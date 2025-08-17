નવી દિલ્હી: પ્રસ્તાવિત દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર માટે આગામી રાઉન્ડની વાટાઘાટો માટે 25 ઓગસ્ટથી ભારતની મુલાકાતે આવનારી અમેરિકાની ટીમની બેઠક મોકૂફ રહેવાની શક્યતા છે. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે યુએસ કૃષિ અને ડેરી ક્ષેત્રોમાં નોંધપાત્ર બજાર ઍક્સેસ ઇચ્છે છે, પરંતુ ભારત આ માંગણી સ્વીકારે તેવી શક્યતા ઓછી છે.
આ દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર પર છઠ્ઠા રાઉન્ડની વાટાઘાટો માટે યુએસ ટીમ ભારતની મુલાકાતે આવવાની હતી. આ વાટાઘાટો 25-29 ઓગસ્ટ દરમિયાન યોજાવાની હતી. પીટીઆઈએ એક અધિકારીને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે, 'આ મુલાકાત ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.'
આ બેઠક મુલતવી રાખવાનો કે ફરીથી શેડ્યૂલ કરવાનો નિર્ણય એટલા માટે મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે અમેરિકાએ ભારતીય માલ પર ૫૦ ટકાનો જંગી ટેરિફ લાદવાની જાહેરાત કરી છે. અમેરિકા કૃષિ અને ડેરી જેવા મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં વ્યાપક બજાર પ્રવેશ માટે દબાણ કરી રહ્યું છે. ભારત આ સ્વીકારી શકે નહીં કારણ કે તેનાથી નાના અને સીમાંત ખેડૂતોની આજીવિકા પર અસર પડશે. ભારતે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તે ખેડૂતો અને પશુપાલકોના હિત સાથે સમાધાન કરશે નહીં.
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "આપણા ખેડૂતોનું હિત અમારા માટે અમારી ટોચની પ્રાથમિકતા છે." તેમણે વધુમાં કહ્યું, "ભારત ખેડૂતો, માછીમારો અને ડેરી ખેડૂતોના હિત સાથે ક્યારેય સમાધાન કરશે નહીં.હું જાણું છું કે આપણે આ માટે ભારે કિંમત ચૂકવવી પડશે, અને હું તેના માટે તૈયાર છું. ભારત તેના માટે તૈયાર છે." ભારતે લાખો ગ્રામીણ આજીવિકા પર સંભવિત અસરનો ઉલ્લેખ કરીને કૃષિ અને ડેરી જેવા સંવેદનશીલ ક્ષેત્રોને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધા માટે ખોલવાનો સતત વિરોધ કર્યો છે.
અમેરિકા અને ભારતે સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર 2025 સુધીમાં દ્વિપક્ષીય વેપાર કરારનો પ્રથમ તબક્કો પૂર્ણ કરવાની યોજના જાહેર કરી છે. બંને દેશો 2030 સુધીમાં દ્વિપક્ષીય વેપારને વર્તમાન 191 અબજ યુએસ ડોલરથી બમણો 500 અબજ યુએસ ડોલર કરવાનો લક્ષ્યાંક ધરાવે છે.
અમેરિકામાં પ્રવેશતા ભારતીય માલ પર 25 ટકાનો ટેરિફ 7 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવ્યો છે, જ્યારે રશિયા પાસેથી ક્રૂડ ઓઇલ અને લશ્કરી સાધનો ખરીદવા માટે ભારત પર લાદવામાં આવેલ વધારાનો 25 ટકા ટેરિફ 27 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવશે.
વાણિજ્ય મંત્રાલયના અહેવાલ મુજબ, એપ્રિલ-જુલાઈ દરમિયાન ભારતની અમેરિકામાં નિકાસ 21.64 ટકા વધીને 33.53 અબજ યુએસ ડોલર થઈ છે. ઉપરાંત, આયાત 12.33 ટકા વધીને 17.41 અબજ યુએસ ડોલર થઈ છે. એપ્રિલ-જુલાઈ સમયગાળા (US$12.56 અબજ યુએસ ડોલર દ્વિપક્ષીય વેપાર) 2025-26 માં અમેરિકા ભારતનો સૌથી મોટો વેપારી ભાગીદાર હતો.