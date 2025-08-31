તિયાનજિન: ભારત અને ચીન વચ્ચેના સંબંધો છેલ્લા કેટલાક સમયથી સુધરતા રહ્યા છે. દરમિયાન, ટ્રમ્પના ટેરિફથી બંને દેશો નજીક આવ્યા છે. દરમિયાન, રવિવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ સાથે દ્વિપક્ષીય વાતચીત કરી હતી. આ દરમિયાન, ભારત અને ચીન વચ્ચે સીધી ફ્લાઇટ્સ સહિત ઘણા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર સંમતિ સધાઈ હતી.
વડા પ્રધાન મોદીએ તેમના ચીની સમકક્ષ સાથેની મુલાકાતમાં ત્રણ બાબતો પર ભાર મૂક્યો હતો, જેમાં વિશ્વાસ, આદર અને સંવેદનશીલતાનો સમાવેશ થાય છે. આ શબ્દો દ્વારા, તેમણે ચીનને એક મજબૂત સંદેશ આપ્યો છે કે તેઓ આ આધારે મિત્રતાને આગળ વધારવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
ચીનની અગાઉની ક્રિયાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, તેમણે આ બાબતો પહેલાથી જ સ્પષ્ટ કરી દીધી છે. તેમણે એ પણ ભાર મૂક્યો હતો કે જો સંબંધો વચ્ચે આદર હોય તો તેને આગળ વધારી શકાય છે. ભારત હવે કોઈ દબાણ હેઠળ આવી શકે નહીં. આ સાથે, તેમણે સંવેદનશીલતા પર પણ ભાર મૂક્યો. આ દ્વારા, તેમણે પાકિસ્તાન જેવા મુદ્દાઓને ગંભીરતાથી લેવાનો સંકેત આપ્યો.
Sharing my remarks during meeting with President Xi Jinping. https://t.co/pw1OAMBWdc— Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2025
વડા પ્રધાન મોદીએ સરહદ ચોકીઓ પરથી સૈનિકો પાછા ખેંચ્યા પછી સંબંધો અને શાંતિના વિવિધ મોરચે થયેલી પ્રગતિની પ્રશંસા કરી. તેમણે કૈલાશ માનસરોવર યાત્રાની શરૂઆત અને બંને દેશો વચ્ચે સીધી ફ્લાઇટ કનેક્ટિવિટીની શરૂઆતનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો.
પીએમ મોદીએ સરહદ વિવાદના ઉકેલમાં પ્રગતિનો સંકેત આપ્યો. તેમણે કહ્યું કે, આ દિશામાં એક કરાર થયો છે. જિનપિંગ અને પીએમ મોદીએ ગયા વર્ષે કાઝાનમાં થયેલી વાટાઘાટોને સફળ ગણાવી. તેઓ માને છે કે આનાથી બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોને સકારાત્મક દિશા મળી.
આ સાથે, કૈલાશ માનસરોવર યાત્રા ફરી શરૂ થઈ છે. બંને દેશો વચ્ચે સીધી ફ્લાઇટ્સ પણ ફરી શરૂ થઈ રહી છે. પીએમ મોદીએ ચીનના રાષ્ટ્રપતિના ઉષ્માભર્યા સ્વાગત બદલ આભાર માન્યો અને શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન (SCO) ની સફળતાપૂર્વક અધ્યક્ષતા કરવા બદલ ચીનને અભિનંદન આપ્યા.
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ સાત વર્ષથી વધુ સમય પછી ચીનની મુલાકાત લીધી. તાજેતરમાં, ભારત અને ચીને તેમના દ્વિપક્ષીય સંબંધોને સુગમ બનાવવા માટે ઘણા પગલાં લીધાં છે. આમાં ઉત્તરાખંડમાં લિપુલેખ પાસ, હિમાચલ પ્રદેશમાં શિપકી લા પાસ અને સિક્કિમમાં નાથુ લા પાસ દ્વારા વેપાર ફરી શરૂ કરવાનો સમાવેશ થાય છે.
અગાઉ, ચીનના વિદેશ પ્રધાન વાંગ યીએ ભારતની મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે ચીન અને ભારત વચ્ચે ટૂંક સમયમાં સીધી ફ્લાઇટ સેવાઓ ફરી શરૂ કરવાનો સંકેત આપ્યો હતો. તેમણે બંને દિશામાંથી આવતા પ્રવાસીઓ, વ્યવસાયો, મીડિયા અને અન્ય મુલાકાતીઓ માટે વિઝા સુવિધા પર પણ સંમતિ દર્શાવી હતી.
તે જ સમયે, જુલાઈમાં, વિદેશ મંત્રી જયશંકરે બેઇજિંગમાં ચીનના ઉપરાષ્ટ્રપતિ હાન ઝેંગને મળ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે ભારતમાં કૈલાશ માનસરોવર યાત્રા ફરી શરૂ થવાની વ્યાપક પ્રશંસા થઈ રહી છે. તેના ધાર્મિક મહત્વ, સાંસ્કૃતિક મહત્વ, કુદરતી સૌંદર્ય અને રોમાંચક કુદરતી વાતાવરણ માટે પ્રખ્યાત, કૈલાશ માનસરોવર યાત્રા દર વર્ષે ઘણા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે.
કોવિડ-19 ફાટી નીકળવાના કારણે અને ત્યારબાદ ચીની પક્ષ દ્વારા મુસાફરી વ્યવસ્થાઓનું નવીકરણ ન થવાને કારણે 2020 થી આ યાત્રા થઈ ન હતી. દરમિયાન, આજે સાંજે, શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન (SCO) સમિટ તિયાનજિનના મેઇજિયાંગ કન્વેન્શન અને એક્ઝિબિશન સેન્ટર ખાતે શરૂ થશે. સ્વાગત સમારોહ અને ફોટો સેશન પછી, નેતાઓ સ્વાગત અને કોન્સર્ટમાં હાજરી આપશે.
