ફિલિપાઈન્સના મિંડાનાઓમાં ભૂકંપના તીવ્ર ઝટકા, રિક્ટર સ્કેલ પર 7.3ની તીવ્રતા
ભૂકંપ બાદ સુનામીની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે.
Published : October 10, 2025 at 10:27 AM IST
મનીલા: શુક્રવારે સવારે ફિલિપાઇન્સના મિંડાનાઓ વિસ્તારમાં એક શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યો. રિક્ટર સ્કેલ પર તેની તીવ્રતા લગભગ 7.3 હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ભૂકંપનું કેન્દ્ર 10 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ હતું.
તીવ્ર ભૂકંપ બાદ, સ્થાનિક વિજ્ઞાન એજન્સી, ફિવોલ્ક્સ દ્વારા સુનામીની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે. દરિયાકાંઠાના રહેવાસીઓને તાત્કાલિક સ્થળાંતર કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે, અને દરિયામાં જવાની મનાઈ છે. હજુ સુધી કોઈ નુકસાન થયું નથી. ભૂકંપ અનુભવાતાની સાથે જ લોકો તેમના ઘરોમાંથી બહાર નીકળી ગયા. ફિલિપાઇન્સના આ વિસ્તારને અત્યંત સંવેદનશીલ માનવામાં આવે છે અને વારંવાર ભૂકંપનો ભોગ બને છે.
Earthquake of magnitude 7.3 on the Richter scale struck Philippines's Mindanao at 0714 hours today, according to the National Center for Seismology.— ANI (@ANI) October 10, 2025
સ્થાનિક અધિકારીઓને ભૂકંપની જાણ થતાં જ રાહત અને બચાવ ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી હતી. હોસ્પિટલો, રસ્તાઓ અને અસરગ્રસ્ત ઇમારતોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે. ફિલિપાઇન સિસ્મોલોજીકલ ઓફિસે જણાવ્યું હતું કે, આગામી બે કલાકમાં દેશના પેસિફિક કિનારે એક મીટર સુધીના મોજા ઉછળવાની શક્યતા છે. પેસિફિક રિંગ ઓફ ફાયર સાથે તેના સ્થાનને કારણે, ફિલિપાઇન્સમાં વારંવાર ભૂકંપીય પ્રવૃત્તિનો અનુભવ થાય છે.
નોંધનીય છે કે મંગળવાર, 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ ફિલિપાઇન્સમાં અગાઉ ભૂકંપ આવ્યો હતો. આ ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર આશરે 6.9 માપવામાં આવી હતી. આ ભૂકંપ એટલા શક્તિશાળી હતા કે પથ્થર અને કોંક્રિટની ઇમારતોને નુકસાન થયું. મૃત્યુઆંક 60 પર પહોંચ્યો, સેંકડો ઘાયલ થયા.
BREAKING The Philippines issues a tsunami warning after a 7.4 magnitude quake off the major southern island of Mindanao.— AFP News Agency (@AFP) October 10, 2025
One-metre waves are forecast on the country's Pacific coast over the next two hours the seismology office said, and coastal residents in these areas are… pic.twitter.com/SXoyig1tZz
ભૂકંપ અંગે, સ્થાનિક ફાયર ઓફિસર રે કેનેટે જણાવ્યું હતું કે, ભૂકંપનું કેન્દ્ર 90,000 ની વસ્તી ધરાવતા દરિયાકાંઠાના શહેર બોગોથી આશરે 17 કિલોમીટર ઉત્તરપૂર્વમાં હતું. ઇમારતોને નુકસાન થયું હતું, ડામરના રસ્તાઓ ઉખડી ગયા હતા અને શહેરનો વીજ પુરવઠો પણ ખોરવાઈ ગયો હતો. તેમણે સમજાવ્યું કે જ્યારે ભૂકંપ આવ્યો ત્યારે અમે અમારા બેરેકમાં હતા ત્યારે અચાનક ધરતી ધ્રુજવા લાગી. અમે સમય બગાડ્યા વિના બહાર દોડી ગયા.
આ પણ વાંચો: