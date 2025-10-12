પાકિસ્તાન-અફઘાનિસ્તાન બોર્ડર પર ગોળીબાર, તાલિબાને અનેક ચોકીઓ પર કબ્જો કર્યો
ગઈકાલે રાત્રે તાલિબાનો પાકિસ્તાની વિસ્તારમાં ઘૂસી ગયા અને અનેક વિસ્તારોમાં ભારે ગોળીબાર કર્યો, જેના પરિણામે ઘણા પાકિસ્તાની સૈનિકો માર્યા ગયા.
By ANI
Published : October 12, 2025 at 8:25 AM IST
ઇસ્લામાબાદ: તાલિબાને પાકિસ્તાન સામે "બદલો" લેવાના પ્રયાસો શરૂ કર્યા. અફઘાન તાલિબાન દળોએ શનિવારે સરહદ પર પાકિસ્તાની સૈનિકો સામે સશસ્ત્ર બદલો લેવાની શરૂઆત કરી, સાથે ઇસ્લામાબાદ પર તેની ધરતી પર હવાઈ હુમલા કરવાનો આરોપ લગાવ્યો.
ખૈબર-પખ્તુનખ્વા અને બલુચિસ્તાનમાં પાક-અફઘાન સરહદ પર અનેક સ્થળોએ ગોળીબાર થયા બાદ પાકિસ્તાની સેના અને અફઘાન દળો વચ્ચે અથડામણ થઈ. શનિવારે મોડી રાત્રે તાલિબાન દળોએ અનેક પાકિસ્તાની સરહદી ચોકીઓ પર ગોળીબાર કર્યા બાદ હિંસક અથડામણો શરૂ થઈ. ડોન અખબારના અહેવાલ મુજબ, ઈરાને સંયમ રાખવાની અપીલ કરી.
ડોને સુરક્ષા અધિકારીઓને ટાંકીને કહ્યું, "ઝડપી અને તીવ્ર પ્રતિક્રિયામાં, પાકિસ્તાની સેનાએ અનેક અફઘાન સરહદી ચોકીઓને અસરકારક રીતે નિશાન બનાવી." તેઓએ વધુમાં અહેવાલ આપ્યો કે અનેક અફઘાન ચોકીઓ અને આતંકવાદી ઠેકાણાઓને નુકસાન થયું હોવાના અહેવાલ છે. અહેવાલો અનુસાર, ખૈબર-પખ્તુનખ્વામાં અંગૂર અડ્ડા, બાજૌર, કુર્રમ, દીર, ચિત્રલ અને બલુચિસ્તાનમાં બારામચા સહિત અનેક મુખ્ય ચોકીઓ પર ગોળીબાર થયો હતો.
જવાબી હુમલામાં અનેક અફઘાન સરહદી ચોકીઓને નિશાન બનાવવામાં આવી હતી અને નષ્ટ કરી દેવામાં આવી હતી. ગોળીબારમાં ડઝનબંધ અફઘાન સૈનિકો અને ખ્વારિજ માર્યા ગયા. તાલિબાન સરહદ દળોએ જણાવ્યું હતું કે, આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં કાબુલે ઇસ્લામાબાદ પર અફઘાન રાજધાની પર હવાઈ હુમલા કરવાનો આરોપ લગાવ્યા બાદ અથડામણ શરૂ થઈ હતી.
ડોન અખબારના અહેવાલ મુજબ અફઘાન સેનાએ એક નિવેદનમાં કહ્યું હતું કે, "પૂર્વમાં તાલિબાન સરહદ દળો પાકિસ્તાની સૈન્યના હવાઈ હુમલાના જવાબમાં વિવિધ સરહદી વિસ્તારોમાં પાકિસ્તાની સૈન્ય ચોકીઓ સાથે ભીષણ અથડામણમાં રોકાયેલા છે." પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાનની સરહદ પર સ્થિત કુનાર, નંગરહાર, પક્તિકા, ખોસ્ત અને હેલમંડ પ્રાંતોમાં તાલિબાન અધિકારીઓએ અથડામણની પુષ્ટિ કરી હતી. ઇસ્લામાબાદે હુમલાઓમાં તેની સંડોવણીની પુષ્ટિ કરી ન હતી પરંતુ કાબુલને તેની ધરતી પર તહરીક-એ-તાલિબાન પાકિસ્તાન (TTP) ને આશ્રય આપવાનું બંધ કરવા હાકલ કરી હતી.
