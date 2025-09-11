ETV Bharat / international

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નજીકના ચાર્લી કિર્કની ઉટાહ વેલી યુનિવર્સિટીમાં ગોળી મારી કરાઈ હત્યા

ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર સમાચારની પુષ્ટિ કરી અને લખ્યું કે ચાર્લી કિર્કનું અવસાન થયું છે.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નજીકના ચાર્લી કિર્કની ઉટાહ વેલી યુનિવર્સિટીમાં ગોળી મારી કરાઈ હત્યા
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નજીકના ચાર્લી કિર્કની ઉટાહ વેલી યુનિવર્સિટીમાં ગોળી મારી કરાઈ હત્યા (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 11, 2025 at 11:18 AM IST

વોશિંગ્ટન: કંજર્વેટિવ યુવા જૂથ 'ટર્નિંગ પોઇન્ટ યુએસએ'ના સીઈઓ અને સહ-સ્થાપક ચાર્લી કિર્કની ગોળી વાગીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. મળતી માહિતી મુજબ, ચાર્લી કિર્ક ઉટાહ વેલી યુનિવર્સિટીમાં એક કાર્યક્રમમાં ભાષણ આપી રહ્યા હતા ત્યારે તેમને ગોળી વાગી હતી. એક અજાણ્યા હુમલાખોરે કિર્કના ગળામાં ગોળી વાગી હતી. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર આ સમાચારની પુષ્ટિ કરી છે.

સમાચાર એજન્સી એપીએ આ બાબતે અહેવાલ આપ્યો છે કે ગોળી વાગ્યા બાદ કિર્કને ખૂબ જ ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. તે જ સમયે, એક શંકાસ્પદ વ્યક્તિની પણ અટકાયત કરવામાં આવી છે, પરંતુ તેની ઓળખ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી.

ટ્રમ્પે કહ્યું કે કિર્ક બધા દ્વારા પ્રેમ અને પ્રશંસા કરતો હતો. એવું કહેવાય છે કે કિર્ક ટ્રમ્પની ખૂબ નજીક હતો. કિર્કની હત્યા પછી, તેમના સન્માનમાં દેશભરમાં રાષ્ટ્રધ્વજને અડધી કાઠીએ ઉતારવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. ટ્રમ્પે તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે મહાન અને મહાન ચાર્લી કિર્કનું અવસાન થયું છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં યુવાનોને ચાર્લી કરતાં વધુ સારી રીતે કોઈ સમજી શક્યું નથી. બધા તેમને પ્રેમ કરતા હતા અને પ્રશંસા કરતા હતા, ખાસ કરીને હું, અને હવે, તે હવે આપણી વચ્ચે નથી. મેલાનિયા અને મારી સંવેદના તેમની પત્ની એરિકા અને પરિવાર સાથે છે. ચાર્લી, અમે તમને પ્રેમ કરીએ છીએ.

વ્હાઇટ હાઉસે સોશિયલ મીડિયા 'X' પર પોસ્ટ કરી અને લખ્યું કે ચાર્લી કિર્કના સન્માનમાં, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં તમામ અમેરિકન ધ્વજ અડધી કાઠીએ લહેરાવવાનો આદેશ આપ્યો છે. ધ ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સ અનુસાર, ગોળીબાર ત્યારે થયો જ્યારે કિર્ક યુનિવર્સિટીના એક કાર્યક્રમ દરમિયાન સામૂહિક ગોળીબાર અંગે વિદ્યાર્થીના પ્રશ્નનો જવાબ આપી રહ્યા હતા. ઉટાહ વેલી યુનિવર્સિટીએ પુષ્ટિ આપી છે કે તપાસકર્તાઓ હજુ પણ બંદૂકધારીને શોધી રહ્યા છે. ધ ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સ અનુસાર, યુનિવર્સિટીના પ્રવક્તા એલેન ટ્રેનરે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે કોઈ શંકાસ્પદ વ્યક્તિને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો નથી, તપાસ હજુ પણ ચાલુ છે.

યુનિવર્સિટીએ કહ્યું કે ઓરેમ પોલીસ વિભાગ, ઉટાહ વેલી યુનિવર્સિટી પોલીસ, એફબીઆઈ અને ઉટાહ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ પબ્લિક સેફ્ટી સહિત અનેક એજન્સીઓ હવે તપાસમાં સામેલ છે, ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સે અહેવાલ આપ્યો છે.

