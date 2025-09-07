જાપાનના પ્રધાનમંત્રી શિગેરુ ઈશિબાએ રાજીનામું આપ્યું, સસંદીય ચૂંટણીમાં હાર બન્યું કારણ
શાસક પક્ષમાં વિભાજન ટાળવા માટે જાપાનના વડા પ્રધાન શિગેરુ ઇશિબાએ રાજીનામું આપ્યું.
Published : September 7, 2025 at 5:46 PM IST
ટોક્યો: જાપાનના વડા પ્રધાન શિગેરુ ઇશિબાએ રવિવારે રાજીનામું આપ્યું. શાસક લિબરલ ડેમોક્રેટિક પાર્ટીમાં વિભાજન ટાળવા માટે તેમણે રાજીનામું આપવાનો નિર્ણય લીધો છે.
જુલાઈમાં યોજાયેલી સંસદીય ચૂંટણીમાં ઐતિહાસિક હારની જવાબદારી લેવાની તેમના પક્ષ તરફથી વધતી માંગણીઓ બાદ જાપાનના વડા પ્રધાન ઇશિબાએ રવિવારે પદ છોડવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. જાપાનના NHK જાહેર ટેલિવિઝન દ્વારા આ માહિતી આપવામાં આવી હતી.
ઓક્ટોબરમાં પદ સંભાળનારા ઇશિબાએ એક મહિનાથી વધુ સમય સુધી પોતાના પક્ષના મોટાભાગે જમણેરી વિરોધીઓની માંગણીઓનો પ્રતિકાર કર્યો હતો.
BREAKING: Japan Prime Minister Shigeru Ishiba resigns following calls to take responsibility for historic defeat in July's parliamentary election. https://t.co/xANgyFcnlE— The Associated Press (@AP) September 7, 2025
તેમનું આ પગલું તેમની લિબરલ ડેમોક્રેટિક પાર્ટી દ્વારા વહેલી નેતૃત્વ ચૂંટણી યોજવાનો નિર્ણય લેવાના એક દિવસ પહેલા આવ્યું છે, જે જો મંજૂર થાય તો, તેમની સામે એક પ્રકારનો અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ હશે.
વડા પ્રધાન રવિવારે પાછળથી એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરે તેવી અપેક્ષા છે. NHK એ અહેવાલ આપ્યો હતો કે ઇશિબા પાર્ટીને વધુ વિભાજીત ન થાય તે માટે પદ છોડવાનો ઇરાદો ધરાવે છે.
જુલાઈમાં, ઇશિબાનું શાસક ગઠબંધન એક મહત્વપૂર્ણ સંસદીય ચૂંટણીમાં 248 બેઠકોવાળા ઉપલા ગૃહમાં બહુમતી મેળવવામાં નિષ્ફળ ગયું, જેના કારણે તેમની સરકારની સ્થિરતા વધુ નબળી પડી. શનિવારે કૃષિ પ્રધાન શિંજીરો કોઈઝુમી અને તેમના કહેવાતા માર્ગદર્શક, ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન યોશીહિદે સુગા સાથેની તેમની મુલાકાત બાદ તેમનો નિર્ણય આવ્યો, જેમણે સોમવારના મતદાન પહેલાં ઇશિબાને રાજીનામું આપવાનું સૂચન કર્યું હતું.
BREAKING: Japan’s Prime Minister Shigeru Ishiba has expressed his intention to step down following growing calls from his party to take responsibility for its big loss in the July parliamentary election, Japanese television reports. https://t.co/uRULn7FOjY— The Associated Press (@AP) September 7, 2025
તેમણે અગાઉ પદ પર રહેવાનો આગ્રહ રાખ્યો હતો અને જાપાન જ્યારે મુખ્ય પડકારોનો સામનો કરી રહ્યું છે ત્યારે રાજકીય શૂન્યાવકાશ ટાળવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો, જેમાં યુએસ ટેરિફ અને અર્થતંત્ર પર તેમની અસર, વધતા ભાવ, ચોખા નીતિ સુધારા અને પ્રદેશમાં વધતા તણાવનો સમાવેશ થાય છે.
ગયા અઠવાડિયે LDP દ્વારા તેની ચૂંટણી હારની સમીક્ષા અપનાવવામાં આવ્યા બાદ, જેમાં પાર્ટીના "સંપૂર્ણ પુનર્ગઠન" માટે કહેવામાં આવ્યું હતું, સોમવારના પરિણામો પહેલાં વહેલા નેતૃત્વ મતદાન અથવા ઇશિબાના રાજીનામાની માંગ વધી રહી છે.
