ઇઝરાયલે કતારમાં હમાસના નેતાઓને બનાવ્યા નિશાન, ગાઝા યુદ્ધવિરામ પ્રસ્તાવ પર કરી રહ્યા હતા ચર્ચા

વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા માજેદ અલ-અંસારીએ જણાવ્યું હતું કે કતાર પુષ્ટિ આપે છે કે તે ઇઝરાયલીઓના આ બેદરકાર વર્તન અને પ્રાદેશિક સુરક્ષામાં વિક્ષેપ સહન કરશે નહીં.

મંગળવાર, 9 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ દોહા, કતારમાં, ઇઝરાયલી હુમલાને કારણે થયેલા વિસ્ફોટમાંથી ધુમાડો નીકળે છે.
મંગળવાર, 9 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ દોહા, કતારમાં, ઇઝરાયલી હુમલાને કારણે થયેલા વિસ્ફોટમાંથી ધુમાડો નીકળે છે. (AP)
By AP (Associated Press)

Published : September 9, 2025 at 9:26 PM IST

દુબઈ: અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે મંગળવારે કતારમાં હમાસના નેતૃત્વ પર હુમલો કરીને ઇઝરાયલે આતંકવાદી જૂથ સામે પોતાનું અભિયાન વધુ વિસ્તૃત કર્યું હતું. ગાઝા પટ્ટીમાં યુદ્ધ સમાપ્ત કરવાની વાટાઘાટો ત્યાં નવા લશ્કરી હુમલા પહેલા મડાગાંઠ જેવી લાગે છે. કતારની રાજધાની દોહાના આકાશ પર કાળો ધુમાડો છવાઈ ગયો હતો, જ્યાં અધિકારીઓએ હુમલાની પુષ્ટિ કરી હતી. કોઈ જાનહાનિ થઈ છે કે કેમ તે તાત્કાલિક સ્પષ્ટ થયું નથી.

7 ઓક્ટોબર, 2023 ના રોજ દક્ષિણ ઇઝરાયલ પર હમાસના હુમલા પછી લગભગ બે વર્ષ લાંબા યુદ્ધમાં ઊર્જા સમૃદ્ધ રાષ્ટ્ર પર આ હુમલો બીજો સીધો હુમલો છે. કતારે સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવાના પ્રયાસોમાં મુખ્ય વાટાઘાટોની ભૂમિકા ભજવી છે. તે એ પણ પ્રશ્નો ઉભા કરે છે કે શું કોઈ વાટાઘાટો તાત્કાલિક ફરી શરૂ થશે.

આ હુમલો મંગળવારે બપોરે થયો હતો

હુમલો કેવી રીતે કરવામાં આવ્યો તે તાત્કાલિક સ્પષ્ટ થયું નથી, જોકે ઇઝરાયલી લશ્કરી પ્રવક્તા કર્નલ અવિચાઈ આદ્રાઈએ ઇઝરાયલી વાયુસેના દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. હુમલા દરમિયાન કતાર એરવેઝના વિમાનો દોહામાં ઉતરતા રહ્યા, જ્યારે એક કતારી વાયુસેનાનું વિમાન દેશ પર પેટ્રોલિંગ કરી રહ્યું હતું.

ઇઝરાયલી અધિકારીઓએ સમગ્ર યુદ્ધ દરમિયાન મિશ્ર સંદેશા આપ્યા છે, કતારની મધ્યસ્થી પર આધાર રાખ્યો છે અને હમાસ પર દબાણ લાવવાની તેની તૈયારી પર પણ પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. હુમલા પછીના એક નિવેદનમાં, જેમાં સ્પષ્ટપણે કતારનું નામ લેવામાં આવ્યું ન હતું, ઇઝરાયલી સૈન્યએ કહ્યું હતું કે હમાસના નેતાઓ "7 ઓક્ટોબરના ક્રૂર હત્યાકાંડ માટે સીધા જવાબદાર હતા, અને ઇઝરાયલ રાજ્ય સામે યુદ્ધનું આયોજન અને સંચાલન કરી રહ્યા હતા."

ઇઝરાયલીઓએ કહ્યું હતું કે તેઓએ હુમલામાં "ચોકસાઇવાળા દારૂગોળા અને વધારાની ગુપ્ત માહિતી"નો ઉપયોગ કર્યો હતો પરંતુ વિસ્તૃત માહિતી આપી ન હતી. નિવેદન ઉપરાંતની માહિતીની ચર્ચા કરવા માટે નામ ન આપવાની શરતે એસોસિએટેડ પ્રેસ સાથે વાત કરતા એક ઇઝરાયલી અધિકારીએ પુષ્ટિ આપી હતી કે ઇઝરાયલીઓએ કતારમાં હમાસને નિશાન બનાવ્યું હતું.

કતારએ દોહામાં હમાસના રાજકીય મુખ્યાલય પર "કાયર ઇઝરાયલી હુમલા" ની નિંદા કરી. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા માજેદ અલ-અન્સારીએ તેને "તમામ આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાઓ અને ધોરણોનું સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન" ગણાવ્યું.

