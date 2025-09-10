Gen Zનો પ્રસ્તાવ, નેપાળની કમાન સુશીલા કાર્કીને સોંપો
સુશીલા કાર્કીને નેપાળની કમાન મળી શકે છે. Gen Zએ પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો.
Published : September 10, 2025 at 8:30 PM IST
કાઠમંડુ: નેપાળમાં બળવા પછી કમાન કોણ સંભાળશે તે અંગે મૂંઝવણ છે. જોકે, મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, Gen Zએ સુશીલા કાર્કીનું નામ પ્રસ્તાવિત કર્યું છે. તે નેપાળ સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ છે.
માહિતી અનુસાર, સુશીલા કાર્કી અને સાગર ધકલના નામ પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવ્યા હતા. સુશીલા કાર્કી Gen Zના પ્રસ્તાવને સ્વીકારવા સંમત થયા હતા, ત્યારબાદ તેમના નામ પર સર્વસંમતિ થઈ છે. જોકે, તેની ઔપચારિક પુષ્ટિ હજુ બાકી છે. સેના સાથે વર્ચ્યુઅલ રીતે બેઠક યોજાઈ હતી. જનરલ-જીના પ્રતિનિધિઓ બેઠકમાં હાજર રહ્યા હતા. બુધવારે યોજાયેલી વર્ચ્યુઅલ બેઠકમાં હજારો યુવાનોએ ભાગ લીધો હતો.
નેપાળી સેનાએ વિરોધ કરી રહેલા યુવાનો સાથે વાતચીત માટે આગળ આવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. તેમણે સમગ્ર દેશમાં શાંતિ જાળવવાની પણ અપીલ કરી છે. નેપાળી સેનાએ મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે તે વિરોધીઓ અને સરકાર વચ્ચેની વાતચીતમાં મદદ કરી રહી છે, પરંતુ તે વાતચીતનો ભાગ નથી.
સુશીલાએ બીએચયુમાંથી ડિગ્રી મેળવી છે. તેમણે 1974માં અહીંથી રાજકીય વિજ્ઞાનમાં પીજી કર્યું હતું. તેમનો જન્મ 7 જૂન 1952ના રોજ નેપાળના બિરાટનગરમાં થયો હતો.
તમને જણાવી દઈએ કે નેપાળના વડાપ્રધાન કેપી શર્મા ઓલીએ રાજીનામું આપી દીધું છે. આ પછી નેપાળની કમાન કોણ સંભાળશે તે અંગે હજુ સુધી પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ નથી. મંગળવારે પ્રદર્શનકારીઓએ સંસદ ભવન અને સુપ્રીમ કોર્ટ પર હુમલો કર્યો. ત્યાં આગચંપી કરવામાં આવી હતી. ઘણા મંત્રીઓને માર મારવામાં આવ્યો હતો. એક ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાનની પત્નીને ટોળાએ સળગાવી દીધી હતી.
બે દિવસ પહેલા પોલીસ ગોળીબારમાં 20 વિરોધીઓ માર્યા ગયા હતા. ત્યારબાદ હિંસા વધુ વધી ગઈ હતી. નેપાળમાં હજુ પણ શાંતિ નથી. ભારત સમગ્ર મામલે સાવચેતી રાખી રહ્યું છે. ભારતે તેના નાગરિકોને ત્યાં ન જવાની સલાહ આપી છે. ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું કે નેપાળમાં રહેતા ભારતીય નાગરિકોએ તેમના ઘરોમાં રહેવું જોઈએ અને જો જરૂર પડે તો દૂતાવાસ પાસેથી મદદ માંગી શકાય છે.
બળવાનું કારણ: આ માટે બે મુખ્ય કારણો આપવામાં આવી રહ્યા છે. પહેલું કારણ ભ્રષ્ટાચાર છે અને બીજું કારણ સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ છે. આ ઉપરાંત, યુવાનોએ નેપાળની સતત પડી ભાંગી રહેલી અર્થવ્યવસ્થા પર પણ ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો છે.
આ પણ વાંચો: