નેપાળમાં પરિસ્થિતિ કાબુ બહાર! પીએમ કેપી ઓલીએ આપ્યું રાજીનામું

નેપાળ સરકારના મંત્રીઓ અને તેમના ઘરોને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. કાઠમંડુ અને આસપાસના શહેરોમાં કર્ફ્યુ લાદવામાં આવ્યો છે.

નેપાળમાં પરિસ્થિતિ કાબુ બહાર
નેપાળમાં પરિસ્થિતિ કાબુ બહાર (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 9, 2025 at 3:02 PM IST

કાઠમંડુ: નેપાળમાં સોશિયલ મીડિયા અને ભ્રષ્ટાચારને લઈને સ્થિતિ વધુ વણસી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં 5 મંત્રીઓએ રાજીનામું આપી દીધું છે. હમણાં જ પીએમ કેપી ઓલીએ પણ રાજીનામું આપી દીધું છે. પરિસ્થિતિ એવી છે કે વિરોધીઓ દ્વારા મંત્રીઓ અને અન્ય લોકોના ઘરોમાં આગ લગાવવાના અહેવાલો છે. વિરોધીઓ પીએમ ઓલીના રાજીનામાની માંગ કરી રહ્યા છે.

નેપાળ સરકારના મંત્રીઓ અને તેમના ઘરોને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. સેન્ટ્રલ બેંકના ગવર્નરના ઘર પર પણ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. રાજધાની કાઠમંડુ અને આસપાસના શહેરોમાં કર્ફ્યુ લાદવામાં આવ્યો છે. આજે બીજા દિવસે પણ હિંસા ઓછી થઈ નથી. ગઈકાલથી આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં 20 લોકોના મોત થયા છે. આ સાથે 300 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે. હિંસા હજુ પણ અટકી નથી.

તમને જણાવી દઈએ કે સોશિયલ સાઇટ્સ ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ વગેરે પર પ્રતિબંધ બાદ ત્યાં હિંસા ફેલાઈ છે. વિરોધીઓએ રાષ્ટ્રપતિ ગૃહમાં પણ તોડફોડ કરી છે.

મંગળવારે સવારે લલિતપુરના સુનાકોઠી ખાતે સંચાર, માહિતી અને ટેકનોલોજી મંત્રી પૃથ્વી સુબ્બા ગુરુંગના અંગત નિવાસસ્થાને પ્રદર્શનકારીઓએ આગ લગાવી દીધી, કારણ કે ભ્રષ્ટાચાર સામે રાષ્ટ્રવ્યાપી જનરલ ઝેડના નેતૃત્વ હેઠળનો વિરોધ બીજા દિવસે પણ ચાલુ રહ્યો હતો. ANI દ્વારા ધ હિમાલયન ટાઇમ્સને ટાંકીને આ બધું જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, વિરોધીઓએ પહેલા મંત્રીના ઘર પર પથ્થરમારો કર્યો, પછી પરિસ્થિતિ આગમાં ફેરવાઈ ગઈ. હિમાલયન ટાઇમ્સના અહેવાલ મુજબ, થોડી તોડફોડ અને આગની એક નાની ઘટના બની હતી. જોકે, હવે પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં આવી ગઈ છે. અધિકારીઓએ પુષ્ટિ આપી છે કે મંત્રીના નિવાસસ્થાને કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, પરંતુ આ હુમલાની વધતી જતી ઘટનાઓ વધતા તણાવને દર્શાવે છે.

વિદેશ મંત્રાલયે મંગળવારે કહ્યું કે ભારત નેપાળમાં થયેલા વિકાસ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે અને વિરોધ પ્રદર્શનોમાં થયેલા મૃત્યુ પર શોક વ્યક્ત કરે છે. વિદેશ મંત્રાલયે સંયમ રાખવા અને વાતચીત દ્વારા મુદ્દાઓનું નિરાકરણ લાવવા અપીલ કરી છે.

વિદેશ મંત્રાલયના નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "અમે ગઈકાલથી નેપાળમાં થયેલા વિકાસ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છીએ અને ઘણા યુવાનોના જીવ ગુમાવવાથી ખૂબ જ દુઃખી છીએ. અમારી સંવેદના અને પ્રાર્થના મૃતકોના પરિવારો સાથે છે. અમે ઘાયલોના ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની પણ કામના કરીએ છીએ."

