જાપાનમાં ફરી ધરા ધ્રુજી, 6.0ની તીવ્રતાના ધરતીકંપથી લોકોમાં ફફડાટ મચ્યો
ગઈકાલે રાત્રે જાપાનમાં એક શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યો હતો. કોઈ જાનહાનિ કે મિલકતને નુકસાન થયાના કોઈ અહેવાલ નથી.
Published : October 5, 2025 at 8:25 AM IST
ટોક્યો: જાપાનમાં ગઈકાલે રાત્રે 6ની તીવ્રતાનો શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યો હતો. ભૂકંપને કારણે સુનામીની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી નથી. જાનહાનિ કે સંપત્તિને નુકસાનના કોઈ અહેવાલ નથી.
નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી (NCS) દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે, શનિવારે મોડી રાત્રે જાપાનમાં 6.0 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો. NCS અનુસાર, ભૂકંપનું કેન્દ્ર જાપાનના હોન્શુના પૂર્વ કિનારા નજીક સપાટીથી 50 કિમી નીચે હતું. જાપાન ખૂબ જ ભૂકંપ ક્ષેત્રમાં આવેલું છે અને વિશ્વનું સૌથી ગીચ ભૂકંપ નેટવર્ક ધરાવે છે, જેના કારણે ત્યાં ઘણા ભૂકંપ આવે છે.
અહેવાલો દર્શાવે છે કે ભૂકંપ પછી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. લોકો સલામતી માટે તેમના ઘરોમાંથી ભાગતા જોવા મળ્યા હતા. જોકે, કોઈ જાનહાનિના કોઈ અહેવાલ નથી.
EQ of M: 6.0, On: 04/10/2025 20:51:09 IST, Lat: 37.45 N, Long: 141.52 E, Depth: 50 Km, Location: Near East Coast of Honshu, Japan.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 4, 2025
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 pic.twitter.com/tYInT4jlwY
નોંધનીય છે કે જાપાન પેસિફિક મહાસાગરમાં જ્વાળામુખી ક્ષેત્ર, રિંગ ઓફ ફાયર પર સ્થિત છે. આ ટાપુઓ ઘણીવાર ઓછી તીવ્રતાના ભૂકંપ અને ક્યારેક જ્વાળામુખીની પ્રવૃત્તિનો અનુભવ કરે છે. મજબૂત ભૂકંપથી ઘણીવાર સુનામીનો ભય રહે છે. આ સદીમાં ઘણી વખત આવે છે. તાજેતરના મોટા ભૂકંપોમાં 2024 નોટો ભૂકંપ, 2011 ના તોહોકુ ભૂકંપ પછી સુનામી, 2004 ના ચુએત્સુ ભૂકંપ અને 1995 ના ગ્રેટ હેનશીન ભૂકંપનો સમાવેશ થાય છે.
જાપાનમાં ભૂકંપ માપવા માટે શિન્ડો સ્કેલનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે થાય છે. તે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ઉપયોગમાં લેવાતા મોડિફાઇડ મર્કેલી તીવ્રતા સ્કેલ, ચીનમાં ઉપયોગમાં લેવાતા લિડુ સ્કેલ અથવા યુરોપિયન મેક્રોઇઝ્મિક સ્કેલ (EMS) જેવું જ છે. આનો અર્થ એ છે કે આ સ્કેલ રિક્ટર સ્કેલ જેવા કેન્દ્ર પરના ઉર્જા સ્ત્રોતને બદલે ચોક્કસ સ્થાન પર ભૂકંપની તીવ્રતા માપે છે.
અન્ય ભૂકંપીય તીવ્રતા સ્કેલથી વિપરીત, જેમાં સામાન્ય રીતે બાર તીવ્રતા સ્તર હોય છે, જાપાન હવામાન એજન્સી દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા શિન્ડો સ્કેલમાં 10 સ્તર હોય છે. આ સ્તર શૂન્યથી સાત સુધીના હોય છે. શૂન્ય મધ્યમ ભૂકંપ દર્શાવે છે, જ્યારે સાત ગંભીર ભૂકંપ દર્શાવે છે.
પાંચ અને છ ની શિન્ડો તીવ્રતાવાળા ભૂકંપને નબળા અથવા ગંભીરના મધ્યવર્તી સ્તર ગણવામાં આવે છે. ચાર અને તેનાથી ઓછી તીવ્રતાવાળા શિંડો ભૂકંપને નબળાથી મધ્યમ ગણવામાં આવે છે, જ્યારે પાંચ અને તેથી વધુ તીવ્રતાવાળા ભૂકંપ ફર્નિચર, દિવાલ ટાઇલ્સ, લાકડાના મકાનો, કોંક્રિટ ઇમારતો, રસ્તાઓ, ગેસ અને પાણીની પાઈપોને નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
આ પણ વાંચો: