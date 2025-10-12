મેક્સિસોમાં ભારે વરસાદથી તબાહી, પૂર અને ભૂસ્ખલન અને ઓછામાં ઓછા 41

ETV Bharat / international

પોઝા રિકા: મેક્સીકન સરકારે શનિવારે અહેવાલ આપ્યો છે કે તાજેતરના દિવસોમાં મુશળધાર વરસાદને કારણે આવેલા પૂરમાં ઓછામાં ઓછા 41 લોકો માર્યા ગયા છે અને વ્યાપક વિનાશ થયો છે. ઘણા વધુ ગુમ થયાના અહેવાલ છે. બચાવ કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી છે. અધિકારીઓએ પૂર્વી મેક્સીકન રાજ્ય વેરાક્રુઝમાં પાંચ અને મધ્ય મેક્સીકન રાજ્ય ક્વેરેટોરોમાં એકના મોતની જાણ કરી છે.

મેક્સીકન સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, 32 રાજ્યોમાંથી 31 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ પડ્યો છે, જેના કારણે નદીઓ છલકાઈ ગઈ છે, આખા ગામોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે, ભૂસ્ખલન થયું છે અને રસ્તાઓ અને પુલ તૂટી પડ્યા છે. ફેડરલ સુરક્ષા સચિવાલયે અહેવાલ આપ્યો છે કે હિડાલ્ગો રાજ્ય સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાંનું એક હતું, જેમાં ઓછામાં ઓછા 22 લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે. 1,000 ઘરોને નુકસાન થયું છે, અને બચાવ ટીમો 90 સમુદાયો સુધી પહોંચી શકી નથી.

મધ્ય અને દક્ષિણપૂર્વ મેક્સિકોમાં અવિરત વરસાદને કારણે આવેલા ભૂસ્ખલન અને પૂરથી મૃત્યુઆંક શનિવારે 41 પર પહોંચી ગયો છે. હજારો સૈનિકોએ ગુમ થયેલા લોકો માટે બચાવ કામગીરી શરૂ કરી છે. વેરાક્રુઝ રાજ્યમાં 6 થી 9 ઓક્ટોબર દરમિયાન આશરે 540 મિલીમીટર (21 ઇંચથી વધુ) વરસાદ પડ્યો હતો.

મેક્સિકોના નેશનલ કોઓર્ડિનેશન ઓફ સિવિલ પ્રોટેક્શને અહેવાલ આપ્યો છે કે શનિવાર સુધીમાં, મેક્સિકો સિટીના ઉત્તરમાં આવેલા હિડાલ્ગો રાજ્યમાં ભારે વરસાદથી 16 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 150 સમુદાયોમાં વીજળી ગુલ થઈ ગઈ હતી. મેક્સિકો સિટીના પૂર્વમાં આવેલા પુએબ્લા રાજ્યમાં ઓછામાં ઓછા નવ લોકો માર્યા ગયા હતા અને 16,000 થી વધુ ઘરો નાશ પામ્યા હતા.

વેરાક્રુઝ રાજ્યમાં પણ પંદર લોકો માર્યા ગયા હતા, જ્યાં સેના અને નૌકાદળ ભૂસ્ખલન અને પૂરની નદીઓથી અલગ પડેલા 42 સમુદાયોના રહેવાસીઓને બચાવવામાં મદદ કરી રહ્યા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ સમગ્ર પ્રદેશમાં 27 ગુમ થયેલા લોકોની શોધ કરી રહ્યા છે.

પોઝા રિકામાં રાતોરાત ભારે વરસાદથી 55 નગરપાલિકાઓમાં 16,000 થી વધુ ઘરોને નુકસાન થયું હતું. અગાઉ, મધ્ય રાજ્ય ક્વેરેટારોમાં ભૂસ્ખલનમાં ફસાયા બાદ એક બાળકનું મૃત્યુ થયું હતું. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે દેશભરમાં ભારે વરસાદને કારણે વીજળી ગુલ થવાથી 320,000 થી વધુ લોકો પ્રભાવિત થયા હતા. અધિકારીઓએ ભારે વરસાદ માટે ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાનો પ્રિસિલા અને હરિકેન રેમન્ડને જવાબદાર ઠેરવ્યા, જે બંને મેક્સિકોના પશ્ચિમ કિનારા પર ત્રાટક્યા હતા.

