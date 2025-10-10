આજે બપોરથી ગાઝામાં યુદ્ધવિરામ કરાર અમલમાં આવ્યો, જેમાં ઇઝરાયલી સૈનિકોએ પાછા ફરવાની શરૂઆત
ઇઝરાયલી સૈન્યએ જાહેરાત કરી કે હમાસ અને ઇઝરાયલ વચ્ચેનો યુદ્ધવિરામ કરાર સ્થાનિક સમય મુજબ બપોરથી અમલમાં આવ્યો.
Published : October 10, 2025 at 5:29 PM IST
તેલ અવીવ: ઇઝરાયલી સૈન્યએ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે હમાસ સાથેનો યુદ્ધવિરામ કરાર સ્થાનિક સમય મુજબ બપોરથી શરૂ થયો હતો, અને સૈનિકો સંમત થયેલા સ્થાન પર પાછા ફરી રહ્યા હતા.
ઇઝરાયલી મંત્રીમંડળે ગાઝા પટ્ટીમાં યુદ્ધવિરામ અને બાકીના બંધકો અને પેલેસ્ટિનિયન કેદીઓની મુક્તિ માટેની રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની યોજનાને મંજૂરી આપ્યાના કલાકો પછી આ જાહેરાત કરવામાં આવી. જો કે, શુક્રવારે સવારે પેલેસ્ટિનિયનોએ ઉત્તરી ગાઝામાં ભારે ગોળીબારની જાણ કરી ત્યારે આ જાહેરાત કરવામાં આવી.
એસોસિએટેડ પ્રેસ અનુસાર, ઇઝરાયલી મંત્રીમંડળે ટ્રમ્પની યોજનાને મંજૂરી આપી એ મધ્ય પૂર્વને અસ્થિર બનાવનારા વિનાશક બે વર્ષના યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.
વડા પ્રધાન નેતન્યાહૂના કાર્યાલયે માહિતી પૂરી પાડી
પ્રધાનમંત્રી બેન્જામિન નેતન્યાહૂના કાર્યાલય તરફથી શુક્રવારે સવારે જારી કરાયેલા એક સંક્ષિપ્ત નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે મંત્રીમંડળે બંધકોની મુક્તિ માટેના સોદાની રૂપરેખાને મંજૂરી આપી છે. જો કે, યોજનાના અન્ય વિવાદાસ્પદ પાસાઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી.
ઇઝરાયલી સુરક્ષા અધિકારીએ, પાછા ખેંચવાની સંવેદનશીલતાને કારણે નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું હતું કે સેના તેના નવા બેઝથી ગાઝાના આશરે 50 ટકા ભાગને નિયંત્રિત કરશે.
પરોઢ સુધી તોપમારો ચાલુ રહ્યો
કેબિનેટની મંજૂરી બાદ શુક્રવારે સવારે ગાઝાના રહેવાસીઓએ ગોળીબારમાં વધારો નોંધાવ્યો હતો. મધ્ય ગાઝાના નુસેરાત શરણાર્થી શિબિરમાં, ગાઝા શહેરથી ભાગી ગયા પછી ત્યાં આશ્રય લેનારા ઘણા વિસ્થાપિત લોકોમાંના એક, મહમૂદ શારકાવીએ જણાવ્યું હતું કે વહેલી સવારે તોપમારો તીવ્ર બન્યો હતો.
"આજે તોપમારામા નોંધપાત્ર વધારો થયો છે," શારકાવીએ જણાવ્યું. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે મધ્ય ગાઝા પર ઓછી ઊંચાઈવાળા લશ્કરી વિમાનો ઉડાન ભરી રહ્યા હતા. ઉત્તર ગાઝામાં, બે રહેવાસીઓએ જણાવ્યું હતું કે વહેલી સવારથી બોમ્બમારો અને તોપમારો ચાલુ છે.
શિફા હોસ્પિટલના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર રામી મેહન્નાએ જણાવ્યું હતું કે ઇઝરાયલી કેબિનેટે યુદ્ધવિરામ યોજનાને મંજૂરી આપ્યા પછી પણ દક્ષિણ અને ઉત્તર ગાઝા શહેરમાં તોપમારો બંધ થયો નથી.
પૂર્વી ગાઝા શહેરમાં પોતાનું ઘર નષ્ટ થયા બાદ ઘર છોડીને શહેરના બીજા વિસ્તારમાં સ્થળાંતર કરનાર હેબા ગેરૌને કહ્યું, "તે મૂંઝવણભર્યું છે. યુદ્ધવિરામના સમાચાર હોવા છતાં, અમે આખી રાત ગોળીબાર સાંભળી રહ્યા છીએ."
યુદ્ધવિરામ કરારની વિગતો
હમાસના એક વરિષ્ઠ અધિકારી અને મુખ્ય વાટાઘાટકારે ગુરુવારે એક ભાષણમાં યુદ્ધવિરામ કરારના મુખ્ય ઘટકોની રૂપરેખા આપી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઇઝરાયલ આશરે 2,000 પેલેસ્ટિનિયન કેદીઓને મુક્ત કરશે, ઇજિપ્ત સાથેની સરહદ ખોલશે, સહાયને મંજૂરી આપશે અને ઇઝરાયલી દળોને પાછા ખેંચશે.
ખલીલ અલ-હૈયાએ કહ્યું કે ઇઝરાયલી જેલોમાં બંધ બધી મહિલાઓ અને બાળકોને પણ મુક્ત કરવામાં આવશે. તેમણે ગાઝામાંથી ઇઝરાયલી પાછા ખેંચવાની હદ વિશે કોઈ વિગતો આપી નથી.
અલ-હૈયાએ કહ્યું કે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર અને મધ્યસ્થીઓએ ખાતરી આપી છે કે યુદ્ધ સમાપ્ત થઈ ગયું છે, અને હમાસ અને અન્ય પેલેસ્ટિનિયન જૂથો હવે સ્વ-નિર્ણય પ્રાપ્ત કરવા અને પેલેસ્ટિનિયન રાજ્ય સ્થાપિત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. "અમે આજે જાહેરાત કરીએ છીએ કે અમે અમારા લોકો સામે યુદ્ધ અને આક્રમણનો અંત લાવવા માટે એક કરાર પર પહોંચી ગયા છીએ," અલ-હૈયાએ ગુરુવારે સાંજે એક ટેલિવિઝન ભાષણમાં કહ્યું.
યુદ્ધવિરામ કરારને ટેકો આપવા અને તેનું નિરીક્ષણ કરવા માટે, યુએસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ એક વ્યાપક, આંતરરાષ્ટ્રીય ટીમના ભાગ રૂપે ઇઝરાયલમાં આશરે 200 સૈનિકો મોકલશે.
