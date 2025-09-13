ETV Bharat / international

રશિયામાં 7.4ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ, પ્રચંડ સુનામીની ચેતવણી

શનિવારે રશિયાના કામચાટકા કિનારે 7.4ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જીઓલોજિકલ સર્વે (યુએસજીએસ) એ આ માહિતી આપી.ૉ

રશિયામાં 7.4ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ
રશિયામાં 7.4ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By AFP

Published : September 13, 2025 at 10:51 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

મોસ્કો: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જીઓલોજિકલ સર્વે (યુએસજીએસ) એ અહેવાલ આપ્યો છે કે, શનિવારે રશિયાના દૂર પૂર્વમાં કામચાટકા કિનારે 7.4 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો. આ ભૂકંપ તે જ વિસ્તારમાં આવ્યો હતો જ્યાં જુલાઈમાં 8.8ની તીવ્રતાનો વિનાશક ભૂકંપ આવ્યો હતો.

યુએસજીએસ અનુસાર, ભૂકંપ રશિયન શહેર પેટ્રોપાવલોવસ્ક-કામચત્સકીથી 111 કિલોમીટર (69 માઇલ) પૂર્વમાં, કામચાટકા પ્રદેશના વહીવટી કેન્દ્ર, 39.5 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ આવ્યો હતો. સર્વેમાં શરૂઆતમાં ભૂકંપની તીવ્રતા 7.5 હોવાનું જણાવાયું હતું, પરંતુ પછીથી તેને ડાઉનગ્રેડ કરવામાં આવ્યું હતું.

જુલાઈમાં, કામચાટકા દ્વીપકલ્પમાં અત્યાર સુધીના સૌથી શક્તિશાળી ભૂકંપમાંનો એક ભૂકંપ આવ્યો, જેના કારણે પેસિફિક મહાસાગરમાં ચાર મીટર ઉંચી સુનામી આવી હતી અને હવાઈથી જાપાન ખસેડવાની ફરજ પડી હતી.

8.8ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ 2011 પછીનો સૌથી મોટો ભૂકંપ હતો, જ્યારે જાપાનના દરિયાકાંઠે 9.1ની તીવ્રતાના ભૂકંપથી સુનામી આવી હતી જેમાં 15,000થી વધુ લોકો માર્યા ગયા હતા. જુલાઈમાં આવેલા ભૂકંપ પછી, જાપાની અધિકારીઓએ લગભગ 20 લાખ લોકોને ઉંચી જમીન પર જવાનો આદેશ આપ્યો હતો. સમગ્ર પ્રદેશમાં સુનામીની ચેતવણી પણ જારી કરવામાં આવી હતી, જે 2025 સુધી રદ કરવામાં આવી હતી અથવા ઘટાડી દેવામાં આવી હતી.

પેસિફિક સુનામી ચેતવણી કેન્દ્રે ચેતવણી આપી છે કે, આ ભૂકંપથી મોટી સુનામી આવી શકે છે. જો કે, અત્યાર સુધી જાનહાનિ કે સંપત્તિને નુકસાનના કોઈ મોટા સમાચાર નથી.

નોંધનીય છે કે, આ ભૂકંપ એ જ વિસ્તારમાં આવ્યો છે, જ્યાં જુલાઈમાં 8.8ની તીવ્રતાનો શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યો હતો. આ ભૂકંપ બાદ, ઘણા દિવસો સુધી આંચકા અનુભવાતા રહ્યા. ત્યાર બાદ, સમગ્ર પેસિફિક ક્ષેત્રમાં વારંવાર સુનામીની ચેતવણીઓ જારી કરવામાં આવી છે.

  1. અફઘાનિસ્તાનમાં 6.3ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ, મૃત્યુઆંક વધીને 800 થયો, 2500થી વધુ ઈજાગ્રસ્ત

For All Latest Updates

TAGGED:

HIGH MAGNITUDE QUAKETSUNAMI WARNINGEARTHQUAKES IN RUSSIAEAST TSUNAMI WARNING ISSUEDQUAKE IN RUSSIA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.