ગાઝામાં સૈન્ય કાર્યવાહી પર નેતન્યાહૂ અડગ, ભૂખમરાથી મૃત્યુઆંક 117 પર પહોંચ્યો - ISRAEL HAMAS WAR

ઇઝરાયલી વડાપ્રધાન નેતન્યાહૂએ ગાઝા યોજના વિશે યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પ સાથે વાત કરી છે. તેમના "મજબૂત સમર્થન" બદલ તેમનો આભાર પણ માન્યો.

ગાઝામાં સૈન્ય કાર્યવાહી પર નેતન્યાહૂ અડગ
ગાઝામાં સૈન્ય કાર્યવાહી પર નેતન્યાહૂ અડગ (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2025 at 11:54 AM IST

જેરુસલેમ: ઈઝરાયલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ રવિવારે ગાઝામાં એક નવી સૈન્ય કાર્યવાહીનો બચાવ કર્યો હતો, જે અગાઉ જાહેર કરાયેલા કરતા ઘણી મોટી છે. તેમણે જાહેર કર્યું કે દેશ-વિદેશમાં વધતી નિંદા વચ્ચે ઇઝરાયલ પાસે "કામ પૂરું કરવા અને હમાસને સંપૂર્ણપણે હરાવવા" સિવાય કોઈ વિકલ્પ નથી.

ગાઝામાં વધતી જતી ભૂખમરા વચ્ચે તેમની ટિપ્પણી આવી છે, જ્યાં શનિવારે કુપોષણ સંબંધિત કારણોસર બે પેલેસ્ટિનિયન બાળકોના મૃત્યુ થયા હતા, જેનાથી યુદ્ધ શરૂ થયા પછી મૃત્યુઆંક 100 પર પહોંચી ગયો છે.

22 મહિનાથી ચાલી રહેલા યુદ્ધ અંગે વધુને વધુ ઇઝરાયલીઓ ચિંતા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. નેતન્યાહૂએ જણાવ્યું હતું કે, સુરક્ષા મંત્રીમંડળે માત્ર ગાઝા શહેરમાં જ નહીં, પરંતુ "કેન્દ્રીય શિબિરો" અને મુવાસીમાં પણ હમાસના ગઢને તોડી પાડવાનો આદેશ આપ્યો છે. નામ ન આપવાની શરતે બોલતા, આ કામગીરીથી પરિચિત એક સૂત્રએ પુષ્ટિ આપી કે ઇઝરાયલ બંને વિસ્તારોમાં આવું કરવાની યોજના ધરાવે છે.

સંયુક્ત રાષ્ટ્રના જણાવ્યા અનુસાર, 500,000 થી વધુ વિસ્થાપિત લોકોને આશ્રય આપતી શિબિરો, શુક્રવારે ઇઝરાયલની જાહેરાતનો ભાગ નહોતી. આવું શા માટે હતું તે સ્પષ્ટ નથી. જોકે, આ સપ્તાહના અંતે નેતન્યાહૂને તેમના શાસક ગઠબંધનમાં ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો કારણ કે, તેમણે કહ્યું હતું કે, ગાઝા શહેરને નિશાન બનાવવું પૂરતું નથી. નેતન્યાહૂએ કહ્યું હતું કે "સલામત ક્ષેત્રો" હશે. પરંતુ આવા નિયુક્ત વિસ્તારો પર પહેલા પણ બોમ્બમારો કરવામાં આવ્યો છે.

ઇઝરાયલી સૈન્યએ આ વાતની પુષ્ટિ કરતા દાવો કર્યો હતો કે અલ-શરીફે "પત્રકાર હોવાનો ડોળ કર્યો હતો" અને આરોપ લગાવ્યો હતો કે તે હમાસ સાથે જોડાયેલો છે. અલ-શરીફે કોઈપણ રાજકીય જોડાણનો ઇનકાર કર્યો છે. કમિટી ટુ પ્રોટેક્ટ જર્નાલિસ્ટ્સે ગયા મહિને કહ્યું હતું કે તે તેમની સલામતી અંગે ખૂબ ચિંતિત છે અને કહ્યું હતું કે તેઓ "ઇઝરાયલી સૈન્યના બદનક્ષી અભિયાનનું લક્ષ્ય" છે.

નેતન્યાહૂએ ટ્રમ્પ સાથે યોજના વિશે વાત કરી: નેતન્યાહૂના કાર્યાલયે રવિવારે મોડી રાત્રે કહ્યું હતું કે તેમણે આ યોજના વિશે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે વાત કરી હતી, તેમના "દૃઢ સમર્થન" બદલ આભાર માન્યો હતો. ગાઝામાં ભૂખમરો અને "જૂઠાણાના વૈશ્વિક અભિયાન"ની નિંદા કરતા, નેતન્યાહૂએ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદની કટોકટીની બેઠક પહેલા વિદેશી મીડિયા સાથે વાત કરી હતી, પરંતુ યુદ્ધ પર કોઈ કાર્યવાહી કરી ન હતી.

નેતન્યાહૂએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, "અમારું લક્ષ્ય ગાઝા પર કબજો કરવાનો નથી, પરંતુ ગાઝાને મુક્ત કરવાનો છે." તેમણે કહ્યું કે આ લક્ષ્યોમાં પ્રદેશનું લશ્કરીકરણ, ઇઝરાયલી સૈન્ય દ્વારા "વધારાના સુરક્ષા નિયંત્રણ" લેવા અને બિન-ઇઝરાયલી નાગરિક વહીવટનો કબજો લેવાનો સમાવેશ થાય છે.

તેમણે કહ્યું કે ઇઝરાયલ ગાઝામાં સહાય વિતરણ કેન્દ્રોની સંખ્યા વધારવા માંગે છે, પરંતુ બાદમાં સ્થાનિક મીડિયાને આપેલા ટૂંકા નિવેદનમાં આગ્રહ કર્યો: "કોઈ ભૂખ નથી. કોઈ ભૂખ નહોતી. અછત હતી, અને ચોક્કસપણે ભૂખમરાની કોઈ નીતિ નહોતી."

