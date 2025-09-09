નેપાળ: સોશિયલ મીડિયા પરનો પ્રતિબંધ પાછો ખેંચ્યો, વિરોધ પ્રદર્શન બાદ સરકારે લીધો નિર્ણય
નેપાળમાં સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ સામે વિરોધ પ્રદર્શન થયું. પરિસ્થિતિ વધુ વણસી, જે બાદ વડાપ્રધાને બેઠક યોજી અને પ્રતિબંધ પાછો ખેંચ્યો.
Published : September 9, 2025 at 8:15 AM IST
નેપાળ : સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ મુદ્દે સમગ્ર નેપાળમાં વિરોધ પ્રદર્શન ચાલી રહ્યા છે. આ આંદોલનનું નેતૃત્વ કોણ કરી રહ્યું છે તેની કોઈ માહિતી નથી. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ આંદોલન સ્વયંભૂ છે. પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લાવવા માટે નેપાળી સેનાએ ગોળીબાર કર્યો, જેમાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ઘાયલ થયા હતા.
સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ પાછો ખેંચાયો : નેપાળમાં ભારે વિરોધ થયા પછી કેપી શર્મા ઓલી સરકારે સોશિયલ મીડિયા પરનો પ્રતિબંધ પાછો ખેંચી લીધો છે. નેપાળના માહિતી પ્રધાન પૃથ્વી સુબ્બા ગુરુંગે કેબિનેટની બેઠક બાદ આ જાહેરાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે, સરકારે તાત્કાલિક અસરથી સોશિયલ મીડિયા પરનો પ્રતિબંધ પાછો ખેંચી લીધો છે.
#UPDATE | Nepal Home Minister Ramesh Lekhak tenders his resignation to the Prime Minister during the cabinet meeting held at the official residence of the Prime Minister in Baluwatar. https://t.co/zHzmf8JFyp— ANI (@ANI) September 8, 2025
સુરક્ષા દળો તૈનાત, વિરોધીઓ સાથે અથડામણ : નેપાળની રાજધાનીમાં સોશિયલ મીડિયા પર સરકારે લાદેલા પ્રતિબંધ બાદ તણાવ ફેલાયો અને લોકોમાં ભારે ગુસ્સો હતો. અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતાની માંગ કરતા પોસ્ટર અને બેનરો લઈને પ્રદર્શનકારીઓએ વિરોધ કર્યો. આ દરમિયાન સુરક્ષા દળો સાથે અથડામણ થઈ હતી. મુખ્ય વિસ્તારમાં ભારે પોલીસ દળ તૈનાત કરવામાં આવ્યું હતું.
#WATCH | Nepal: Thousands of people protest in Kathmandu against the ban on Facebook, Instagram, WhatsApp and other social media sites, leading to clashes between police and protesters. pic.twitter.com/klrP1HRJQd— ANI (@ANI) September 8, 2025
'ઓલી સરકાર ચીનની નજીક આવી રહી છે' : બ્રહ્મા ચેલાની
વિદેશ બાબતોના નિષ્ણાત બ્રહ્મા ચેલાનીએ જણાવ્યું કે, "જુલાઈ 2024 માં ચોથી વખત નેપાળના વડાપ્રધાન બન્યા પછી, સામ્યવાદી નેતા કેપી શર્મા ઓલીએ ચીનની નજીક જવા માટે કોઈ કસર છોડી ન હતી, જેમાં ટિકટોક પરનો પ્રતિબંધ હટાવવાનો પણ સમાવેશ થાય છે. હવે ઓલીએ X, Facebook અને WhatsApp સહિત મોટાભાગના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે, જેના કારણે વિરોધ થઈ રહ્યો છે."
After he became Nepal's PM for the fourth time in July 2024, communist leader K.P. Sharma Oli wasted no time cozying up to China, including overturning a ban on TikTok. Now, Oli faces deadly protests over his ban on most social media platforms, including X, Facebook and WhatsApp.— Dr. Brahma Chellaney (@Chellaney) September 8, 2025
સેનાએ ગોળીબાર કર્યો, 19 લોકોના મોત
કાઠમંડુ પોસ્ટ અનુસાર, દમકમાં વિરોધીઓએ વડાપ્રધાન ઓલીના ઘર પર પથ્થરમારો કર્યો, વિરોધીઓએ ટાયર સળગાવીને પૂર્વ-પશ્ચિમ હાઇવે બ્લોક કરી દીધો, પોલીસે ચેતવણી તરીકે ગોળીબાર કર્યો. નેપાળમાં જનરેશન Z વિરોધ પ્રદર્શનમાં 19 લોકોના મોત થયા છે. ઘણા શહેરોમાં કર્ફ્યુ લાદવામાં આવ્યો છે. પ્રદર્શનોકર્તાઓએ સંસદ ભવનમાં આગ લગાવ્યા બાદ નેપાળ સરકારે જોતાં જ ગોળી મારવાનો આદેશ આપ્યો.
19 dead in Gen Z protests across Nepal— The Kathmandu Post (@kathmandupost) September 8, 2025
Hundreds injured as police open fire; curfews imposed in multiple cities.https://t.co/uQq4O4Ih0D
'વિરોધમાં શું થઈ રહ્યું છે તે જોઈને દુઃખ થાય છે' : પ્રદર્શનકારી
એક પ્રદર્શનકારીએ કહ્યું, "મારી કોલેજ તે સ્થળની નજીક છે જ્યાંથી આ વિરોધ શરૂ થયો હતો. જ્યારે હું બહાર જઈ રહ્યો હતો, ત્યારે મેં ઘણા લોકોને વિરોધમાં જોડાતા જોયા. નેપાળી નાગરિક હોવાને કારણે, હું મારા મિત્રો સાથે આ વિરોધમાં જોડાયો. વિરોધમાં શું થઈ રહ્યું છે તે જોઈને ખૂબ જ દુઃખ થાય છે કે જેમની વિરુદ્ધ અમે વિરોધ કરી રહ્યા છીએ તેમને આપણી પરવા નથી."
VIDEO | Kathmandu: Tensions erupt in Nepal's capital after a government-imposed social media ban, sparking massive public outrage. Protesters clashed with security forces, wielding posters and banners demanding freedom of expression. Heavy police deployment reported across key… pic.twitter.com/r3qyHs1j3t— Press Trust of India (@PTI_News) September 8, 2025
નેપાળના ગૃહમંત્રીએ રાજીનામું આપ્યું
🚨 Nepal government orders shoot-at-sight after protesters set Parliament building on fire. 🙏— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) September 8, 2025
Nepal government banned 26 social media platforms recently. pic.twitter.com/OZxL9PwviA
નેપાળના ગૃહમંત્રી રમેશ લેખકે બાલુવાતારમાં પ્રધાનમંત્રીના સત્તાવાર નિવાસસ્થાને યોજાયેલી કેબિનેટ બેઠક દરમિયાન પ્રધાનમંત્રીને પોતાનું રાજીનામું સુપરત કર્યું. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, લોકોએ કથિત ભ્રષ્ટાચાર અને ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સએપ અને અન્ય સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર તાજેતરમાં પ્રતિબંધને લઈને સરકાર સામે મોટા પાયે વિરોધ કર્યો છે.
