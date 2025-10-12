મેક્સિસોમાં ભારે વરસાદથી તબાહી, પૂર અને ભૂસ્ખલન અને ઓછામાં ઓછા 41
ઉત્તર અમેરિકાના દેશ મેક્સિકોમાં ભારે વરસાદને કારણે જાનમાલનું ભારે નુકસાન થયું છે.
Published : October 12, 2025 at 10:10 AM IST
પોઝા રિકા: મેક્સીકન સરકારે શનિવારે અહેવાલ આપ્યો છે કે તાજેતરના દિવસોમાં મુશળધાર વરસાદને કારણે આવેલા પૂરમાં ઓછામાં ઓછા 41 લોકો માર્યા ગયા છે અને વ્યાપક વિનાશ થયો છે. ઘણા વધુ ગુમ થયાના અહેવાલ છે. બચાવ કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી છે. અધિકારીઓએ પૂર્વી મેક્સીકન રાજ્ય વેરાક્રુઝમાં પાંચ અને મધ્ય મેક્સીકન રાજ્ય ક્વેરેટોરોમાં એકના મોતની જાણ કરી છે.
મેક્સીકન સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, 32 રાજ્યોમાંથી 31 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ પડ્યો છે, જેના કારણે નદીઓ છલકાઈ ગઈ છે, આખા ગામોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે, ભૂસ્ખલન થયું છે અને રસ્તાઓ અને પુલ તૂટી પડ્યા છે. ફેડરલ સુરક્ષા સચિવાલયે અહેવાલ આપ્યો છે કે હિડાલ્ગો રાજ્ય સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાંનું એક હતું, જેમાં ઓછામાં ઓછા 22 લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે. 1,000 ઘરોને નુકસાન થયું છે, અને બચાવ ટીમો 90 સમુદાયો સુધી પહોંચી શકી નથી.
Tras las fuertes lluvias, la Secretaría de Marina (@SEMAR_mx ) desplegó tres mil 300 elementos en Puebla, Veracruz y San Luis Potosí.— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 11, 2025
También puso a disposición 18 embarcaciones, seis helicópteros, tres plantas potabilizadoras, tres aviones, tres cocinetas y cuatro mil… pic.twitter.com/O7ES5XBoKC
મધ્ય અને દક્ષિણપૂર્વ મેક્સિકોમાં અવિરત વરસાદને કારણે આવેલા ભૂસ્ખલન અને પૂરથી મૃત્યુઆંક શનિવારે 41 પર પહોંચી ગયો છે. હજારો સૈનિકોએ ગુમ થયેલા લોકો માટે બચાવ કામગીરી શરૂ કરી છે. વેરાક્રુઝ રાજ્યમાં 6 થી 9 ઓક્ટોબર દરમિયાન આશરે 540 મિલીમીટર (21 ઇંચથી વધુ) વરસાદ પડ્યો હતો.
મેક્સિકોના નેશનલ કોઓર્ડિનેશન ઓફ સિવિલ પ્રોટેક્શને અહેવાલ આપ્યો છે કે શનિવાર સુધીમાં, મેક્સિકો સિટીના ઉત્તરમાં આવેલા હિડાલ્ગો રાજ્યમાં ભારે વરસાદથી 16 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 150 સમુદાયોમાં વીજળી ગુલ થઈ ગઈ હતી. મેક્સિકો સિટીના પૂર્વમાં આવેલા પુએબ્લા રાજ્યમાં ઓછામાં ઓછા નવ લોકો માર્યા ગયા હતા અને 16,000 થી વધુ ઘરો નાશ પામ્યા હતા.
La ayuda a la población afectada por las recientes lluvias y desbordamientos de ríos no se detiene, cuando México llama, la Marina responde— SEMAR México (@SEMAR_mx) October 11, 2025
⚓️ En Poza Rica, Veracruz, tras el desbordamiento del Río Cazones, 1,236 elementos navales han auxiliado a más de 2,000 personas, a través… pic.twitter.com/DXtvkelZAB
વેરાક્રુઝ રાજ્યમાં પણ પંદર લોકો માર્યા ગયા હતા, જ્યાં સેના અને નૌકાદળ ભૂસ્ખલન અને પૂરની નદીઓથી અલગ પડેલા 42 સમુદાયોના રહેવાસીઓને બચાવવામાં મદદ કરી રહ્યા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ સમગ્ર પ્રદેશમાં 27 ગુમ થયેલા લોકોની શોધ કરી રહ્યા છે.
🇲🇽 Floods caused by torrential rains have killed at least 28 people in Mexico this week and left behind a trail of destruction, local authorities across the country said.— AFP News Agency (@AFP) October 11, 2025
➡️ https://t.co/ekWNlkAhIp pic.twitter.com/6DwrCjuuO9
પોઝા રિકામાં રાતોરાત ભારે વરસાદથી 55 નગરપાલિકાઓમાં 16,000 થી વધુ ઘરોને નુકસાન થયું હતું. અગાઉ, મધ્ય રાજ્ય ક્વેરેટારોમાં ભૂસ્ખલનમાં ફસાયા બાદ એક બાળકનું મૃત્યુ થયું હતું. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે દેશભરમાં ભારે વરસાદને કારણે વીજળી ગુલ થવાથી 320,000 થી વધુ લોકો પ્રભાવિત થયા હતા. અધિકારીઓએ ભારે વરસાદ માટે ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાનો પ્રિસિલા અને હરિકેન રેમન્ડને જવાબદાર ઠેરવ્યા, જે બંને મેક્સિકોના પશ્ચિમ કિનારા પર ત્રાટક્યા હતા.
આ પણ વાંચો: