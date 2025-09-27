ETV Bharat / international

પાકિસ્તાનની UNમાં 'નોટંકી', આખો ભારત દેશ હસી પડ્યો, શહબાઝે આપ્યું હાસ્યાસ્પદ નિવેદન

સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ભારતના કાયમી મિશનના પ્રથમ સચિવ પેટલ ગેહલોતે કહ્યું કે પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફે પોતાને મૂર્ખ બનાવ્યા છે.

ભારતે પાકિસ્તાનના પીએમના નિવેદનનું તીખું ખંડન કર્યું
ભારતે પાકિસ્તાનના પીએમના નિવેદનનું તીખું ખંડન કર્યું (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2025 at 5:33 PM IST

ન્યૂયોર્ક : ભારતે 80મી સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભામાં પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શહબાઝ શરીફના સંબોધનનું કડક શબ્દોમાં ખંડન કર્યું અને તેમના પર "નાટક" કરવાની તથા આતંકવાદનું મહિમામંડન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. જ્યારે મેમાં થયેલા તણાવમાં તેમની "જીત"ના દાવાની મજાક ઉડાવી.

મહાસભામાં ભારતના ઉત્તર આપવાના અધિકારનો ઉપયોગ કરતાં, સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ભારતના સ્થાયી મિશનની પ્રથમ સચિવ, પેિટલ ગહલોતે કહ્યું કે, પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાને પોતાના દેશમાં એરપોર્ટોના વિનાશને પોતાની જીત તરીકે રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તેમના આ નિવેદનને નકારી કાઢતાં, પ્રથમ સચિવે ઇસ્લામાબાદ પર આતંકવાદીઓને બચાવવાનો અને આતંકવાદના કેન્દ્ર તરીકે પોતાની ભૂમિકા છુપાવવા માટે "હાસ્યાસ્પદ નિવેદન"નો આરોપ લગાવ્યો.

પ્રથમ સચિવે મેમાં થયેલા સંઘર્ષના શરીફના વર્ણનને પણ નકારી કાઢ્યું અને કહ્યું કે ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાનની ધમકીઓ 10 મેના રોજ ભારતીય સેના દ્વારા અનેક પાકિસ્તાની એરપોર્ટોને તબાહ કર્યા પછી જ સમાપ્ત થઈ.

તેમણે કહ્યું, "પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાનએ ભારત સાથેના તાજા સંઘર્ષનું એક વિચિત્ર વર્ણન આપ્યું. આ મામલામાં રેકોર્ડ સ્પષ્ટ છે. 9 મે સુધી પાકિસ્તાન ભારત પર વધુ હુમલા કરવાની ધમકી આપતું હતું. પરંતુ 10 મેના રોજ, તેની સેનાએ અમને સીધી લડાઈ રોકવાની વિનંતી કરી.

આ વચ્ચે, ભારતીય સેનાએ અનેક પાકિસ્તાની એરપોર્ટોને તબાહ કરી દીધા. એ નુકસાનની તસવીરો જાહેર છે, ઉપલબ્ધ છે. જો નષ્ટ થયેલા રનવે અને સળગેલા હેંગર જીત જેવા લાગે છે, જેમ વડાપ્રધાનએ દાવો કર્યો છે, તો પાકિસ્તાન તેનો આનંદ માણી શકે છે."

ગહલોતે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદમાં પાકિસ્તાનની 25 એપ્રિલ, 2025ની કાર્યવાહીનો ઉલ્લેખ કર્યો, જ્યાં તેણે 'ધ રેઝિસ્ટન્સ ફ્રન્ટ'નું બચાવ કર્યો હતો, જે પાકિસ્તાન પ્રાયોજિત આતંકવાદી સંગઠન છે અને 22 એપ્રિલે જમ્મુ-કાશ્મીરના પહલગામમાં પર્યટકોના હત્યાકાંડ માટે જવાબદાર છે. તેમાં 26 લોકો માર્યા ગયા હતા. પાકિસ્તાની પીએમના આ નિવેદનની દેશભરમાં મજાક ઉડાવવામાં આવી રહી છે. જ્યારે લોકો પાકિસ્તાનની આ વાત પર હસી પડે છે કે કેવી રીતે તે પોતાની બરબાદી પર જશ્ન મનાવી રહ્યો છે.

