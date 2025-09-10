ભારતીયોને નેપાળની મુસાફરી ન કરવા વિદેશ મંત્રાલયે કર્યો આગ્રહ, માર્ગદર્શિકા બહાર પાડી
વિદ્યાર્થીઓ નેપાળ સરકાર વિરુદ્ધ ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. પરિસ્થિતિ વધુ વણસતા ભારત સરકારે ભારતીયોને નેપાળની યાત્રાને લઈને એક માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી છે.
કાઠમાંડુ: ભારતના પાડોશી દેશ નેપાળમાં પરિસ્થિતિ ખૂબ જ વણસી ગઈ છે. છેલ્લા બે દિવસથી ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનોથી ખૂબ જ હિંસા સર્જાઈ છે. રાજધાની કાઠમાંડુના રસ્તાઓ પર વિદ્યાર્થીઓ નેપાળ સરકાર વિરુદ્ધ ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. હાલમાં મળતી માહિતી અનુસાર, વિરોધ પ્રદર્શનમાં હથિયારધારી લોકો પણ જોવા મળ્યા છે. અહીં વિરોધ પ્રદર્શન હવે વધુ હિંસક બનવા લાગ્યું છે.
મંગળવારે દેશના વડા પ્રધાન કેપી શર્મા ઓલીએ પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું હતું. જ્યારે સરકારના અન્ય પ્રધાનોએ પણ રાજીનામું આપવામાં પોતાની ભલાઈ સમજી. આ ઉપરાંત તમામ પ્રધાનો અને નેતાઓ દેશ છોડવાનું વિચારી રહ્યા છે. જ્યારે, વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓએ કેપી શર્મા ઓલી સરકારના ઘણા પ્રધાનોને માર માર્યો હતો. વિદ્યાર્થીઓએ નેપાળી સંસદ અને ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાનના ઘરને પણ આગ ચાંપી દીધી હતી.
નેપાળમાં એક પ્રદર્શનકારી સુભાષે કહ્યું કે, જેન-ઝેડ નિયમન ઇચ્છે છે કે, નેપાળ ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત બને, અમે પરિવર્તન ઇચ્છીએ છીએ, તેથી જ અમે વિરોધ કરી રહ્યા છીએ, અમે તેમને (ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન કે.પી. શર્મા ઓલી) હરાવવા માંગતા હતા, પરંતુ તે ક્યાંક ચાલ્યા ગયા છે. તે દેશ છોડીને ભાગી ગયો છે. અમે બધા રાજકારણીઓને પકડી લીધા છે. અમે શેર બહાદુર દેઉબા અને તેમની પત્ની આરઝુ દેઉબાનું ઘર સળગાવી દીધું છે. દેશના વડા પ્રધાન કે.પી. શર્મા ઓલી ભાગી ગયા છે. અમે એક સારા નેતાની માંગ કરીએ છીએ. અમે રાષ્ટ્રપતિ ભવન સાથે વાતચીત ઇચ્છીએ છીએ. અમને આજે ખબર પડશે કે આવું થશે કે નહીં. છેલ્લા બે દિવસથી અમે જે હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનો જોયા છે તે હવે નહીં થાય, પરંતુ અમે દેશમાં એક નવો નિયમ અને કાયદો ઇચ્છીએ છીએ.
નેપાળ સેનાની સહકાર માટે અપીલ
પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, નેપાળી સેનાએ લશ્કરી કર્મચારીઓ અને અન્ય સુરક્ષા એજન્સીઓની તૈનાતી અંગે એક પ્રેસ રિલીઝ જારી કરી છે. જારી કરાયેલ પ્રેસ રિલીઝ મુજબ, વર્તમાન પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓનો અયોગ્ય લાભ લઈને, કેટલાક જૂથો નાગરિકો અને જાહેર સંપત્તિને ભારે નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છે, લૂંટફાટ અને આગચંપી કરી રહ્યા છે. નેપાળ સેના ફરી એકવાર આવી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ ન થવા વિનંતી કરે છે. જો આવી પ્રવૃત્તિઓ બંધ ન થાય, તો અમે તમને જણાવીએ છીએ કે નેપાળ સેના અને તમામ સુરક્ષા એજન્સીઓ, તેમની મુખ્ય જવાબદારી તરીકે, નેપાળ અને નેપાળીઓની સલામતી માટે પરિસ્થિતિને નિયંત્રિત કરવા માટે ભાદ્રપદ 24, 2082ના રોજ રાત્રે 10 વાગ્યાથી ફરજ પર રહેશે. અમે સમગ્ર દેશ પાસેથી સહયોગની પણ અપીલ કરીએ છીએ. આ પછી, સુરક્ષા પરિસ્થિતિનું ફરીથી મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે અને વધુ માહિતી જાહેર કરવામાં આવશે.
ભારતીયોને નેપાળ યાત્રા ન કરવાની તાકીદ
નેપાળની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારતના વિદેશ મંત્રાલયે બુધવારે ભારતીય નાગરિકો માટે ટ્રાવેલ એડવાઇઝરી જારી કરી. તેના નિવેદનમાં, વિદેશ મંત્રાલયે ભારતીયોને પરિસ્થિતિ સ્થિર થાય ત્યાં સુધી નેપાળની બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળવા વિનંતી કરી છે. જે લોકો પહેલાથી જ નેપાળમાં છે તેમને ઘરની અંદર રહેવા, શેરીઓમાં બહાર નીકળવાનું ટાળવા અને નેપાળી અધિકારીઓ અને કાઠમંડુમાં ભારતીય દૂતાવાસ દ્વારા જારી કરાયેલી તમામ સ્થાનિક સલામતી સલાહનું પાલન કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયે ઈમરજન્સી નંબરો જાહેર કર્યા
મંત્રાલયે સહાય માટે ઈમરજન્સી સંપર્ક નંબરો પણ જાહેર કર્યા છે. કાઠમંડુમાં ભારતીય દૂતાવાસનો આ સંપર્ક નંબરો પર સંપર્ક કરી શકાય છે +977-980 860 2881 (વોટ્સએપ પર પણ ઉપલબ્ધ છે) અને +977-981 032 6134 (વોટ્સએપ પર પણ ઉપલબ્ધ છે). વિદેશ મંત્રાલયના નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે નેપાળમાં હાજર ભારતીય નાગરિકોને તેમના વર્તમાન રહેઠાણ સ્થળોએ રહેવા, શેરીઓમાં બહાર નીકળવાનું ટાળવા અને સંપૂર્ણ સાવચેતી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. દરમિયાન, સરકારે નેપાળમાં થયેલા વિકાસની ચર્ચા કરવા માટે કેબિનેટ સમિતિની બેઠક યોજી હતી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પંજાબ અને હિમાચલ પ્રદેશના પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોના હવાઈ સર્વેક્ષણમાંથી પાછા ફર્યા બાદ આ બેઠક યોજાઈ હતી.