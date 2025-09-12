અમેરિકામાં વધુ એક ભારતીયની હત્યા, મોટેલ સંચાલકને માથું ધડથી અલગ કરી ઉતાર્યો મોતને ઘાટ
અમેરિકાના ડલાસમાં ભારતીય મૂળના એક મોટેલ સંચાલકની ઘાતકી હત્યા કરવામાં આવી છે. પોલીસે આરોપીને ઝડપી પાડીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
Published : September 12, 2025 at 12:38 PM IST
ડલાસ, વૉશિંગ્ટન: અમેરિકાના ડલાસમાં ભારતીય મૂળના ચંદ્રમૌલી નાગમલ્લૈયાની ક્રૂરતાથી હત્યા કરવામાં આવી છે. આ ઘટના ડાઉનટાઉન સ્યુટ્સ મોટેલમાં બની હતી, પોલીસે હુમલાખોરની ઓળખ યોર્ડાનિસ કોબોસ માર્ટિનેઝ તરીકે કરી છે. આરોપીને હત્યાના આરોપસર ધરપકડ કરીને જેલમાં રાખવામાં આવ્યો છે.
આ ઘટના બુધવારે મોટેલમાં બની હતી, જેમાં 50 વર્ષીય ચંદ્રનાગા મકલ્લેયાની નિર્મમ હત્યા કરવામાં આવી છે. તેઓ મૂળ દક્ષિણ ભારતના હતા અને સુરતના બારડોલીના એક NRI પાસેથી આ મોટેલ લીઝ પર લઈને ચલાવતા હતા.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, બુધવારે મોટેલમાં રહેતા 37 વર્ષીય ઈમિગ્રન્ટ યોર્ડાનિસ કોબોસ માર્ટિનેઝ અને ચંદ્ર નાગા મકલ્લેયા વચ્ચે કોઈ કારણોસર ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. આ ઝઘડા દરમિયાન કોબોસ-માર્ટિનેઝ ગુસ્સે ભરાયો અને તેણે કુહાડી કાઢીને નાગા મકલ્લેયા પર હુમલો કર્યો. હુમલો એટલો ભયાનક હતો કે તે સતત મારતો રહ્યો, જ્યાં સુધી તેમનું માથું ધડથી અલગ ન થઈ ગયું.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટના 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ ટેક્સાસના ડલ્લાસમાં ડાઉનટાઉન સ્યુટ્સ મોટેલમાં બની હતી, જ્યાં 50 વર્ષીય ભારતીય મૂળના ચંદ્રમૌલી નાગમલ્લૈયાનું તેમની પત્ની અને પુત્રની હાજરીમાં કુહાડીથી માથું કાપી નાખવામાં આવ્યું હતું.
આરોપીની ધરપકડ અને ગુનાહિત ઇતિહાસ
ઘટના બાદ તરત જ ડલાસ પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી અને આરોપી કોબોસ-માર્ટિનેઝને લોહીથી લથબથ હાલતમાં અને કુહાડી સાથે ઝડપી પાડ્યો. આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તેના પર કેપિટલ મર્ડર (ગંભીર ગુના માટે હત્યા)નો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.
વર્ષ 2017માં પણ તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સાઉથ લેક તાહો પોલીસે તેને ત્યારે ઝડપી પાડ્યો હતો જ્યારે તે નગ્ન અવસ્થામાં એક 22 વર્ષીય મહિલાની ગાડી ચોરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. આ હત્યાએ ડલાસમાં વસતા ભારતીય સમુદાયમાં શોક અને ભયની લાગણી ફેલાવી છે. સ્થાનિક પોલીસ આ મામલે વધુ તપાસ કરી રહી છે.