"કતાર પુનઃપુષ્ટિ કરે છે કે તે આ બેદરકાર ઇઝરાયલી વર્તન અને પ્રાદેશિક સુરક્ષામાં સતત વિક્ષેપ સહન કરશે નહીં, અને ન તો તે તેની સુરક્ષા અને સાર્વભૌમત્વને લક્ષ્ય બનાવતા કોઈપણ કૃત્યોને સહન કરશે," અલ-અંસારીએ જણાવ્યું.

મધ્યપૂર્વ યુદ્ધો દરમિયાન કતાર દ્વારા બે વાર હુમલો

કતારના વિશાળ અલ-ઉદીદ એરબેઝ, જે અમેરિકન સૈન્યના મધ્ય પૂર્વ સ્થિત સેન્ટ્રલ કમાન્ડના ફોરવર્ડ હેડક્વાર્ટરનું ઘર છે, 12 દિવસના ઈરાન-ઈઝરાયલ યુદ્ધ દરમિયાન ઈરાની હુમલો હેઠળ આવ્યું હતું, જેમાં અમેરિકન બોમ્બરોએ ઈરાની પરમાણુ સ્થળો પર હુમલો કર્યો હતો. કતારમાં અમેરિકન દૂતાવાસે કહ્યું હતું કે તેણે "તેની સુવિધાઓ માટે સ્ટે-ઈન-પ્લેસ ઓર્ડર જારી કર્યો છે."

"અમેરિકન નાગરિકોને સલામત સ્થળોએ રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે," તેમાં ઉમેર્યું હતું.

આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે તેઓ સંભવિત યુદ્ધવિરામ અંગે હમાસને તેમની "અંતિમ ચેતવણી" આપી રહ્યા છે. ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ મંગળવારે કહ્યું હતું કે આ હુમલો તેમના દેશનો નિર્ણય હતો.

"ઇઝરાયલે તે શરૂ કર્યું, ઇઝરાયલે તે અમલમાં મૂક્યું, અને ઇઝરાયલ સંપૂર્ણ જવાબદારી લે છે," નેતન્યાહૂએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.

હુમલાનો પ્રાદેશિક પ્રતિભાવ શું હશે તે હજુ સુધી સ્પષ્ટ નથી. તેના થોડા સમય પછી, અમીરાતના વિદેશ પ્રધાન અબ્દુલ્લા બિન ઝાયેદ અલ નાહ્યાને ઓનલાઈન લખ્યું: "આપણા પ્રિય કતાર સાથે સંપૂર્ણ એકતા." યુએઈએ ઇઝરાયલને ચેતવણી આપી દીધી છે કે પશ્ચિમ કાંઠા પર તેનો સંભવિત કબજો અબ્રાહમ કરારને ખતરો બનાવે છે, એક કરાર જેના હેઠળ અબુ ધાબીએ પાંચ વર્ષ પહેલાં ઇઝરાયલ સાથેના સંબંધોને સામાન્ય બનાવ્યા હતા.

આરબ અધિકારીઓ કહે છે કે યુદ્ધવિરામ માટે એક નવો યુએસ પ્રસ્તાવ છે. હમાસના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ તેને "અપમાનજનક શરણાગતિ દસ્તાવેજ" તરીકે વર્ણવ્યું હતું, પરંતુ આતંકવાદી જૂથે કહ્યું કે તે આ ઓફર પર ચર્ચા કરશે અને થોડા દિવસોમાં જવાબ આપશે.

ટ્રમ્પના મધ્યપૂર્વના રાજદૂત સ્ટીવ વિટકોફ દ્વારા રજૂ કરાયેલ આ પ્રસ્તાવમાં યુદ્ધનો વાટાઘાટો દ્વારા અંત લાવવા અને બંધકોને મુક્ત કર્યા પછી ગાઝામાંથી ઇઝરાયલી દળોને પાછા ખેંચવાની હાકલ કરવામાં આવી છે અને યુદ્ધવિરામ સ્થાપિત થયો છે, એમ ઇજિપ્તીયન અને હમાસના અધિકારીઓએ બંધ-દરવાજાની વાટાઘાટોની ચર્ચા કરવા માટે નામ ન આપવાની શરતે એપી સાથે વાત કરી હતી.

મધ્યસ્થીઓએ અગાઉ કામચલાઉ યુદ્ધવિરામ અને કેટલાક બંધકોની મુક્તિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હતું, જેના પછી બંને પક્ષો કાયમી યુદ્ધવિરામ માટે વાટાઘાટો કરી રહ્યા હતા. હમાસે એક પ્રસ્તાવ સ્વીકાર્યા બાદ વિટકોફે જુલાઈમાં તે વાટાઘાટોમાંથી ખસી ગયા હતા જે મધ્યસ્થીઓએ કહ્યું હતું કે તે ઇઝરાયલ દ્વારા અગાઉ સ્વીકારવામાં આવેલા પ્રસ્તાવ જેવો જ હતો.

ઇજિપ્તના એક અધિકારી, જે સંભવિત યુદ્ધવિરામ પર વિચાર કરી રહ્યા છે, તેમણે એપીને જણાવ્યું હતું કે વાટાઘાટોની ચર્ચા કરવા માટે હમાસના અધિકારીઓની એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું ત્યારે આ હુમલો થયો હતો. અધિકારીએ નામ ન આપવાની શરતે વાત કરી કારણ કે તેમને પત્રકારો સાથે વાત કરવાનો અધિકાર નહોતો.

