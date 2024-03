પુતિને ઇસ્લામિક ઉગ્રવાદીઓને દોષી ઠેરવ્યા, આ હત્યાઓ ઉગ્રવાદીઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી - Moscow Attack Putin Blames

મોસ્કો: રશિયન પ્રમુખ વ્લાદિમીર પુતિને સોમવારે કહ્યું હતું કે, મોસ્કો ઉપનગરીય કોન્સર્ટ હોલમાં 139 લોકોની હત્યા કરનારા બંદૂકધારીઓ "કટ્ટરપંથી ઇસ્લામવાદી" હતા, પરંતુ તેમણે તેમના આરોપોનુ પુનરાવર્તન કર્યુ કે કિવના સખત ઇનકાર હોવા છતાં, યુક્રેન આમાં ભૂમિકા ભજવી શકે છે. ઇસ્લામિક સ્ટેટના અફઘાનિસ્તાન સંલગ્ન સંગઠને સંગીત સ્થળ પર શુક્રવારની રાત્રે થયેલા હુમલાની જવાબદારી સ્વીકાર્યાના બે દિવસ પછી, પુતિને સરકારી અધિકારીઓ સાથેની બેઠક દરમિયાન સ્વીકાર્યું કે આ હત્યાઓ ઉગ્રવાદીઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી "જેમની વિચારધારા પર ઇસ્લામિક વિશ્વ સદીઓથી લડી રહ્યું છે."

ચાર હુમલાખોરોની ધરપકડ :પુતિન, જેમણે સપ્તાહના અંતે જાહેરાત કરી હતી કે યુક્રેનથી ભાગી જવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે ચાર હુમલાખોરોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, તેમણે જણાવ્યું હતું કે, તપાસકર્તાઓએ નક્કી કર્યું નથી કે હુમલાનો આદેશ કોણે આપ્યો હતો, પરંતુ એ જાણવુ જરૂરી હતુ કે, "ગુનો કર્યા પછી આતંકવાદીઓએ ભાગવાનો પ્રયત્ન કેમ કર્યો" યુક્રેન માટે ત્યાં કોણ તેમની રાહ જોઈ રહ્યું હતું."

હુમલા માટે "IS યુનિટ" ને જવાબદાર ગણાવતી ગુપ્તચર માહિતી: IS સંલગ્ન સંસ્થાએ દાવો કર્યો હતો કે તેમણે આ હુમલો કર્યો હતો, અને યુએસ ઈન્ટેલિજન્સે જણાવ્યું હતું કે તેમની પાસે આ જૂથ જવાબદાર હોવાની પુષ્ટિ કરતી માહિતી છે. ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ એમેન્યુઅલ મેક્રોને કહ્યું કે ફ્રાંસ પાસે હુમલા માટે "IS યુનિટ" ને જવાબદાર ગણાવતી ગુપ્તચર માહિતી છે.

આઈએસ તરફ ઈશારો કરતા તમામ સંકેતો હોવા છતાં, પુતિને યુક્રેનની ભાગીદારી સૂચવવાનું ચાલુ રાખ્યું - એક એવો દાવો કે જેને યુક્રેને ભારપૂર્વક નકારી કાઢ્યો છે, પુતિન પર તેના યુદ્ધ પ્રયત્નોને પ્રોત્સાહન આપવાનો પ્રયાસ કરવાનો આરોપ મૂક્યો હતો.

હુમલામાં સંડોવાયેલા કિવની કોઈ માહિતી નથી: "અમે જોઈએ છીએ કે યુ.એસ., વિવિધ ચેનલો દ્વારા, તેના ઉપગ્રહો અને વિશ્વના અન્ય દેશોને સમજાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે કે, તેમની ગુપ્ત માહિતી અનુસાર, મોસ્કો આતંકવાદી હુમલામાં કથિત રૂપે સંડોવાયેલા કિવની કોઈ માહિતી નથી "તે લોહિયાળ આતંકવાદી કૃત્ય ઇસ્લામના અનુયાયીઓ, ઇસ્લામિક સ્ટેટ જૂથના સભ્યો દ્વારા કરવામાં આવ્યુ હતુ., ”પુતિને ટોચના કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓ સાથેની બેઠક દરમિયાન જણાવ્યું હતું.

139 લોકોના મોત અને 180થી વધુ ઘાયલ: તેમણે કહ્યું કે "જે લોકો કિવ શાસનનું સમર્થન કરે છે તેઓ આતંકમાં સહયોગી અને આતંકવાદના પ્રાયોજકો નથી બનવા માંગતા, પરંતુ ઘણા પ્રશ્નોની મૂંઝવણ છે." મોસ્કોના પશ્ચિમ બહારના ક્રોકસ સિટી હોલ મ્યુઝિક વેન્યુ પર શુક્રવારે રાત્રે થયેલા હુમલામાં 139 લોકો માર્યા ગયા અને 180થી વધુ ઘાયલ થયાં હતાં,જે પાછલા અમુક વર્ષોમાં રશિયામાં થયેલા હુમલામાં સૌથી ઘાતક સાબિત થયા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે લગભગ 100 લોકો હોસ્પિટલમાં દાખલ છે.

