ટોક્યો: જાપાને પણ લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT), જૈશ-એ-મોહમ્મદ (JeM) અને તેમના સમર્થકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાનું આહ્વાન કર્યુ છે. જ્યારે જાપાનના વડા પ્રધાન શિગેરુ ઇશિબાએ પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલાની કડક શબ્દોમાં નિંદા કરી.
આપને જણાવી દઈએ કે પીએમ મોદી જાપાનના પ્રવાસે છે. પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય દ્વારા તેમની મુલાકાત અંગે આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, 15મા ભારત-જાપાન વાર્ષિક સમિટમાં, બંને પ્રધાનમંત્રીઓએ આતંકવાદી ભંડોળ રોકવાનું આહ્વાન કર્યું હતું. તેમણે સરહદ પાર આતંકવાદીઓની ગતિવિધિને રોકવા માટે પગલાં લેવા પર પણ ભાર મૂક્યો હતો.
પીએમઓ દ્વારા સાર્વજનિક કરાયેલા નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, 'તેમણે 22 એપ્રિલ 2025ના રોજ જમ્મુ અને કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલાની સખત નિંદા કરી અને 29 જુલાઈના રોજ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદ મોનિટરિંગ ટીમના અહેવાલની નોંધ લીધી. તેમાં ધ રેઝિસ્ટન્સ ફ્રન્ટ (TRF)નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. પીએમ મોદીએ વધુમાં માહિતી આપી હતી કે TRF એ હુમલાની જવાબદારી લીધી છે. પ્રધાનમંત્રી ઇશિબાએ આ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી. તેમણે આ નિંદનીય કૃત્યના ગુનેગારો, આયોજકો અને ભંડોળ આપનારાઓને કોઈપણ વિલંબ વિના ન્યાયના કઠેડામાં લાવવા હાકલ કરી.'
તેમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, 'તેઓએ અલ-કાયદા, ISIS, દાએશ, લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT), જૈશ-એ-મોહમ્મદ (JeM) અને તેમના સહયોગીઓ સહિત યુએન-સૂચિબદ્ધ આતંકવાદી જૂથોને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવાની પણ હાકલ કરી હતી.
મ્યાનમારની પરિસ્થિતિ પર, બંને વડા પ્રધાનોએ તમામ પક્ષોને તાત્કાલિક તમામ હિંસાત્મક કૃત્યો બંધ કરવા હાકલ કરી હતી. બંને વડા પ્રધાનોએ કટોકટી સમાપ્ત કરવાની અને ચૂંટણી યોજવાની યોજનાની તાજેતરની જાહેરાતની પણ નોંધ લીધી.
પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયના વિજ્ઞપ્તિમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "બંને પ્રધાનમંત્રીઓએ લોકશાહીના માર્ગ પર પરત ફરવા માટે ભારપૂર્વક આગ્રહ કર્યો, જે તમામ હિતધારકો વચ્ચે સમાવિષ્ટ સંવાદ અને મુક્ત અને ન્યાયી ચૂંટણીઓને સક્ષમ બનાવશે. તેમણે અટકાયતમાં લેવાયેલા લોકોની મુક્તિ માટે પણ વિનંતી કરી. તેમણે આસિયાનના પ્રયાસો માટે તેમના મજબૂત સમર્થનની પુષ્ટિ કરી, જેમાં સંકટના સમાવેશી, ટકાઉ અને શાંતિપૂર્ણ ઉકેલ માટે પાંચ-મુદ્દાની સર્વસંમતિના સંપૂર્ણ અને અસરકારક અમલીકરણ માટે હાકલ કરવાનો સમાવેશ થાય છે."
બંને પ્રધાનમંત્રીઓએ આફ્રિકા સહિત ભારત-પ્રશાંત ક્ષેત્રમાં ભારત અને જાપાન વચ્ચે સહયોગી પ્રોજેક્ટ્સના મહત્વને પુનઃપુષ્ટિ આપી. તેમણે આફ્રિકામાં ટકાઉ આર્થિક વિકાસ માટે જાપાન-ભારત સહકાર પહેલના પ્રારંભનું સ્વાગત કર્યું. તેનો ઉદ્દેશ્ય ભારતમાં ઔદ્યોગિક એકાગ્રતાને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે જેથી આફ્રિકા સાથે વેપાર અને રોકાણ માટે ઔદ્યોગિક કેન્દ્ર સ્થાપિત કરી શકાય.
બંને પ્રધાનમંત્રીઓએ યુએન ચાર્ટર સહિત આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા અનુસાર યુક્રેનમાં ન્યાયી અને સ્થાયી શાંતિ માટે સમર્થન વ્યક્ત કર્યું. તેમણે ન્યાયી અને સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે વિવિધ દેશો દ્વારા કરવામાં આવી રહેલા રાજદ્વારી પ્રયાસોનું પણ સ્વાગત કર્યું.
બંને પ્રધાનમંત્રીઓએ ઉત્તર કોરિયા દ્વારા બેલિસ્ટિક મિસાઇલ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને અસ્થિર કરનારા પ્રક્ષેપણો અને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદના અનેક ઠરાવો (UNSCR)નું ઉલ્લંઘન કરીને પરમાણુ શસ્ત્રોની સતત ખોજ કરવાની પ્રવૃતિની પણ નિંદા કરી.
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ આ વર્ષના અંતમાં યોજાનારી ક્વાડ લીડર્સ સમિટ પ્રસંગે પ્રધાનમંત્રી ઇશિબાને ભારતની મુલાકાત લેવા આમંત્રણ પણ આપ્યું. પ્રધાનમંત્રી મોદી 29 થી 30 ઓગસ્ટ દરમિયાન જાપાનની બે દિવસની સત્તાવાર મુલાકાતે છે, જ્યાં તેમણે 15મી ભારત-જાપાન વાર્ષિક સમિટમાં હાજરી આપી હતી. જાપાન મુલાકાત પછી, પ્રધાનમંત્રી તિયાનજિનમાં શાંઘાઈ સહકાર સંગઠન સમિટ માટે ચીન જશે.