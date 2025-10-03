અમેરિકા બાદ ફ્રાન્સમાં પણ શટડાઉન, 200થી વધુ શહેરોમાં વિરોધ પ્રદર્શન, એફિલ ટાવર બંધ

ETV Bharat / international

દેશના તમામ યુનિયનોએ વિરોધ પ્રદર્શનનું આહ્વાન કર્યું હતું. એ નોંધવું જોઈએ કે ફ્રાન્સમાં તાજેતરમાં જ ગયા મહિને નવા વડા પ્રધાનની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી.

પેરિસ : ફ્રાન્સના 200થી વધુ નગરો અને શહેરોની શેરીઓમાં વિરોધ પ્રદર્શનો થયા. જેમાં કરકસરનાં પગલાંની નિંદા કરવામાં આવી અને શ્રીમંતો પર વધુ કર લાદવાની માંગ કરવામાં આવી. ગુરુવારે બપોરે હજારો કામદારો, નિવૃત્ત કર્મચારીઓ અને વિદ્યાર્થીઓએ પ્રદર્શનોમાં ભાગ લીધો હતો. પરિસ્થિતિને કારણે એફિલ ટાવર પણ આગામી સૂચના સુધી બંધ કરવામાં આવ્યો છે.

યુનિયનોનું રાષ્ટ્રવ્યાપી હડતાળ

રાષ્ટ્રવ્યાપી હડતાળનું એલાન આપ્યું હતું. રાજકીય ઉથલપાથલ અને ગરમાગરમ બજેટ ચર્ચાઓ વચ્ચે ગયા મહિને શરૂ થયેલા વિરોધ પ્રદર્શનોનો આ સિલસિલો ચાલુ છે. યુનિયનો વડા પ્રધાન સેબેસ્ટિયન લેકોર્નુને તેમના પુરોગામી દ્વારા પ્રસ્તાવિત ડ્રાફ્ટ બજેટ પગલાંને છોડી દેવા વિનંતી કરી રહ્યા છે, જેમાં સામાજિક કલ્યાણ પર નિયંત્રણો અને ખર્ચમાં કાપનો સમાવેશ થાય છે. બધા યુનિયનો કડક વલણ અપનાવી રહ્યા છે, દલીલ કરે છે કે આ પગલાં ઓછા વેતન અને મધ્યમ વર્ગના કામદારોની ખરીદ શક્તિમાં વધુ ઘટાડો કરશે. તેઓ શ્રીમંતો પર વધુ કરની પણ માંગ કરી રહ્યા છે.

ગયા મહિને નિયુક્ત થયેલા નવા વડા પ્રધાન

લેકોર્નુએ હજુ સુધી તેમની બજેટ યોજનાઓની વિગતો જાહેર કરી નથી કે તેમની સરકારના મંત્રીઓની નિમણૂક કરી નથી. સંસદ હાલમાં નોંધપાત્ર મતભેદોનો સામનો કરી રહી છે, બજેટ બિલ પર આ વર્ષના અંતમાં ચર્ચા થવાની છે. CGT યુનિયનના વડા સોફી બિનેટે જણાવ્યું હતું કે આ પહેલી વાર છે જ્યારે એક મહિનામાં ત્રણ દિવસની હડતાળ અને વિરોધ પ્રદર્શન સરકાર કે બજેટ વિના થયા છે તે સામાજિક ગુસ્સાના સ્તરને દર્શાવે છે.

દરમિયાન, ફ્રેન્ચ ગૃહ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે બપોર સુધીમાં 85,000 વિરોધીઓ પેરિસની બહાર રસ્તાઓ પર ઉતરી આવ્યા હતા. રાષ્ટ્રીય રેલ કંપની SNCF એ જણાવ્યું હતું કે ગુરુવારે હાઇ-સ્પીડ ટ્રેન સેવાઓ સામાન્ય રીતે ચાલી રહી હતી, જ્યારે કેટલીક પ્રાદેશિક લાઇનોમાં આંશિક વિક્ષેપ પડ્યો હતો. પેરિસમાં મેટ્રો ટ્રાફિક લગભગ સામાન્ય હતો, પરંતુ ઘણી કોમ્યુટર ટ્રેનો ઓછી ક્ષમતાએ ચાલી રહી હતી. કેટલાક શિક્ષકો અને આરોગ્યસંભાળ કાર્યકરો પણ હડતાળમાં જોડાયા છે, પરંતુ એકંદરે, પ્રારંભિક આંકડા સૂચવે છે કે ગયા મહિના કરતાં ઓછા લોકોએ યુનિયનોના આહ્વાનનો પ્રતિસાદ આપ્યો હતો.

પોલીસ અને ગૃહ મંત્રાલયના આંકડા અનુસાર, ૧૮ સપ્ટેમ્બરના રોજ પેરિસ સહિત ફ્રેન્ચ શહેરોમાં, મોટા અને નાના, 5,00,000 થી વધુ વિરોધીઓએ કૂચ કરી હતી. યુનિયનો અનુસાર, દેશભરમાં ૧૦ લાખથી વધુ હડતાળ કરનારાઓ અને વિરોધીઓ હતા.

