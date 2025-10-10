ETV Bharat / international

ફિલિપાઈન્સના મિંડાનાઓમાં ભૂકંપના તીવ્ર ઝટકા, રિક્ટર સ્કેલ પર 7.3ની તીવ્રતા

ભૂકંપ બાદ સુનામીની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે.

ફિલિપાઈન્સના મિંડાનાઓમાં ભૂકંપના તીવ્ર ઝટકા
ફિલિપાઈન્સના મિંડાનાઓમાં ભૂકંપના તીવ્ર ઝટકા (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 10, 2025 at 10:27 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

મનીલા: શુક્રવારે સવારે ફિલિપાઇન્સના મિંડાનાઓ વિસ્તારમાં એક શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યો. રિક્ટર સ્કેલ પર તેની તીવ્રતા લગભગ 7.3 હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ભૂકંપનું કેન્દ્ર 10 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ હતું.

તીવ્ર ભૂકંપ બાદ, સ્થાનિક વિજ્ઞાન એજન્સી, ફિવોલ્ક્સ દ્વારા સુનામીની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે. દરિયાકાંઠાના રહેવાસીઓને તાત્કાલિક સ્થળાંતર કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે, અને દરિયામાં જવાની મનાઈ છે. હજુ સુધી કોઈ નુકસાન થયું નથી. ભૂકંપ અનુભવાતાની સાથે જ લોકો તેમના ઘરોમાંથી બહાર નીકળી ગયા. ફિલિપાઇન્સના આ વિસ્તારને અત્યંત સંવેદનશીલ માનવામાં આવે છે અને વારંવાર ભૂકંપનો ભોગ બને છે.

સ્થાનિક અધિકારીઓને ભૂકંપની જાણ થતાં જ રાહત અને બચાવ ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી હતી. હોસ્પિટલો, રસ્તાઓ અને અસરગ્રસ્ત ઇમારતોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે. ફિલિપાઇન સિસ્મોલોજીકલ ઓફિસે જણાવ્યું હતું કે, આગામી બે કલાકમાં દેશના પેસિફિક કિનારે એક મીટર સુધીના મોજા ઉછળવાની શક્યતા છે. પેસિફિક રિંગ ઓફ ફાયર સાથે તેના સ્થાનને કારણે, ફિલિપાઇન્સમાં વારંવાર ભૂકંપીય પ્રવૃત્તિનો અનુભવ થાય છે.

નોંધનીય છે કે મંગળવાર, 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ ફિલિપાઇન્સમાં અગાઉ ભૂકંપ આવ્યો હતો. આ ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર આશરે 6.9 માપવામાં આવી હતી. આ ભૂકંપ એટલા શક્તિશાળી હતા કે પથ્થર અને કોંક્રિટની ઇમારતોને નુકસાન થયું. મૃત્યુઆંક 60 પર પહોંચ્યો, સેંકડો ઘાયલ થયા.

ભૂકંપ અંગે, સ્થાનિક ફાયર ઓફિસર રે કેનેટે જણાવ્યું હતું કે, ભૂકંપનું કેન્દ્ર 90,000 ની વસ્તી ધરાવતા દરિયાકાંઠાના શહેર બોગોથી આશરે 17 કિલોમીટર ઉત્તરપૂર્વમાં હતું. ઇમારતોને નુકસાન થયું હતું, ડામરના રસ્તાઓ ઉખડી ગયા હતા અને શહેરનો વીજ પુરવઠો પણ ખોરવાઈ ગયો હતો. તેમણે સમજાવ્યું કે જ્યારે ભૂકંપ આવ્યો ત્યારે અમે અમારા બેરેકમાં હતા ત્યારે અચાનક ધરતી ધ્રુજવા લાગી. અમે સમય બગાડ્યા વિના બહાર દોડી ગયા.

આ પણ વાંચો:

  1. માર્કો રુબિયોએ ટ્રમ્પને ગાઝા કરાર પર એક નોંધ લખીને આપી હતી, તેમાં શું લખ્યું હતું તે જાણો
  2. ગુજરાત મારફતે પાકિસ્તાનથી ડ્રગ્સ સપ્લાય, NIAએ 8 આરોપીઓ સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી

For All Latest Updates

TAGGED:

EARTHQUAKE AT PHILIPPINES MINDANAOPHILIPPINESMINDANAOEARTHQUAKE AT PHILIPPINES MINDANAO

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.