ગાઝા સિટી: ગાઝામાં તાજેતરના ઇઝરાયલી હુમલાઓમાં ઓછામાં ઓછા 51 પેલેસ્ટિનિયન લોકો માર્યા ગયા છે. ઇઝરાયલી સેના તેમની ખાલી કરાવવાની યોજનાને અમલમાં મૂકવા માટે ગાઝા શહેરના આંતરિક ભાગમાં આગળ વધી રહ્યા છે. અલ જઝીરાએ તબીબી સૂત્રોને ટાંકીને આ અહેવાલ આપ્યો છે.
અલ જઝીરા અરબીએ ઇઝરાયલી ટેન્કો ગાઝા શહેરના સાબ્રા વિસ્તારમાં પ્રવેશતા દર્શાવતા ફૂટેજ મેળવ્યા છે, જે જમીની હુમલાના વિસ્તરણનો સંકેત આપે છે. સાબ્રા ઘેરાયેલા ઝેઇટુન વિસ્તારની નજીક સ્થિત છે જ્યાં ગયા અઠવાડિયે ઇઝરાયલી હુમલાઓ તીવ્ર બન્યા હતા.
Just when it seems there are no words left to describe the living hell in Gaza, a new one has been added: “famine”.— António Guterres (@antonioguterres) August 22, 2025
This is not a mystery — it is a man-made disaster, a moral indictment and a failure of humanity itself. Famine is not only about food; it is the deliberate… pic.twitter.com/1MYaxhJl4Z
ગાઝા શહેરની અલ-અહલી હોસ્પિટલના અલ જઝીરાના એક સૂત્રએ પુષ્ટિ આપી છે કે સબરામાં થયેલા તાજેતરના બોમ્બ ધડાકામાં એક બાળકનું મોત થયું છે. શનિવારે, ઇઝરાયેલી તોપખાનાએ દક્ષિણ ગાઝામાં ખાન યુનિસના ઉત્તરપશ્ચિમમાં આવેલા અસદા વિસ્તારમાં વિસ્થાપિત પરિવારો માટેના તંબુઓ પર હુમલો કર્યો, જેમાં છ બાળકો સહિત 16 લોકો માર્યા ગયા.
માનવતાવાદી સહાયની શોધમાં નીકળેલા ઓછામાં ઓછા 16 પેલેસ્ટિનિય લોકો પણ માર્યા ગયા. ખાન યુનિસના દક્ષિણપૂર્વમાં 'મોરાગ અક્ષ' નજીક એક વિતરણ કેન્દ્ર નજીક આ પેલેસ્ટિનિયનોમાંથી એકની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી, જ્યારે ઇઝરાયલ-નિયંત્રિત નેત્ઝારીમ કોરિડોર નજીક એક નાગરિકનું મૃત્યુ થયું હતું.
અગાઉ, પેલેસ્ટિનિયન આરોગ્ય અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા 24 કલાકમાં બે બાળકો સહિત આઠ વધુ પેલેસ્ટિનિયનો કુપોષણથી મૃત્યુ પામ્યા હતા. તેથી લગભગ બે વર્ષ પહેલાં સંઘર્ષ શરૂ થયો ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધીનો મૃત્યુઆંક 281 થયો છે. અલ જઝીરાના અહેવાલ મુજબ, ગાઝા આરોગ્ય મંત્રાલયના ડિરેક્ટર જનરલ મુનીર અલ-બુર્શે સોશિયલ મીડિયા પર જણાવ્યું હતું કે પીડિતોમાં 114 બાળકો પણ હતા.
સંયુક્ત રાષ્ટ્રના મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુટેરેસે શુક્રવારે ગાઝાની પરિસ્થિતિ પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું. ત્યાંની પરિસ્થિતિ અત્યંત દયનીય છે. દુષ્કાળની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અનુસાર, 5 લાખથી વધુ પેલેસ્ટિનિયનો દુષ્કાળની સ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા છે. લોકો ભૂખમરા, ગરીબી અને અછતને કારણે મરી રહ્યા છે.
ગુટેરેસે X પરની એક પોસ્ટમાં કહ્યું, 'જ્યારે એવું લાગે છે કે ગાઝામાં જીવંત નર્કનું વર્ણન કરવા માટે કોઈ શબ્દો બાકી નથી, ત્યારે એક નવો શબ્દ ઉમેરવામાં આવ્યો છે, 'દુષ્કાળ'. દરમિયાન, ઇઝરાયલે આરોપોને 'નકલી અભિયાન' ગણાવ્યું છે.
ઇઝરાયલના વિદેશ મંત્રાલયે X પરની એક પોસ્ટમાં કહ્યું, 'IPC એ તેના વૈશ્વિક ધોરણને બદલી નાખ્યું છે. ફક્ત આ અહેવાલ માટે, 30 ટકાની મર્યાદા ઘટાડીને 15 ટકા કરવામાં આવી છે. તે જ સમયે, મૃત્યુદરના તેના બીજા માપદંડને સંપૂર્ણપણે અવગણવામાં આવ્યો છે. ફક્ત હમાસના નકલી અભિયાનની સેવા આપવા માટે.'