શુક્રવારે અગાઉ, ભૂતપૂર્વ યુએસ રાજદૂત ઝલ્માય ખલીલઝાદે કાબુલમાં કથિત પાકિસ્તાની હુમલાઓ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી, તેમને "ઘણા મોટા પાયે વધારો" ગણાવ્યો હતો. તેનાથી ખતરનાક ખતરો ઉભો થઈ શકે છે. X પર એક પોસ્ટમાં, ખલીલઝાદે ઇસ્લામાબાદ અને કાબુલ વચ્ચે વાતચીત કરવાની હાકલ કરી હતી, અને કહ્યું હતું કે લશ્કરી વિસ્તરણ એ ઉકેલ નથી. તેમણે કહ્યું કે ડ્યુરન્ડ લાઇનની બંને બાજુ આતંકવાદીઓના સુરક્ષિત આશ્રયસ્થાનોને સંબોધવા માટે કાબુલ અને ઇસ્લામાબાદ વચ્ચે વાતચીત થવી જોઈએ.
અફઘાન અને પાકિસ્તાની સૈનિકો વચ્ચે અથડામણ એવા સમયે થઈ છે જ્યારે અફઘાન વિદેશ પ્રધાન અમીર ખાન મુત્તકી એક અઠવાડિયાની ભારતની મુલાકાતે છે. ઓગસ્ટ 2021 માં તાલિબાને સત્તા કબજે કર્યા પછી કાબુલથી આ પ્રથમ ઉચ્ચ સ્તરીય મુલાકાત છે.
🔊PR No.3️⃣0️⃣4️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) October 11, 2025
Pakistan raises its concerns on the elements of India-Afghanistan Joint Statement and Remarks by Afghan Acting Foreign Minister in India
🔗⬇️https://t.co/ckCpc3YWB3 pic.twitter.com/xklLmJ2s0f
ભારત-અફઘાનિસ્તાન સંયુક્ત નિવેદન પર પાકિસ્તાન
પાકિસ્તાને ભારત-અફઘાનિસ્તાન સંયુક્ત નિવેદનના કેટલાક ઘટકો અંગે ઇસ્લામાબાદમાં અફઘાન રાજદૂતને પોતાની ચિંતાઓ વ્યક્ત કરી છે. અફઘાનિસ્તાનના વિદેશ મંત્રી મૌલવી અમીર ખાન મુત્તાકીની મુલાકાત દરમિયાન જારી કરાયેલા નિવેદનમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરનો ઉલ્લેખ કરવા સામે પાકિસ્તાને વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. આ પ્રતિક્રિયા ભારત અને અફઘાનિસ્તાન દ્વારા 10 ઓક્ટોબરના રોજ જારી કરાયેલા સંયુક્ત નિવેદન બાદ આવી છે, જેમાં વિદેશ મંત્રી (EAM) એસ. જયશંકર અને મુત્તાકી વચ્ચે વિવિધ દ્વિપક્ષીય અને પ્રાદેશિક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ હતી.
પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રાલય (MOFA) એ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "એ વાત પર ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું હતું કે જમ્મુ અને કાશ્મીરને ભારતનો ભાગ ગણાવવું એ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદના સંબંધિત ઠરાવો અને જમ્મુ અને કાશ્મીરની કાનૂની સ્થિતિનું સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન છે. આ સંયુક્ત નિવેદન ભારત દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે કબજા હેઠળના જમ્મુ અને કાશ્મીરના લોકોના સ્વ-નિર્ણયના અધિકાર માટે સંઘર્ષ અને બલિદાન પ્રત્યે અત્યંત અસંવેદનશીલ છે.
પાકિસ્તાને મુત્તાકીની ટિપ્પણીને પણ ફગાવી દીધી હતી કે આતંકવાદ પાકિસ્તાનની આંતરિક સમસ્યા છે. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "પાકિસ્તાને વારંવાર અફઘાન ધરતી પરથી પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ કાર્યરત ફિત્ના-એ-ખ્વારીજ અને ફિત્ના-એ-હિન્દુસ્તાન આતંકવાદી તત્વોની હાજરી વિશે માહિતી શેર કરી છે, જેમને અફઘાનિસ્તાનની અંદરના તત્વો દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવે છે." નિવેદનમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે વચગાળાની અફઘાન સરકાર આતંકવાદને નિયંત્રિત કરવાની જવાબદારી પાકિસ્તાન પર ખસેડીને શાંતિ સુનિશ્ચિત કરવાની પોતાની જવાબદારીઓથી પોતાને મુક્ત કરી શકે નહીં.