ક્રેમલિનને "બ્લેકમેલ" કરવાનો પ્રયત્ન: પુતિને ચેતવણી આપી હતી કે પશ્ચિમી સંડોવણીનો આરોપ લગાવીને વધુ હુમલા થઈ શકે છે. તેમણે સંભવિત નિકટવર્તી આતંકવાદી હુમલા અંગેની ચેતવણીનો ઉલ્લેખ કર્યો ન હતો જે યુએસએ દરોડાના બે અઠવાડિયા પહેલા મોસ્કો સાથે ગુપ્ત રીતે શેર કર્યો હતો. હુમલાના ત્રણ દિવસ પહેલા, પુતિને યુએસ એમ્બેસીની 7 માર્ચની નોટિસની નિંદા કરી હતી જેમાં અમેરિકનોને મોસ્કોમાં સંગીત કાર્યક્રમો સહિત ભીડથી બચવા વિનંતી કરવામાં આવી હતી, તેને રશિયનોને ડરાવવા અને રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી પહેલા ક્રેમલિનને "બ્લેકમેલ" કરવાનો પ્રયત્ન ગણાવ્યો હતો.

ચાર શંકાસ્પદો રિમાન્ડ પર: ચાર શંકાસ્પદ હુમલાખોરો, તાજિકિસ્તાનના તમામ નાગરિકોને હુમલાને અંજામ આપવાના આરોપસર રવિવારે રાત્રે મોસ્કોની અદાલત દ્વારા રિમાન્ડ પર લેવામાં આવ્યા હતા અને સત્તાવાર તપાસના પરિણામ સુધી કસ્ટડીમાં રહેવાનો આદેશ આપ્યો હતો.

ચારેયએ આરોપોની કબૂલાત કરી: રશિયન મીડિયાએ જણાવ્યુ કે, પૂછપરછ દરમિયાન ચારેયને ત્રાસ આપવામાં આવ્યો હતો અને તેમની કોર્ટમાં હાજરી દરમિયાન તેમને ગંભીર રીતે માર મારવામાં આવ્યો હોવાના સંકેતો આપ્યા હતા. રશિયન અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ચારેયએ આરોપોની કબૂલાત કરી હતી, જેના માટે આજીવન કેદની સજા થઈ શકે છે, પરંતુ તેમની સ્થિતિથી સવાલ થાય છે કે, શું તેમની કબૂલાત બળજબરીથી કરવામાં આવી હશે.

અન્ય સાતની અટકાયત: રશિયન અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે હુમલામાં સંડોવણીના આરોપમાં સાત અન્ય શકમંદોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી અને તેમાંથી ત્રણને સોમવારે કોર્ટ દ્વારા રિમાન્ડ પર લેવામાં આવ્યા હતા.

અસ્થાયી સ્મારકને આશીર્વાદ: જેવો તેઓએ કોન્સર્ટમાં આવવાવાળા લોકો પર ગોળીબાર કર્યો, હુમલાખોરોએ વિશાળ કોન્સર્ટ હોલમાં આગ લગાવી દીધી અને પરિણામે આગને કારણે છત તૂટી પડી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે સર્ચ ઓપરેશન ઓછામાં ઓછું મંગળવાર બપોર સુધી ચાલુ રહેશે. એક રશિયન રૂઢિચુસ્ત પાદરીએ સોમવારે સાઇટ પર એક સેવાનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં એક અસ્થાયી સ્મારકને આશીર્વાદ આપ્યા હતા.

મૃત્યુદંડને પુનઃસ્થાપિત કરવાની હાકલ: રશિયન અધિકારીઓ અને ધારાશાસ્ત્રીઓએ હુમલામાં સંડોવાયેલા કોઈપણ માટે કડક સજાની માંગ કરી છે. કેટલાક લોકોએ મૃત્યુદંડને પુનઃસ્થાપિત કરવાની હાકલ કરી છે, જે 1997થી ગેરકાયદેસર છે.

શકમંદોની હાલત: રવિવારની કોર્ટમાં સુનાવણી દરમિયાન, ત્રણેય શકમંદોએ ચહેરા પર સોજા સહિતની વ્યાપક ઇજાઓ દર્શાવી હતી. તેમાંથી એક હોસ્પિટલના ડ્રેસમાં વ્હીલચેર પર તબીબી કર્મચારીઓ સાથે હતો, અને તેની આંખો બંધ કરીને બેઠો હતો. એવું લાગી રહ્યુ છે કે તેને ઘણા કટ લાગ્યા હતા. બીજા વ્યક્તિના ગળામાં હજુ પણ પ્લાસ્ટિકની થેલી લટકેલી હતી અને ત્રીજા વ્યક્તિના કાન પર મોટો પાટો બાંધેલો હતો. રશિયન મીડિયાએ શનિવારે અહેવાલ આપ્યો હતો કે પૂછપરછ દરમિયાન એક શંકાસ્પદનો કાન કપાઈ ગયો હતો. એસોસિયેટેડ પ્રેસ આને દર્શાવતા અહેવાલ અથવા વિડિયોની ચકાસણી કરી શક્યું નથી.

રશિયામાં મૃત્યુદંડ પ્રતિબંધિત: દિમિત્રી મેદવેદેવ, જેઓ 2008-12થી રશિયાના પ્રમુખ હતા અને હવે પુતિનની અધ્યક્ષતામાં સુરક્ષા પરિષદના નાયબ વડા તરીકે સેવા આપે છે, તેમણે શામેલ તમામ લોકોની હત્યા માટે હાકલ કરી હતી. "તમામને, જેમણે ચૂકવણી કરી, જેઓ સહાનુભૂતિ દર્શાવતા હતા, જેમણે મદદ કરી હતી. તે બધાને મારી નાખો."રાજ્ય દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવતી ટેલિવિઝન ચેનલ આરટીના વડા માર્ગારીતા સિમોન્યાને દલીલ કરી હતી કે મૃત્યુદંડ - જે હાલમાં રશિયામાં પ્રતિબંધિત છે - તે પણ "ખૂબ સરળ" સજા હશે.

બળજબરીપુર્વક મેળવેલી જુબાનીનું મૂલ્ય ઓછું: રશિયન માનવાધિકારના હિમાયતીઓએ પુરુષો સામેની હિંસાની નિંદા કરી. પોલીસ બર્બરતા સામે હિમાયત કરતા અગ્રણી જૂથ ટીમ અગેઈન્સ્ટ ટોર્ચરે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે ગુનેગારોને સખત સજા થવી જોઈએ, પરંતુ "નિર્દયતાનો જવાબ નિર્દયતાથી ન આપવો જોઈએ." તે જણાવે છે કે બળજબરીપૂર્વક મેળવેલી કોઈપણ જુબાનીનું મૂલ્ય "ગંભીર રીતે ઓછું થઈ ગયું છે", અને "જો સરકાર આતંકવાદના શંકાસ્પદોને ત્રાસ આપવાની મંજૂરી આપે છે, તો તે અન્ય નાગરિકો પ્રત્યે ગેરકાયદેસર હિંસાને મંજૂરી આપી શકે છે."

દેશદ્રોહીઓને મર્યાદા વિના સજા: નેટ ફ્રીડમ, અન્ય રશિયન જૂથ કે જે વાણી સ્વાતંત્ર્યની બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, તેણે મેદવેદેવની ટિપ્પણીઓ તેમજ સુરક્ષા સેવાઓ પર પુતિનના તાજેતરના આહ્વાનની ટીકા કરી "દેશદ્રોહીઓને મર્યાદા વિના સજા કરવા કહ્યુ, પછી ભલે તે ગમે ત્યાં હોય." "પ્રદર્શનકારો" ની પૃષ્ઠભૂમિની વિરુદ્ધ બનાવેલ છે. "બંદીવાસીઓને ત્રાસ આપવો...અન્યાયિક હત્યાઓને અસરકારક રીતે અધિકૃત કરવી અને સુરક્ષા દળોને દુશ્મનો સાથે વ્યવહાર કરવા માટે નિર્દેશિત કરવી."

શું કહ્યુ નેટ ફ્રીડમે: તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "અમે નવા મહાન આતંકની સંભવિત શરૂઆતના સાક્ષી છીએ," નેટ ફ્રીડમે સોવિયેત સરમુખત્યાર જોસેફ સ્ટાલિન દ્વારા મોટા પાયે કરાયેલા દમનનો ઉલ્લેખ કરતા જણાવ્યું હતું. આ જૂથને આતંકવાદ સંબંધિત કેસોમાં શકમંદો સામે વધુ પોલીસ નિર્દયતા અને સ્થળાંતર કરનારાઓ સામેના હિંસક ગુનાઓમાં વધારો થવાનો ડર છે.

