ દિવસે, સંરક્ષણ પ્રધાન અને ત્રણેય સેનાના વડાઓએ નિર્ણય લીધો કે હવે બહુ થયું, અને સેનાને શું કરવું તે નક્કી કરવાની સ્વતંત્રતા આપવામાં આવી.'
હવે ફરી એકવાર પાકિસ્તાની આર્મી ચીફ અસીમ મુનીર વિશે વાત કરીએ. મુનીરે અમેરિકન ધરતી પરથી ભારત વિરોધી નિવેદન આપ્યું છે.
પાકિસ્તાનના આર્મી ચીફ ફિલ્ડ માર્શલ અસીમ મુનીરે પહેલગામ હુમલાના થોડા અઠવાડિયા પહેલા કહ્યું હતું કે પાકિસ્તાન કાશ્મીર મુદ્દાને ભૂલશે નહીં. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે, "તે આપણી ગળું છે." તેમની ટિપ્પણીઓને ભારતે નકારી કાઢી હતી.
વિદેશ મંત્રાલય (MEA) એ ત્યારે કહ્યું હતું કે, "કોઈ વિદેશી વસ્તુ ગળાની નસમાં કેવી રીતે અટવાઈ શકે? તે ભારતનો એક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ છે. પાકિસ્તાન સાથે તેનો એકમાત્ર સંબંધ તે દેશ દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે કબજામાં લેવાયેલા વિસ્તારોને ખાલી કરવાનો છે."
અમેરિકામાં પાકિસ્તાની સમુદાયને આપેલા ભાષણમાં મુનીરે કહ્યું કે કાશ્મીર "ભારતનો આંતરિક મામલો નથી, પરંતુ એક અધૂરો આંતરરાષ્ટ્રીય એજન્ડા છે. જેમ કાયદ-એ-આઝમે કહ્યું હતું તેમ, કાશ્મીર પાકિસ્તાનની 'ગળાની નસ' છે." મુનીરે કહ્યું કે છેલ્લા દોઢ વર્ષમાં આ તેમની અમેરિકાની બીજી મુલાકાત છે.
આ પણ વાંચો :