ETV Bharat / international

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર ન મળ્યો, વેનેઝુએલાની મહિલા વિજેતા બની

યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ નોબેલ પુરસ્કાર ચૂકી ગયા. તેના બદલે મારિયા કોરિના મચાડોને એવોર્ડ મળ્યો.

૨૦૨૫ ના નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર વિજેતા મારિયા કોરિના મચાડો
૨૦૨૫ ના નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર વિજેતા મારિયા કોરિના મચાડો (www.nobelprize.org)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 10, 2025 at 3:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ઓસ્લો: ઓસ્લોમાં નોર્વેજીયન નોબેલ સંસ્થાએ 10 ઓક્ટોબરના રોજ નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારની જાહેરાત કરી. આ વર્ષે, મારિયા કોરિના મચાડોને નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર મળ્યો. આ સાથે, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ નોબેલ પુરસ્કાર ચૂકી ગયા.

નોર્વેજીયન નોબેલ સમિતિએ વેનેઝુએલાના લોકો માટે લોકશાહી અધિકારોને પ્રોત્સાહન આપવા માટેના તેમના અથાક કાર્ય અને સરમુખત્યારશાહીથી લોકશાહીમાં ન્યાયી અને શાંતિપૂર્ણ સંક્રમણ પ્રાપ્ત કરવા માટેના તેમના સંઘર્ષ બદલ મારિયા કોરિના મચાડોને 2025 નો નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર આપવાનો નિર્ણય લીધો છે.

"એક હિંમતવાન અને પ્રતિબદ્ધ હિમાયતી"

નોર્વેજીયન નોબેલ સમિતિના અધ્યક્ષ જોર્ગેન વાટને ફ્રીડનેસે માચાડોની પ્રશંસા કરી, તેમને શાંતિ માટે એક હિંમતવાન અને પ્રતિબદ્ધ હિમાયતી ગણાવ્યા જે "વધતા અંધકાર વચ્ચે લોકશાહીની જ્યોતને સળગતી રાખે છે." ટ્રમ્પ દ્વારા પુરસ્કાર માટે લોબિંગ કરવા અંગેના પ્રશ્નના જવાબમાં, જોર્ગેન વાટને ફ્રીડનેસે જણાવ્યું હતું કે સમિતિને દર વર્ષે હજારો પત્રો મળે છે અને તે એક રૂમમાં પોતાનો નિર્ણય લે છે.

આ વર્ષે, આ પુરસ્કારની ખૂબ ચર્ચા થઈ કારણ કે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વિશ્વભરમાં "યુદ્ધોનો અંત" લાવવા માટે આ પ્રતિષ્ઠિત સન્માન માટે પોતાને નોમિનેટ કરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી.

મારા કોરિના માચાડો કોણ છે?

મારા કોરિના માચાડો વેનેઝુએલાના વિપક્ષી નેતા છે. 7 ઓક્ટોબર, 1967 ના રોજ કારાકાસમાં જન્મેલા, મારા મનોવિજ્ઞાની કોરિના પેરિસ્કા અને ઉદ્યોગપતિ હેનરિક માચાડો ઝુલોઆગાની સૌથી મોટી પુત્રી છે. એક અગ્રણી વેનેઝુએલાના રાજકારણી હોવા ઉપરાંત, તે એક ઔદ્યોગિક ઇજનેર અને માનવ અધિકાર હિમાયતી પણ છે.

માચાડો કેથોલિક, આન્દ્રેસ બેલોની પુત્રી છે. તેણીએ યુનિવર્સિટી ઓફ કેલિફોર્નિયા, બર્કલેમાંથી ઔદ્યોગિક ઇજનેરીમાં ડિગ્રી અને કારાકાસમાં ઇન્સ્ટિટ્યુટો ડી એસ્ટુડિયોસ સુપિરિયર્સ ડી એડમિનિસ્ટ્રેશન (IESA) માંથી ફાઇનાન્સમાં માસ્ટર ઓફ આર્ટ્સ ધરાવે છે. માચાડોએ 2002 માં સ્મેટ નામની સંસ્થાના સહ-સ્થાપન દ્વારા તેમની રાજકીય કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી, જે ચૂંટણીઓનું નિરીક્ષણ કરવા અને નાગરિક અધિકારોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કામ કરે છે.

મારા લોકશાહીના હિમાયતી રહ્યા છે.

બાદમાં, તેઓ 2013 માં સ્થપાયેલા ઉદારવાદી રાજકીય પક્ષ વેન્ટે વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રીય સંયોજક બન્યા. તેમની કારકિર્દી દરમિયાન, માચાડો હ્યુગો ચાવેઝ અને નિકોલસ માદુરોની સરકારોના કટ્ટર ટીકાકાર રહ્યા છે અને વેનેઝુએલામાં લોકશાહી, માનવ અધિકારો અને કાયદાના શાસનની હિમાયત કરી છે.

શાંતિને પ્રોત્સાહન આપવા માટે નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર

શાંતિને પ્રોત્સાહન આપવા, સંઘર્ષોનું નિરાકરણ લાવવા અને માનવ અધિકારોને આગળ વધારવામાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપનાર વ્યક્તિઓ અથવા સંગઠનોને નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે. પસંદગી પ્રક્રિયા નોર્વેજીયન નોબેલ સમિતિ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે છે, અને પ્રાપ્તકર્તાની જાહેરાત દર વર્ષે ઓક્ટોબરમાં કરવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

NOBLE PRIZE PRIZEDONALD TRUMPNOBLE PRIZE PRIZE 2025NOBLE PRIZEMARIA CORINA MACHADO

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.