હમાસે જીવતા બચેલા 20 ઈઝરાયલી બંધકોને મુક્ત કર્યા, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ તેલ અવીવ પહોંચ્યા

Published : October 13, 2025 at 3:39 PM IST

તેલ અવીવ: હમાસે સોમવારે ગાઝામાં બંધક બનાવેલા તમામ 20 બચી ગયેલા બંધકોને મુક્ત કર્યા, જેના કારણે બે વર્ષ સુધી ચાલેલા યુદ્ધનો અંત આવ્યો, જેણે આ પ્રદેશમાં વિનાશ વેર્યો, હજારો પેલેસ્ટિનિયનો માર્યા ગયા અને ઘણા બંધકોને આતંકવાદીઓના હાથમાં છોડી દીધા. સોમવારે વહેલી સવારે સાત બંધકોને મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે બાકીના 13ને થોડા કલાકો પછી મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

ગાઝા યુદ્ધવિરામની શરતો અનુસાર, હમાસે સોમવારે તમામ 20 બચી ગયેલા ઇઝરાયલી બંધકોને રેડ ક્રોસને સોંપી દીધા. હમાસે સોમવારે વહેલી સવારે 7 બંધકોને મુક્ત કર્યા હતા, આ બાદ 13ને થોડા કલાકો પછી મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. 28 અન્ય બંધકોના મૃતદેહ હજુ પણ પેલેસ્ટિનિયન જૂથ હમાસ પાસે છે.

ઇઝરાયલી સૈન્યએ બાકીના તમામ બંધકોને રેડ ક્રોસને સોંપવાની પુષ્ટિ કરી. X પરની એક પોસ્ટમાં, ઇઝરાયલી સૈન્યએ જણાવ્યું હતું કે, રેડ ક્રોસ હવે ગાઝા પટ્ટીમાં શિન બેટ દળોને બંધકો સોંપી રહ્યું છે.

અગાઉ, ઇઝરાયલ સંરક્ષણ દળો (IDF) એ પુષ્ટિ કરી હતી કે સાત બંધકોને પહેલાથી જ રેડ ક્રોસને સોંપવામાં આવ્યા છે અને તેમને ગાઝામાં રાહ જોઈ રહેલા ઇઝરાયલી દળોમાં લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે. IDF એ જણાવ્યું હતું કે, ખાસ ઇઝરાયલી દળો દ્વારા ગાઝા પટ્ટીમાંથી સાત વ્યક્તિઓને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા.

મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, મુક્ત કરાયેલા તમામ બંધકોને શારીરિક અને માનસિક મૂલ્યાંકન માટે IDF સુવિધામાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ટાઇમ્સ ઓફ ઇઝરાયલ અનુસાર, તેઓને તેમના પરિવારો સાથે ફરીથી જોડવામાં આવશે.

ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન કાર્યાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, સાત બંધકોના તમામ પરિવારોને જાણ કરવામાં આવી છે કે તેમના પ્રિયજનો હવે IDF દળોની દેખરેખ હેઠળ છે અને ટૂંક સમયમાં ઇઝરાયલ પહોંચશે.

નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ઇઝરાયલી સરકાર દુશ્મન દ્વારા બંધક બનાવવામાં આવેલા તમામ બંધકોને પરત લાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે અને આ મિશનને દૃઢ નિશ્ચય અને ખંત સાથે આગળ ધપાવશે." સરકાર "ઘરે પાછા ફરતા બંધકોનું સ્વાગત કરે છે."

દરમિયાન, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ઇઝરાયલ પહોંચ્યા છે. વ્હાઇટ હાઉસના જણાવ્યા અનુસાર, ટ્રમ્પે તેલ અવીવ જતા એર ફોર્સ વનમાં બંધકોને સોંપવાની શરૂઆતની ક્ષણો જોઈ હતી. વ્હાઇટ હાઉસે આ ઘટનાને "ઇતિહાસ રચનારી" ગણાવી હતી. યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પ ઇઝરાયલી સંસદ, નેસેટમાં ભાષણ આપશે. તેલ અવીવ પહોંચ્યા પછી, ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન નેતન્યાહૂ અને તેમની પત્નીએ ટ્રમ્પનું સ્વાગત કર્યું.

દરમિયાન, ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોને બંધકોની મુક્તિનું સ્વાગત કર્યું અને આશા વ્યક્ત કરી કે તે પ્રદેશમાં શાંતિના દ્વાર ખોલી શકે છે. મેક્રોને ટ્વિટર પર લખ્યું કે, "હું પરિવારો અને ઇઝરાયલી લોકોના આનંદમાં જોડાઉ છું કારણ કે સાત બંધકોને હમણાં જ રેડ ક્રોસને સોંપવામાં આવ્યા છે. તેમની અને આજે સવારે અન્ય 13 લોકોની મુક્તિ સાથે, ઇઝરાયલ, ગાઝા અને સમગ્ર પ્રદેશ માટે શાંતિ શક્ય બની છે."

મેક્રોન ઇજિપ્તમાં શર્મ અલ-શેખ સમિટમાં હાજરી આપવાના છે, જ્યાં વિશ્વ નેતાઓ ગાઝા સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવાના હેતુથી યુએસ-નેતૃત્વ હેઠળની શાંતિ પહેલ પર ચર્ચા કરે તેવી અપેક્ષા છે. તેમણે ઉમેર્યું, "ફ્રાન્સ યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની યોજનાના દરેક પગલામાં સામેલ થશે, જેમાં તેમણે ગોઠવવામાં મદદ કરેલા આરબ ભાગીદારો પણ સામેલ થશે."