શું કહ્યુ સર્ગેઈ ડેવિડિસે: મેમોરિયલ માનવાધિકાર જૂથના સર્ગેઈ ડેવિડિસે જણાવ્યું હતું કે, કાયદા અમલીકરણ અને સુરક્ષા સેવાઓ દ્વારા શંકાસ્પદ લોકોનો દુરુપયોગ કોઈ નવી વાત નથી. "અમે યુક્રેનિયન યુદ્ધ કેદીઓની યાતનાઓ વિશે જાણીએ છીએ, અમે આતંકવાદ, ઉચ્ચ રાજદ્રોહ અને અન્ય ગુનાઓના આરોપી લોકોના સામૂહિક ત્રાસ વિશે જાણીએ છીએ, ખાસ કરીને ફેડરલ સુરક્ષા સેવા દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી છે. અહીં, તે પ્રથમ વખત જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું," ડેવિડ્સે કહ્યું. તેમણે કહ્યું કે માર મારવામાં આવેલા શકમંદોની પરેડ કરવાથી અધિકારીઓની હુમલાને રોકવામાં અસમર્થતાની કોઈપણ ટીકાને ઓછી કરવા માટે સત્તાવાળાઓ દ્વારા બળપૂર્વક પ્રતિસાદ બતાવવાની ઇચ્છા પ્રતિબિંબિત થઈ શકે છે. કોન્સર્ટ હોલ પરનો હુમલો પુતિન માટે એક મોટી શરમજનક બાબત હતી અને સોવિયેત યુગ બાદથી અસંમતિ પરના સૌથી કઠોર કાર્યવાહી બાદ મતદાનમાં આગામી છ વર્ષ સુધી રશિયા પર પોતાની પકડ મજબૂત કરવાના હતા તેના એક અઠવાડિયા કરતાં પણ ઓછા સમયમાં આ હુમલો થયો હતો. રશિયન સોશિયલ મીડિયા પર ઘણા લોકોએ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે કેવી રીતે સત્તાવાળાઓ અને તેમના વિશાળ સુરક્ષા ઉપકરણ કે જેઓ સક્રિયપણે દેખરેખ રાખે છે, દબાણ કરે છે અને વિવેચકો પર કાર્યવાહી કરે છે, યુએસ ચેતવણીઓ છતાં હુમલાને રોકવામાં કેવી રીતે નિષ્ફળ રહ્યા છે.

લોકો પરિસ્થિતિથી સંતુષ્ટ નથી: શંકાસ્પદોની સારવારનો ઉલ્લેખ કરતા, ડેવિડ્સે એપીને કહ્યું કે "અમે ધારી શકીએ છીએ કે આ રાજ્યના પ્રતિભાવની ગંભીરતા બતાવવા માટે જાણી જોઈને જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું." તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "લોકો પરિસ્થિતિથી સંતુષ્ટ નથી જ્યારે આટલી મોટી સંખ્યામાં કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓ આવા હુમલાને રોકવામાં નિષ્ફળ ગયા, અને તેઓ તેમની સામેના આ આરોપોને રોકવા માટે ગંભીર પ્રતિક્રિયા દર્શાવે છે."

ISએ લાંબા સમયથી દેશને નિશાન બનાવ્યો છે: હકીકત એ છે કે સુરક્ષા દળોએ તેમની પદ્ધતિઓ છુપાવી નથી તે એક "ખરાબ સંકેત" છે, તેમણે કહ્યું. સીરિયાના ગૃહયુદ્ધમાં હસ્તક્ષેપ કરનાર રશિયન દળો સામે લડી રહેલા ISએ લાંબા સમયથી દેશને નિશાન બનાવ્યો છે. જૂથની અમાક ન્યૂઝ એજન્સી દ્વારા પોસ્ટ કરવામાં આવેલા નિવેદનમાં, IS અફઘાનિસ્તાન સંલગ્ન સંસ્થાએ કહ્યું કે તેણે મોસ્કોના ઉપનગર ક્રાસ્નોગોર્સ્કમાં હુમલો કર્યો હતો, જ્યાં કોન્સર્ટ હોલ સ્થિત છે. ઑક્ટોબર 2015 માં, IS દ્વારા લગાવામાં આવેલ એક બોમ્બએ સિનાઈ પર રશિયન પેસેન્જર એરલાઇનરને તોડી પાડ્યુ, જેમાં બોર્ડ પરના તમામ 224 લોકો માર્યા ગયા હતા, જેમાંથી મોટા ભાગના ઇજિપ્તથી પરત ફરતા રશિયન પ્રવાસીઓ હતા. આ જૂથ, જે મુખ્યત્વે સીરિયા અને ઇરાક તેમજ અફઘાનિસ્તાન અને આફ્રિકામાં કાર્યરત છે, તેણે પાછલા વર્ષોમાં રશિયાના અસ્થિર કાકેશસ અને અન્ય પ્રદેશોમાં અનેક હુમલાઓની જવાબદારી લીધી છે. તેણે રશિયા અને ભૂતપૂર્વ સોવિયત સંઘના અન્ય ભાગોમાંથી લડવૈયાઓની ભરતી કરી.