તેમણે કહ્યું, "આ સભામાં સવારસવારમાં પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાનની નાટકબાજી જોવા મળી, જેમણે ફરી એકવાર આતંકવાદનું મહિમામંડન કર્યું, જે તેમની વિદેશ નીતિનું કેન્દ્ર છે. તેમ છતાં, કોઈપણ સ્તરનું નાટક અને ખોટ તથ્યોને છુપાવી શકતા નથી. આ એ જ પાકિસ્તાન છે, જેણે 25 એપ્રિલ 2025એ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદમાં, ભારતીય કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં પર્યટકોના બરબર હત્યાકાંડની જવાબદારીમાંથી પાકિસ્તાન પ્રાયોજિત આતંકવાદી સંગઠન 'ધ રેઝિસ્ટન્સ ફ્રન્ટ'ને બચાવ્યો હતો."

પાકિસ્તાનના કપટપૂર્ણ ઇતિહાસ પર પ્રકાશ પાડતાં, ગહલોતે આતંકવાદ વિરુદ્ધ વૈશ્વિક યુદ્ધમાં ભાગીદાર થવાનો ઢોંગ કરતાં ઓસામા બિન લાદેનને દાયકાઓ સુધી પનાહ આપવાનો તેનો પ્રયાસ યાદ અપાવ્યો અને કહ્યું કે, પાકિસ્તાની મંત્રીઓ દાયકાઓથી આતંકવાદી કેમ્પો ચલાવવાની વાત સ્વીકારી ચૂક્યા છે.

તેમણે વરિષ્ઠ પાકિસ્તાની સૈનિક અને અસૈનિક અધિકારીઓ પર જાહેરમાં આતંકવાદીઓનું મહિમામંડન કરવાનો અને ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન બહાવલપુર અને મુરીદકે પર ભારતના હુમલાઓમાં મારાયેલા "કુખ્યાત આતંકવાદીઓ"ને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો.

તેમણે કહ્યું, "એક એવો દેશ, જેણી પરંપરા લાંબા સમયથી આતંકવાદ ફેલાવવાની અને નિકાસ કરવાની રહી છે, તેને આ દિશામાં સૌથી હાસ્યાસ્પદ વાતો ફેલાવવામાં કોઈ શરમ નથી. યાદ રાખો કે તેણે આતંકવાદ વિરુદ્ધ યુદ્ધમાં ભાગીદાર થવાનો ઢોંગ કરતાં દાયકાઓ સુધી ઓસામા બિન લાદેનને પનાહ આપી હતી. તેના મંત્રીઓએ તાજેતરમાં સ્વીકાર્યું છે કે તેઓ દાયકાઓથી આતંકવાદી કેમ્પો ચલાવી રહ્યા છે. તેમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી કે એકવાર ફરી આ દોગલાપણું ચાલુ છે, અને આ વખતે તેના વડાપ્રધાનના સ્તરે."

પ્રથમ સચિવે આગળ કહ્યું, "એક તસવીર હજાર શબ્દો કહી જાય છે અને અમે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન બહાવલપુર અને મુરીદકે આતંકી ઠેકાણાઓ પર ભારતીય સેના દ્વારા મારાયેલા આતંકવાદીઓની ઘણી તસવીરો જોયી છે. જ્યારે વરિષ્ઠ પાકિસ્તાની સૈનિક અને અસૈનિક અધિકારીઓ જાહેરમાં આવા કુખ્યાત આતંકવાદીઓનું મહિમામંડન અને શ્રદ્ધાંજલિ આપે છે, ત્યારે શું આ શાસનની વૃત્તિ પર કોઈ સંશય રહી શકે?"

