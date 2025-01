ETV Bharat / international

ચીનમાં ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો છે કોવિડ-19 જેવો HMPV વાયરસ, જાણો તેનાથી લોકો કેમ ડરી રહ્યા છે? - HMPV DISEASE OUTBREAK

By ETV Bharat Gujarati Team

આ જાણીતું છે કે ચીન નવા વાયરસ અને રોગોનું જન્મસ્થળ છે. આ દરમિયાન ચીનમાં વધુ એક નવા વાયરસે દસ્તક આપી છે, જેણે ફરી એકવાર આખી દુનિયાને ડરાવી દીધી છે. તમને જણાવી દઈએ કે, વિશ્વને હચમચાવી નાખનાર કોરોના વાયરસની જેમ આ નવો વાયરસ પણ ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો છે. તમને જણાવી દઈએ કે, વિશ્વમાં કોવિડ વાયરસના આગમનના પાંચ વર્ષ બાદ સમાચાર આવ્યા છે કે ચીનમાં વધુ એક વાયરસ ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો છે. 'Human Metapneumo Virus' (Human Metapneumo Virus or HMPV) એ એક નવો વાયરસ છે જે આ વર્ષની શરૂઆતમાં ચીનમાં દેખાયો હતો. પાડોશી દેશોએ વાયરસની જાણ માટે સ્ક્રીનીંગ અને આઇસોલેશન પ્રોટોકોલની જાહેરાત કરી છે.

WHO એ HMPV સંબંધિત કોઈ સ્વાસ્થ્ય સંકટ જાહેર કર્યું નથી

જો કે, કોઈ વિશ્વસનીય સ્ત્રોતે આ દાવાઓની પુષ્ટિ કરી નથી. ચાઇનીઝ આરોગ્ય અધિકારીઓ અને વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (WHO) એ કોઈ નવા રોગચાળાની જાણ કરી નથી અથવા કોઈ કટોકટીની ચેતવણીઓ જારી કરી નથી. WHO એ HMPV સંબંધિત કોઈ સ્વાસ્થ્ય સંકટ જાહેર કરી નથી.

જાણો HMPV વાયરસ શું છે અને તે કેવી રીતે ફેલાય છે?

ખરેખર, આ નવા વાયરસનું નામ HMPV વાયરસ (હ્યુમન મેટાપ્યુમોવાયરસ) છે. આ એક વાયરસ છે જે શ્વસન ચેપનું કારણ બને છે. તે પેરામિક્સોવાયરસ પરિવારનો સભ્ય છે, જે શ્વસન સંબંધિત રોગોનું કારણ બને છે. 2001 માં નેધરલેન્ડ્સમાં આ વાયરસની પ્રથમ ઓળખ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તે પછીથી વિશ્વભરમાં મળી આવ્યો હતો. આ વાયરસ ખાસ કરીને નાના બાળકો, વૃદ્ધ લોકો અને નબળી રોગપ્રતિકારક શક્તિ ધરાવતા લોકોને અસર કરે છે. તેનું મુખ્ય કારણ ઠંડીનું વાતાવરણ અને ભીડભાડવાળા વિસ્તારોમાં વધતી ગતિવિધિઓ હોવાનું માનવામાં આવે છે.

જાણો શું કહેવામાં આવ્યું રોયટર્સના રિપોર્ટમાં

રોઇટર્સના રિપોર્ટ અનુસાર ચીનમાં HMPV વાયરસના કેસમાં ઝડપથી વધારો થયો છે. ચીને ઈન્ફલ્યુએન્ઝા A, માયકોપ્લાઝમા ન્યુમોનિયા, રાઈનોવાઈરસ અને કોવિડ-19 જેવા ક્રોનિક કેસ જેવા અન્ય ચેપનો એક સાથે ફાટી નીકળવાનો પણ અનુભવ કર્યો છે. આ ચેપની જેમ HMPV વાયરસ પણ ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો છે. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેના કારણે ઉત્તર ચીનમાં સ્વાસ્થ્ય સંસાધનોની અછત સર્જાઈ છે.

