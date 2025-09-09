ETV Bharat / international

ઇઝરાયલ: જેરુસલેમમાં બસ સ્ટોપ પર ગોળીબાર, 5 લોકોના મોત, 15 ઘાયલ

ઇઝરાયલ પોલીસે જણાવ્યું કે, સોમવારે ઉત્તરી જેરુસલેમમાં બસ સ્ટોપ પર ગોળીબાર થયો, જેમાં 5 લોકો માર્યા ગયા હતા.

જેરુસલેમમાં બસ સ્ટોપ પર ગોળીબાર
જેરુસલેમમાં બસ સ્ટોપ પર ગોળીબાર (AP)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 9, 2025 at 8:36 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ઇઝરાયલ : જેરુસલેમમાં સોમવારે એક દુખદ બનાવ બન્યો. અહીં એક બસ સ્ટોપ પર ગોળીબાર થયો, જેમાં 5 લોકો માર્યા ગયા હતા. આ હુમલામાં 15 લોકો ઘાયલ થયા હતા, તેમાંથી 6 લોકોની હાલત ગંભીર છે. તે જ સમયે, પેલેસ્ટિનિયન આતંકવાદી જૂથો તરફથી હુમલા અંગે તાત્કાલિક કોઈ ટિપ્પણી કરવામાં આવી નથી.

જેરુસલેમમાં થયો ગોળીબાર : આ બનાવ અંગે પોલીસ વિભાગે જણાવ્યું હતું કે, હુમલાખોરોએ બસ સ્ટોપ પર ઊભેલા લોકો પર ગોળીબાર કર્યો હતો. બીજી તરફ ઇઝરાયલી મીડિયાએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે હુમલાખોરો બસમાં પણ ચઢી ગયા અને અંદર ગોળીબાર કર્યો હતો. આ ગોળીબાર જેરુસલેમના ઉત્તરીય પ્રવેશદ્વાર પર એક મુખ્ય સર્કલ પર થયો હતો. જે પૂર્વ જેરુસલેમમાં સ્થિત યહૂદી વસાહતો તરફ જતા રસ્તા પર છે.

5 લોકોના મોત, 15 ઘાયલ : પેરામેડિક્સે જણાવ્યું હતું કે, 'ઉત્તર જેરુસલેમમાં એક વ્યસ્ત સર્કલ પર સ્થિત બસ સ્ટોપ પર બે હુમલાખોરો દ્વારા કરવામાં આવેલા ગોળીબારમાં ઓછામાં ઓછા 5 લોકો માર્યા ગયા હતા. પેરામેડિક્સે જણાવ્યું હતું કે 15 અન્ય ઘાયલ થયા હતા. તેમાંથી 6 લોકોની હાલત ગંભીર છે.'

પોલીસે હુમલાખોરને ઠાર માર્યો : જોકે, આ બનાવ બનતા જ પોલીસ, એક સુરક્ષા અધિકારી અને એક નાગરિકે હુમલાખોરોને ગોળી મારી દીધી હતી. આ પછી હુમલો બંધ થઈ ગયો. પોલીસે હુમલાખોરોની સ્થિતિ અથવા તેમની ઓળખ વિશે કોઈ જવાબ આપ્યો ન હતો.

વિસ્તારમાં અંધાધૂંધી ફેલાઈ : હુમલાના ફૂટેજમાં સવારે ભીડના સમયે એક વ્યસ્ત વિસ્તારમાં બસ સ્ટોપ પર ડઝનબંધ લોકો ભાગતા દેખાય છે. ઘટનાસ્થળે પહોંચેલા પેરામેડિક્સે જણાવ્યું હતું કે આ વિસ્તારમાં અંધાધૂંધી હતી. જમીન પર તૂટેલા કાચ હતા. કેટલાક લોકો ઘાયલ હતા અને કેટલાક લોકો રસ્તા પર બેભાન અવસ્થામાં પડ્યા હતા. આ બસ સ્ટોપની નજીકના ફૂટપાથનું દ્રશ્ય હતું.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

ISRAEL BUS STOP FIRINGFIRING AT JERUSALEM BUS STOPISRAEL POLICESHOOTING IN JERUSALEMISRAEL NEWS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.