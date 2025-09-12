ETV Bharat / international

નેપાળમાં વધતા રાજકીય સંકટ વચ્ચે રાષ્ટ્રપતિએ કરી શાંતિની અપીલ, સુશીલા કાર્કી કરી શકે છે નેપાળનું કાર્યકારી નેતૃત્વ

મંગળવારે ભારે વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે ઓલીએ રાજીનામું આપતાં નેપાળમાં રાજકીય સંકટ ફાટી નીકળ્યું છે.

નેપાળમાં રાજકીય સંકટ
નેપાળમાં રાજકીય સંકટ (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2025 at 11:02 AM IST

3 Min Read
કાઠમંડુ: નેપાળમાં ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ સુશીલા કાર્કીને કાર્યકારી સરકારના વડા તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી શકે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ન્યાયાધીશ કાર્કી આંદોલનકારી જૂથની માંગણીઓ પૂર્ણ કરતી વખતે નવી ચૂંટણીઓ યોજશે. દરમિયાન, સરકાર વિરોધી વિરોધ પ્રદર્શનનું નેતૃત્વ કરી રહેલા જનરલ-ઝેડ જૂથના પ્રતિનિધિઓ, આર્મી ચીફ અને રાષ્ટ્રપતિ રામચંદ્ર પૌડેલ સહિત વિવિધ હિતધારકો વચ્ચેની વાટાઘાટો ગુરુવારે મધ્યરાત્રિએ અનિર્ણિત રીતે સમાપ્ત થઈ.

જોકે, ઘણા સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે યુવા નેતૃત્વવાળા જનરલ-ઝેડ જૂથે નવા વડા પ્રધાન પદ માટે કાર્કીનું નામ પ્રસ્તાવિત કર્યું હતું. રાષ્ટ્રપતિ રામચંદ્ર પૌડેલ આજે શુક્રવારે નેપાળના પ્રથમ મહિલા વડા પ્રધાન તરીકે ન્યાયાધીશ કાર્કીની નિમણૂક કરી શકે છે.

વડા પ્રધાન કેપી શર્મા ઓલીના રાજીનામા બાદ નેપાળમાં મોટા પાયે વિરોધ પ્રદર્શનો થયા છે, જેના કારણે દેશમાં રાજકીય સંકટ સર્જાયું છે. જોકે, નેપાળ સેનાએ કાયદો અને વ્યવસ્થાની જવાબદારી સંભાળી લીધી છે. જ્યારે, સરકાર ચલાવવા માટે વચગાળાના વડાની પસંદગી અંગેનો ગતિરોધ ગુરુવારે પણ ચાલુ રહ્યો.

રાષ્ટ્રપતિ રામચંદ્ર પૌડેલે શાંતિની અપીલ કરી અને કહ્યું કે તેમનો ધ્યેય બંધારણીય માળખામાં રાજકીય સંકટનો ઉકેલ શોધવાનો છે. સંક્રમણકારી સરકાર માટે રાજકીય વાટાઘાટો ચાલુ હોવા છતાં, કાઠમંડુ અને દેશના અન્ય ભાગોમાં પરિસ્થિતિ શાંતિપૂર્ણ રહે છે. સેના સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં પેટ્રોલિંગ કરી રહી છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, સોમવારથી શરૂ થયેલા બે દિવસના હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનોમાં મૃત્યુઆંક વધીને 34 થયો છે.

સરકાર વિરોધી વિરોધ પ્રદર્શનોનું નેતૃત્વ કરી રહેલા યુવા નેતૃત્વવાળા ઝેન-ઝીના પ્રતિનિધિઓએ સંક્રમણકારી સરકારને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે ઉચ્ચ લશ્કરી અધિકારીઓ સાથે બેઠકો યોજી હતી. જોકે, તેનું નેતૃત્વ કોણ કરશે તે મુદ્દા પર વાટાઘાટો મડાગાંઠ પર આવી ગઈ.

નેપાળમાં વિરોધ કરી રહેલા 'ઝેન-ઝી' જૂથના પ્રતિનિધિઓ ગુરુવારે ભદ્રકાલીના આર્મી હેડક્વાર્ટરમાં નેપાળના રાષ્ટ્રપતિ રામચંદ્ર પૌડેલ અને આર્મી ચીફ અશોક રાજ સિગડેલ સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છે, જેથી વચગાળાની સરકારના નેતાનું નામ અંતિમ સ્વરૂપ આપી શકાય. સૂત્રોએ આ માહિતી આપી.

સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ સુશીલા કાર્કી, કાઠમંડુના મેયર બાલેન્દ્ર શાહ, નેપાળ વીજળી સત્તામંડળના ભૂતપૂર્વ સીઈઓ કુલમન ઘીસિંગ અને ધરાનના મેયર હર્કા સંપાંગ એ લોકોમાં સામેલ હતા જેમને વિરોધ કરી રહેલા ઝેન-ઝી જૂથ સરકારનું નેતૃત્વ કરવાનું વિચારી રહ્યું હતું.

કાર્યકારી નેતા વડા પ્રધાન કેપી શર્મા ઓલીનું સ્થાન લેશે, જેમણે મંગળવારે હિંસક વિદ્યાર્થી-નેતૃત્વ હેઠળના આંદોલન બાદ રાજીનામું આપ્યું હતું. 'ઝેન-ઝી' 1997 થી 2012ની વચ્ચે જન્મેલા યુવાનો છે. સેનાના પ્રવક્તાએ પુષ્ટિ આપી હતી કે વિવિધ હોદ્દેદારો સાથે વાતચીત ચાલી રહી છે. જોકે, તેમણે કોઈનું નામ લીધું નથી.

સેનાના પ્રવક્તાએ કહ્યું, "અમે વિવિધ હોદ્દેદારો સાથે અનેક રાઉન્ડની વાતચીત કરી રહ્યા છીએ. વાટાઘાટો મુખ્યત્વે વર્તમાન મડાગાંઠમાંથી બહાર નીકળવા તેમજ દેશમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા પર કેન્દ્રિત છે. બેઠક દરમિયાન, મોટી સંખ્યામાં યુવાનો નિર્ણય સાંભળવા માટે આર્મી હેડક્વાર્ટરની બહાર આતુરતાથી રાહ જોતા જોવા મળ્યા હતા.

મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, સોમવારે હિંસા શરૂ થઈ ત્યારથી 25 થી વધુ જેલમાંથી 15,000 થી વધુ કેદીઓ ભાગી ગયા છે. સેનાએ ગુરુવારે કાઠમંડુ ખીણના ત્રણ જિલ્લાઓમાં કર્ફ્યુ લંબાવ્યો, જ્યારે ચોક્કસ સમયગાળા માટે લોકોની અવરજવરને પણ મંજૂરી આપી, કારણ કે હિમાલયનો આ દેશ ધીમે ધીમે સામાન્ય સ્થિતિમાં પાછો ફરી રહ્યો છે.

મંગળવારે વડા પ્રધાન કેપી શર્મા ઓલીએ વડા પ્રધાન પદેથી રાજીનામું આપ્યા પછી પોતાની પહેલી ટિપ્પણીમાં, પૌડેલે કહ્યું કે તેઓ તમામ પક્ષોને અપીલ કરે છે, કે તેઓ ખાતરી કરે કે આંદોલનકારી નાગરિકોની માંગણીઓ પૂરી કરવા માટે સમસ્યાનું શક્ય તેટલું જલ્દી નિરાકરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેમણે દેશમાં સંયમ સાથે શાંતિ અને વ્યવસ્થા જાળવવામાં સહયોગની અપીલ કરી.

સેનાના પ્રવક્તાએ ખાતરી પૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, વિવિધ હિસ્સેદારો સાથે વાતચીત ચાલી રહી છે. જોકે, તેમણે કોઈનું નામ લીધું નથી. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે મેયર શાહે કાર્કી માટે પોતાનો ટેકો વ્યક્ત કર્યો છે, પરંતુ હજુ સુધી સ્પષ્ટ નથી કે નવા મંત્રીમંડળનું નેતૃત્વ કોણ કરશે. કેટલાક કાર્યકરોએ કાર્કી માટે ટેકો વ્યક્ત કર્યો, જ્યારે અન્ય લોકોએ ઘીસિંગને ટેકો આપ્યો.

દરમિયાન, આરોગ્ય મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે સોમવાર અને મંગળવારે વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન અત્યાર સુધીમાં 34 લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે. મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, દેશભરની હોસ્પિટલોમાં ૧,૩૩૮ લોકો સારવાર હેઠળ છે, જ્યારે 949 લોકોને પહેલાથી જ રજા આપવામાં આવી છે.

