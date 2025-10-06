ETV Bharat / international

ઇટાલીમાં ચાર ભારતીયોના મોત, પંજાબના પિતા અને પુત્રનું કેનેડામાં અકસ્માતમાં મોત

ઇટાલી અને કેનેડામાં માર્ગ અકસ્માતમાં છ ભારતીયોના મોત થયા છે, જેમાં પંજાબના પિતા અને પુત્રનો પણ સમાવેશ થાય છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 6, 2025

નવી દિલ્હી/પટિયાલા: ઇટાલીમાં માર્ગ અકસ્માતમાં ચાર ભારતીય નાગરિકોના મોત થયા છે. ઇટાલીમાં ભારતીય દૂતાવાસે અકસ્માતની પુષ્ટિ કરી, મૃત્યુ પર શોક વ્યક્ત કર્યો અને કહ્યું કે દૂતાવાસે સંબંધિત પરિવારોને શક્ય તમામ કોન્સ્યુલર સહાય પૂરી પાડશે.

રવિવારે X પર એક પોસ્ટમાં, દૂતાવાસે કહ્યું, "દક્ષિણ ઇટાલીના માટેરામાં માર્ગ અકસ્માતમાં ચાર ભારતીય નાગરિકોના દુઃખદ મૃત્યુ પર ભારતીય દૂતાવાસે ખૂબ શોક વ્યક્ત કર્યો છે. અમે વિગતો મેળવવા માટે સ્થાનિક ઇટાલિયન અધિકારીઓના સંપર્કમાં છીએ. દૂતાવાસે સંબંધિત પરિવારોને શક્ય તમામ કોન્સ્યુલર સહાય પૂરી પાડશે."

અન્ય એક ઘટનામાં, ઇટાલીમાં ભારતીય દૂતાવાસે ગ્રોસેટો નજીક માર્ગ અકસ્માતમાં મહારાષ્ટ્રના નાગપુર જિલ્લાના બે ભારતીય નાગરિકોના દુઃખદ મૃત્યુ પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. દૂતાવાસે પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે, "ગ્રોસેટો નજીક થયેલા અકસ્માતમાં નાગપુરના બે ભારતીય નાગરિકોના દુ:ખદ મૃત્યુ પર દૂતાવાસે શોક વ્યક્ત કર્યો છે. સારવાર હેઠળ રહેલા પીડિતોના પરિવારના સભ્યો ઝડપથી સ્વસ્થ થાય તેવી અમે કામના કરીએ છીએ. દૂતાવાસે પરિવાર અને સ્થાનિક ઇટાલિયન અધિકારીઓ સાથે સંપર્ક કર્યો છે. અમે પરિવારને શક્ય તમામ સહાય પૂરી પાડી રહ્યા છીએ."

દૂતાવાસે પુષ્ટિ આપી હતી કે ગ્રોસેટોમાં થયેલા અકસ્માતમાં ઘાયલ થયેલા સંબંધીઓ સારવાર લઈ રહ્યા છે, અને અધિકારીઓ જરૂરી સહાય પૂરી પાડવા માટે પરિવાર અને ઇટાલિયન અધિકારીઓ બંને સાથે નજીકથી સંકલન કરી રહ્યા છે.

કેનેડામાં પંજાબના બે લોકોના મોત

દરમિયાન, પંજાબના પટિયાલા જિલ્લાના એક પિતા અને પુત્રનું કેનેડામાં માર્ગ અકસ્માતમાં મૃત્યુ થયું હતું, જ્યારે એક મહિલાની હાલત ગંભીર છે. માહિતી અનુસાર, મૃતક પ્રદીપ કુમાર 15 વર્ષ પહેલાં કેનેડા ગયા હતા. થોડા વર્ષો ત્યાં રહ્યા બાદ, તેમણે દિલ્હીની છોકરી અનસલા સાથે લગ્ન કર્યા. હવે તેમનો 7 વર્ષનો પુત્ર હિયાંશ છે. તેઓ તાજેતરમાં જ તેમના લગ્નની વર્ષગાંઠ ઉજવવા માટે તેમના પરિવાર સાથે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ગયા હતા. પરત ફરતી વખતે, તેમની કાર એક ટ્રક સાથે અથડાઈ ગઈ, જેમાં પ્રદીપ કુમાર અને તેમના 7 વર્ષના પુત્રનું મોત નીપજ્યું. તેમની પત્ની અંસલાને ગંભીર ઈજાઓ થઈ અને તેઓ કેનેડાની એક હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે.

આ સમાચાર મળતાં જ, પ્રદીપના વતન ગામ ફતેહગઢ છન્ના પર શોકની લહેર છવાઈ ગઈ. પરિવારના સભ્યો અને ગ્રામજનો આંસુઓથી તરબોળ થઈ ગયા. મૃતકની કાકી કરમજીત કૌરે આંસુઓ સાથે કહ્યું કે પ્રદીપ ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી, નમ્ર અને મૈત્રીપૂર્ણ હતો. તે દરેક સાથે પ્રેમ અને આદરથી વાત કરતો હતો. તેની મીઠી વાણી અને ખુશખુશાલ ચહેરાએ બધાના દિલ જીતી લીધા હતા.

આ પહેલાં, 20 જૂન, 2024 ના રોજ, ઇટાલીના લેટિનામાં એક ભારતીય નાગરિકનું મૃત્યુ થયું હતું. સતનામ સિંહ, એક કામદારનું કૃષિ અકસ્માતમાં ગંભીર ઈજા થતાં મૃત્યુ થયું હતું. અહેવાલો અનુસાર, તાત્કાલિક તબીબી સહાય મેળવવાને બદલે, તેને તેના નિવાસસ્થાન પાસે છોડી દેવામાં આવ્યો હતો.

