નેપાળના PM સુશીલા કાર્કીનો ભારત સાથે છે ખાસ સંબંધ, BHUમાંથી કર્યું છે MA
પોલિટિકલ સાયન્સમાં માસ્ટર ડિગ્રી મેળવનાર નેપાળના વચગાળાના પ્રધાનમંત્રી સુશીલા કાર્કી નેપાળના પ્રથમ મુખ્ય ન્યાયાધીશ હતા.
Published : September 13, 2025 at 7:35 AM IST
કાઠમંડુ: સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ સુશીલા કાર્કીએ શુક્રવારે રાત્રે નેપાળના વચગાળાના વડા પ્રધાન તરીકે શપથ લીધા. રાષ્ટ્રપતિ રામચંદ્ર પૌડેલે 73 વર્ષીય કાર્કીને પ્રધાનમંત્રી પદે શપથ લેવડાવ્યા હતા. આ સાથે, નેપાળમાં ઘણા દિવસોથી ચાલી રહેલી રાજકીય અનિશ્ચિતતાનો અંત આવ્યો, કારણ કે, કથિત ભ્રષ્ટાચાર અને સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધો સામે યુવાઓના હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનોને કારણે મંગળવારે કેપી શર્મા ઓલીને અચાનક વડા પ્રધાન પદ પરથી રાજીનામું આપવું પડ્યું. રાષ્ટ્રપતિ પૌડેલે જણાવ્યું હતું કે, નવી કાર્યવાહક સરકારને છ મહિનાની અંદર નવી સંસદીય ચૂંટણીઓ યોજવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું છે. નવા વડા પ્રધાનના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં નેપાળના મુખ્ય ન્યાયાધીશ, વરિષ્ઠ સરકારી અધિકારીઓ, સુરક્ષા વડાઓ અને રાજદ્વારી સમુદાયના સભ્યો હાજર રહ્યા હતા.
અગાઉ, રાષ્ટ્રપતિ રામચંદ્ર પૌડેલ, નેપાળના ટોચના લશ્કરી અધિકારીઓ અને જેન ઝેડના પ્રતિનિધિઓ વચ્ચેની બેઠક બાદ કાર્કીને વચગાળાની સરકારનું નેતૃત્વ કરવા માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે તેમના મંત્રીમંડળની પ્રથમ બેઠકમાં, કાર્કી વિવિધ હિસ્સેદારો વચ્ચે થયેલી સર્વસંમતિ મુજબ રાષ્ટ્રપતિને સંસદ ભંગ કરવાની ભલામણ કરી શકે છે. રાષ્ટ્રપતિ પૌડેલે કાર્યકારી વડા પ્રધાનની નિમણૂક કરવાનો નિર્ણય લેતા પહેલા મુખ્ય રાજકીય પક્ષોના નેતાઓ, કાયદાકીય નિષ્ણાતો અને નાગરિક સંગઠનોના આદરણીય વ્યક્તિઓ સાથે અલગ-અલગ પરામર્શ પણ કર્યો હતો.
કોણ છે સુશીલા કાર્કી ?
કેપી શર્મા ઓલી સરકારનો વિરોધ કરનારા ઝેન ઝેડની માંગ હતી કે, વર્તમાન સંસદનું વિસર્જન કરી દેવામાં આવે. તેમણે જ સુશીલા કાર્કીના નામનો પ્રસ્તાવત મુક્યો હતો. સુશીલા કાર્કી નેપાળની સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયધીશ રહી ચૂક્યા છે. તેમની છબી સ્વચ્છ રહી છે. તેમને એક પ્રામાણિક ન્યાયાધીશ માનવામાં આવે છે. તેમણે ભારતની વારાણસી સ્થિતિ બનારસ હિન્દુ યુનિવર્સિટીમાંથી અભ્યાસ કર્યો છે. તેમણે 1974માં અહીંથી પોલિટિકલ સાયન્સમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કર્યું છે.