ભારતની પ્રતિક્રિયાએ આતંકવાદ પ્રત્યેના તેના શૂન્ય-સહનશીલતા વલણને રેખાંકિત કર્યું. ગહલોતે જોર આપીને કહ્યું, "સાચું એ છે કે, ભૂતકાળની જેમ, ભારતમાં નિર્દોષ નાગરિકો પર થયેલા આતંકવાદી હુમલાઓ માટે પાકિસ્તાન જવાબદાર છે. અમે આવી કાર્યવાહી વિરુદ્ધ આપણા લોકોની રક્ષા કરવાનો અધિકાર ઉપયોગ કર્યો છે અને તેના આયોજકો અને અપરાધીઓને ન્યાયના કટઘરામાં ઉભા કર્યા છે."

તેમણે માંગ કરી કે પાકિસ્તાન તરત જ બધા આતંકવાદી કેમ્પો બંધ કરે અને વાંછિત આતંકવાદીઓને સોંપે. સાથે જ, તેમણે ચેતવણી આપી કે ભારત "પરમાણુ બ્લેકમેલ" સામે ઝૂક્યા વિના આતંકવાદીઓ અને તેમના પ્રાયોજકો બંનેને જવાબદાર ઠેરવશે. ગહલોતે શરીફના શાંતિના આહ્વાન પર પણ ટિપ્પણી કરી અને તેની ઇમાનદારીને પડકાર્યો. સાથે જ, તેમણે પાકિસ્તાનની "ઘૃણા, કટ્ટરતા અને અસહિષ્ણુતા"ની ટીકા કરી અને તેના નેતૃત્વને પોતાના રાજકીય વિમર્શ પર વિચારવાનો આગ્રહ કર્યો.

તેમણે કહ્યું, "સાચું એ છે કે, ભૂતકાળની જેમ, ભારતમાં નિર્દોષ નાગરિકો પર થયેલા આતંકવાદી હુમલાઓ માટે પાકિસ્તાન જવાબદાર છે. અમે આવી કાર્યવાહી વિરુદ્ધ આપણા લોકોની રક્ષા કરવાનો અધિકાર ઉપયોગ કર્યો છે અને તેના આયોજકો અને અપરાધીઓને સજા આપી છે. પાકિસ્તાની વડાપ્રધાને ભારત સાથે શાંતિની વાત કરી છે. જો તે ખરેખર સચ્ચા હોય, તો રસ્તો સ્પષ્ટ છે. પાકિસ્તાનએ તરત જ બધા આતંકવાદી કેમ્પો બંધ કરવા જોઈએ અને ભારતમાં વાંછિત આતંકવાદીઓને અમને સોંપી દેવા જોઈએ. આ પણ વિસંગતતા છે કે ઘૃણા, કટ્ટરતા અને અસહિષ્ણુતામાં ડૂબેલું દેશ આ સભાને આસ્થાના મુદ્દે ઉપદેશ આપે છે. પાકિસ્તાનનો રાજકીય અને જાહેર વિમર્શ તેનો સાચો સ્વભાવ દર્શાવે છે. સ્પષ્ટ છે, તેમને અરીસામાં જોવા માટે ઘણું મોડું થઈ ગયું છે."

ભારતના દીર્ધકાલીન વલણની પુષ્ટિ કરતાં, ગહલોતે જોર આપીને કહ્યું કે પાકિસ્તાન સાથેના બધા બાકી મુદ્દાઓ દ્વિપક્ષીય રીતે જ ઉકેલવા જોઈએ, "કોઈ ત્રીજા પક્ષ માટે કોઈ જગ્યા ન છોડવી જોઈએ."

તેમણે આગળ કહ્યું, "ભારત અને પાકિસ્તાન લાંબા સમયથી આ બાબતે સંમત છે કે તેમના વચ્ચેના કોઈપણ બાકી મુદ્દાઓ દ્વિપક્ષીય રીતે ઉકેલવામાં આવશે. આ સંદર્ભમાં કોઈ ત્રીજા પક્ષ માટે કોઈ જગ્યા નથી. આ અમારું દીર્ધકાલીન રાષ્ટ્રીય વલણ છે."

