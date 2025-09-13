ETV Bharat / international

નેપાળમાં સંસદીય ચૂંટણી આવતા વર્ષે 5 માર્ચે યોજાશે: રાષ્ટ્રપતિ કાર્યાલય

યુવા વિરોધ પ્રદર્શનોને કારણે સર્જાયેલા રાજકીય સંકટ વચ્ચે સુશીલા કાર્કીએ નેપાળના પ્રથમ મહિલા વડા પ્રધાન તરીકે શપથ લીધા.

શીતલ નિવાસ
શીતલ નિવાસ (ફાઇલ ફોટો - AFP)
Published : September 13, 2025 at 8:36 PM IST

કાઠમંડુ: નેપાળમાં સંસદીય ચૂંટણી આવતા વર્ષે 5 માર્ચે યોજાશે. રાષ્ટ્રપતિ રામચંદ્ર પૌડેલના કાર્યાલયે આ જાહેરાત કરી. દેશમાં એક અઠવાડિયાના હિંસક વિરોધ પ્રદર્શન બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો.

વિરોધ પ્રદર્શનોને કારણે કેપી શર્મા ઓલીને વડા પ્રધાન પદ પરથી રાજીનામું આપવાની ફરજ પડી અને સુશીલા કાર્કીને દેશના પ્રથમ મહિલા વડા પ્રધાન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. રાષ્ટ્રપતિ પૌડેલે શુક્રવારે નવનિયુક્ત વડા પ્રધાનની ભલામણ પર પ્રતિનિધિ ગૃહનું વિસર્જન કર્યું, અને કહ્યું કે આગામી સંસદીય ચૂંટણી 5 માર્ચે યોજાશે.

ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ કાર્કી (73) એ શુક્રવારે રાત્રે દેશના પ્રથમ મહિલા વડા પ્રધાન તરીકે શપથ લીધા. આ સાથે, દેશમાં રાજકીય અનિશ્ચિતતાનો સમયગાળો સમાપ્ત થયો. સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ અને કથિત ભ્રષ્ટાચાર સામે સરકાર વિરોધી વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે આ અઠવાડિયે ઓલીના અચાનક રાજીનામા પછી આ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ.

રવિવારે કાર્કી એક નાનું મંત્રીમંડળ બનાવશે. તેઓ ગૃહ, વિદેશ અને સંરક્ષણ સહિત લગભગ બે ડઝન મંત્રાલયો સંભાળશે. રાષ્ટ્રપતિ કાર્યાલયના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે વડા પ્રધાન કાર્કી રવિવારે મંત્રી પરિષદની રચના કરશે, જેમાં ચાર્જ સંભાળ્યા પછી કેટલાક મંત્રીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવશે.

સરકારી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન સિંહ દરબાર સચિવાલય ખાતેના વડા પ્રધાન કાર્યાલયમાં આગ લાગી હતી, તેથી સિંહ દરબાર સંકુલમાં ગૃહ મંત્રાલય માટે નવી બનેલી ઇમારતને વડા પ્રધાન કાર્યાલય માટે તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે.

વડા પ્રધાન કાર્યાલયને ત્યાં ખસેડવા માટે ઇમારતની આસપાસના વિસ્તારોમાં રાખ દૂર કરવાનું અને સફાઈનું કામ ચાલી રહ્યું છે. દરમિયાન, વડા પ્રધાન કાર્કીએ શનિવારે કાઠમંડુના બાણેશ્વર વિસ્તારમાં આવેલી સિવિલ હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી હતી, જ્યાં વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન ઘાયલ થયેલા ડઝનેક લોકોની સારવાર કરવામાં આવી રહી છે.

મુખ્ય રાજકીય પક્ષો અને નેપાળના સર્વોચ્ચ વકીલ સંગઠને સંસદ ભંગ કરવાના રાષ્ટ્રપતિના નિર્ણયની આકરી ટીકા કરી છે અને આ પગલાને ગેરબંધારણીય, મનસ્વી અને લોકશાહી માટે મોટો આંચકો ગણાવ્યો છે. વિખરાયેલા પ્રતિનિધિ ગૃહના મુખ્ય દંડકોએ સંસદ ભંગનો વિરોધ કરતા સંયુક્ત નિવેદન બહાર પાડ્યું હતું. નેપાળ પોલીસે શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે વિરોધ પ્રદર્શનોમાં એક ભારતીય નાગરિક સહિત ઓછામાં ઓછા 51 લોકો માર્યા ગયા છે.