નેપાળના પ્રથમ મહિલા મુખ્ય ન્યાયાધીશ બન્યા
તેમનો જન્મ 7 જૂન 1952ના રોજ નેપાળના બિરાટનગરમાં થયો હતો. તેઓ નેપાળના પ્રથમ મહિલા મુખ્ય ન્યાયાધીશ છે, જેમણે જુલાઈ 2016 થી જૂન 2017 સુધી સેવા આપી હતી. તેઓ તેમની પ્રામાણિકતા, સચોટ ન્યાય અને ચૂંટણી વિવાદો પર ઐતિહાસિક નિર્ણયો માટે જાણીતા છે.તેમણે 1979માં કાયદાનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો, 2007માં વરિષ્ઠ વકીલ બન્યા અને 2009થી સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ તરીકે સેવા આપી છે. નેપાળનું ઝેનજી આંદોલન તેમની નિષ્પક્ષતા અને વિશ્વસનીયતા માટે તેમને ટેકો આપે છે.
કાશીના લોકો છે ખુશ: BHU નેપાળ સેન્ટરના ભૂતપૂર્વ સંયોજક પ્રો. ભૂપેન્દ્ર વિક્રમ સિંહ કહે છે કે, ઇન્દિરા ગાંધી સરકારમાં કટોકટી લાગુ થયા પછી દુર્ગા પ્રસાદ સુબેદીની બનારસથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ સાથે, તેમણે અન્ય ઘણા આંદોલનોમાં પણ ભાગ લીધો હતો. એવું કહેવાય છે કે સુશીલાના વડા પ્રધાન બનવાથી ભારતમાં મોટા ફેરફારો જોવા મળી શકે છે. BHUના પ્રોફેસરો પણ આ નિર્ણય પર ખુશી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. પ્રો. ભૂપેન્દ્ર વિક્રમ સિંહ કહે છે કે, તે પ્રામાણિક છે. તેમણે કહ્યું કે સમયાંતરે નેપાળના દિગ્ગજ નેતાઓ, ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાનો અને તેમના પરિવારના સભ્યો વારાણસી આવતા રહ્યા છે. જોકે, સુશીલા અભ્યાસ પછી ક્યારેય BHU પાછા ફર્યા નથી, પરંતુ તેમના વડા પ્રધાન બનવાથી ચિત્ર ચોક્કસપણે બદલાશે.
નોંધનીય છે કે, સોશિયલ સાઇટ્સ અને ભ્રષ્ટાચારને લઈને નેપાળમાં પરિસ્થિતિ નિયંત્રણ બહાર ગઈ અને ત્યાર બાદ સર્જાયેલી હિંસામાં અત્યાર સુધીમાં લગભગ 51 લોકોનાં મોત નીપજ્યાં છે. સોમવારે નેપાળમાં હિંસા ફાટી નીકળ્યા બાદ, વડા પ્રધાન કેપી શર્મા ઓલી, કૃષિ પ્રધાન અને કાયદા પ્રધાન અને અન્ય પ્રધાનોએ રાજીનામું આપી દીધું છે. જ્યારે ભારત-નેપાળ સરહદ પર હાઇ એલર્ટ છે.ઝેન-ઝીનું કહેવું છે કે જ્યારથી નેપાળમાં લોકશાહી અપનાવવામાં આવી છે, ત્યારથી એક પછી એક સત્તા એક નેતાઓ પાસે આવી રહી છે અને તે બધા ભ્રષ્ટ છે. તેમના મતે, આ નેતાઓએ પોતાના પરિવારો માટે મોટી સંપત્તિ એકઠી કરી છે પરંતુ નેપાળના યુવાનો માટે કંઈ કર્યું નથી. વિરોધીઓએ કહ્યું કે નેપાળના યુવાનોને રોજગાર માટે અન્ય દેશોમાં જવું પડે છે.