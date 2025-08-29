ETV Bharat / international

મોરિટાનિયા: સ્થળાંતર કરનારાઓની હોડી પલટી જતાં 49 લોકોના મોત, 17 લોકોને બચાવી લેવાયા - BOAT CAPSIZED

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે અત્યાર સુધીમાં ઓછામાં ઓછા 49 લોકોના મોત થયા છે અને 17 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે.

By AP (Associated Press)

Published : August 29, 2025 at 7:33 PM IST

નોઉચચોટ: મોરિટાનિયાના કોસ્ટ ગાર્ડે શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે આ અઠવાડિયે સ્થળાંતર કરનારાઓને લઈ જતી હોડી પલટી જતાં ઓછામાં ઓછા 49 લોકોના મોત થયા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ હોડી ગામ્બિયાથી આવી હતી અને મંગળવારે સવારે મહિજેરાતના દરિયાકાંઠે પલટી ગઈ હતી.

"બોટ એક અઠવાડિયા પહેલા ગામ્બિયાથી નીકળી હતી અને તેમાં સેનેગલ અને ગામ્બિયાના નાગરિકો સહિત 160 લોકો સવાર હતા," કોસ્ટ ગાર્ડના વડા મોહમ્મદ અબ્દુલ્લાહે એસોસિએટેડ પ્રેસને જણાવ્યું હતું.

"જ્યારે સ્થળાંતર કરનારાઓએ મહિજેરાતની લાઇટ જોઈ, ત્યારે તેઓએ હોડીના એક ભાગમાં પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કર્યો, જેના કારણે હોડી પલટી ગઈ," અબ્દુલ્લાહે જણાવ્યું હતું.

અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે 49 મૃતદેહો કિનારે તણાઈ ગયા છે અને અત્યાર સુધીમાં ફક્ત 17 લોકોને બચાવી શકાયા છે. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે અન્ય ગુમ છે.

તાજેતરના વર્ષોમાં, મોરિટાનિયાના જળમાર્ગો સબ-સહારન આફ્રિકાથી યુરોપ, મુખ્યત્વે કેનેરી ટાપુઓ સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા સ્થળાંતર કરનારાઓ માટે હાઇવે બની ગયા છે. જુલાઈ 2024 માં, આવી જ ઘટનામાં મોરિટાનિયાના દરિયાકાંઠે યુરોપ તરફ જતા એક ડઝનથી વધુ સ્થળાંતર કરનારાઓના મોત થયા હતા, અને 150 અન્ય ગુમ થયા હતા.

દેશના અધિકારીઓએ સ્થળાંતર નિયંત્રણ અને હકાલપટ્ટીના પગલાં કડક કર્યા છે. ગયા વર્ષે, તેણે યુરોપિયન યુનિયન સાથે 210 મિલિયન યુરો ($225 મિલિયન) ના કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા જેનો હેતુ સ્થળાંતર કરનારાઓને EU માં પ્રવેશવા માટે દેશનો ઉપયોગ કરતા અટકાવવાનો હતો.

માનવ અધિકાર સંસ્થાઓ અનુસાર, મોરિટાનિયા પર રાષ્ટ્રવ્યાપી દરિયાકાંઠાના કાર્યવાહીના ભાગ રૂપે દેશમાંથી પસાર થતા સ્થળાંતર કરનારાઓ સાથે દુર્વ્યવહાર કરવાનો પણ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.

જેમ જેમ આ ક્ષેત્રમાં આર્થિક તકો ઓછી થતી જાય છે, તેમ તેમ પશ્ચિમ આફ્રિકન સ્થળાંતર કરનારાઓની સંખ્યા વધતી જાય છે, તેઓ વધુ સારા જીવનની શોધમાં ખતરનાક એટલાન્ટિક દરિયાકાંઠાના માર્ગ દ્વારા યુરોપ પહોંચવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

ગયા વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં, સેનેગલની રાજધાનીના દરિયાકાંઠે એક બોટ પર ઓછામાં ઓછા 30 મૃતદેહો મળી આવ્યા હતા.

