ETV Bharat / international

અમેરિકાની સ્કૂલમાં ફરી થયો ગોળીબાર: બે લોકોના મોત, 14 બાળકો સહિત 17 ઘાયલ - AMERICA SCHOOL FIRING

મિનિયાપોલિસની એક કેથોલિક સ્કૂલમાં ગોળીબારની ઘટના બની, જેમાં બે બાળકોના મોત અને અનેક લોકો ઘાયલ થયા.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
અમેરિકાની સ્કૂલમાં ફરી થયો ગોળીબાર (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 28, 2025 at 8:40 AM IST

2 Min Read

અમેરિકા : મિનિયાપોલિસની એક કેથોલિક સ્કૂલમાં વર્ગો શરુ થયાના પહેલા અઠવાડિયામાં જે ગોળીબારની ઘટના બની છે. બુધવારના રોજ થયેલ ગોળીબારમાં બે બાળકો માર્યા ગયા. ઉપરાંત 14 બાળક સહિત 17 લોકો ઘાયલ થયા. એક હોસ્પિટલના અધિકારીઓ અને પ્રતિનિધિઓએ આ માહિતી આપી.

અમેરિકન સ્કૂલમાં ગોળીબાર, બે લોકોના મોત

પોલીસ વડા અને મેયરે જણાવ્યું હતું કે, શાળામાં પ્રાર્થના દરમિયાન ગોળીબારમાં બે બાળકો માર્યા ગયા. ઉપરાંત 14 બાળકો સહિત 17 અન્ય લોકો ઘાયલ થયા. વધુમાં હુમલો કરનારનું પણ મૃત્યુ થયું છે. ગવર્નર ટિમ વોલ્ટ્ઝે સોશિયલ મીડિયા પર જણાવ્યું કે, ગોળીબારની માહિતી આપવામાં આવી છે. "હું એ બાળકો અને શિક્ષકો માટે પ્રાર્થના કરું છું જેમની શાળાના પહેલા અઠવાડિયામાં આ ભયાનક હિંસા થઈ હતી."

મિનિયાપોલિસની એક કેથોલિક સ્કૂલમાં ગોળીબાર
મિનિયાપોલિસની એક કેથોલિક સ્કૂલમાં ગોળીબાર (AP)

20 વર્ષીય યુવકે કર્યો હુમલો, માર્યો ગયો

મિનિયાપોલિસ પોલીસ વડા બ્રાયન ઓ'હારાએ જણાવ્યું હતું કે, પિસ્તોલ સહિતના હથિયારોથી સજ્જ હુમલાખોર ચર્ચ તરફ ચાલ્યો ગયો. એન્યુનિયેશન કેથોલિક સ્કૂલમાં પ્રાર્થના સભા દરમિયાન બેન્ચ પર બેઠેલા બાળકો પર બારીમાંથી ગોળીબાર કર્યો. ગોળીબાર કરનાર શંકાસ્પદ વ્યક્તિ મૃત્યુ પામ્યો છે, તે 20 વર્ષનો છે અને તેનો કોઈ વ્યાપક ગુનાહિત ઇતિહાસ નથી.

રાહત અને બચાવકાર્ય : બાળરોગ ટ્રોમા હોસ્પિટલ ચિલ્ડ્રન્સ મિનેસોટાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, પાંચ બાળકોને સંભાળ માટે દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. મિનેસોટાના સૌથી મોટા કટોકટી વિભાગ, હેનેપિન હેલ્થકેરે જણાવ્યું હતું કે તે ગોળીબારમાં ઘાયલ થયેલા દર્દીઓની પણ સારવાર કરી રહી છે. પોલીસ, FBI અને અન્ય ફેડરલ એજન્ટો અને એમ્બ્યુલન્સ શાળામાં દોડી ગયા હતા.

રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું હતું કે તેમને "ભયાનક ગોળીબાર" વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે અને વ્હાઇટ હાઉસ તેનું નિરીક્ષણ ચાલુ રાખશે. શાળા ખાલી કરાવવામાં આવી છે.

1923 થી કાર્યરત પ્રિ-કિન્ડરગાર્ટનથી આઠમા ધોરણ સુધીની શાળાની વેબસાઇટ અનુસાર, બુધવારે સવારે 8:15 વાગ્યે એક સામૂહિક સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સોમવાર શાળાનો પહેલો દિવસ હતો, અને સોશિયલ મીડિયા પર તે દિવસના ફોટામાં લીલા ગણવેશમાં વિદ્યાર્થીઓ સાયકલ સ્ટેન્ડ પર એકબીજાનું સ્વાગત કરતા, કેમેરા માટે હસતા અને સાથે બેઠા હોય તેવા દેખાય છે.

આ પણ વાંચો...

અમેરિકા : મિનિયાપોલિસની એક કેથોલિક સ્કૂલમાં વર્ગો શરુ થયાના પહેલા અઠવાડિયામાં જે ગોળીબારની ઘટના બની છે. બુધવારના રોજ થયેલ ગોળીબારમાં બે બાળકો માર્યા ગયા. ઉપરાંત 14 બાળક સહિત 17 લોકો ઘાયલ થયા. એક હોસ્પિટલના અધિકારીઓ અને પ્રતિનિધિઓએ આ માહિતી આપી.

અમેરિકન સ્કૂલમાં ગોળીબાર, બે લોકોના મોત

પોલીસ વડા અને મેયરે જણાવ્યું હતું કે, શાળામાં પ્રાર્થના દરમિયાન ગોળીબારમાં બે બાળકો માર્યા ગયા. ઉપરાંત 14 બાળકો સહિત 17 અન્ય લોકો ઘાયલ થયા. વધુમાં હુમલો કરનારનું પણ મૃત્યુ થયું છે. ગવર્નર ટિમ વોલ્ટ્ઝે સોશિયલ મીડિયા પર જણાવ્યું કે, ગોળીબારની માહિતી આપવામાં આવી છે. "હું એ બાળકો અને શિક્ષકો માટે પ્રાર્થના કરું છું જેમની શાળાના પહેલા અઠવાડિયામાં આ ભયાનક હિંસા થઈ હતી."

મિનિયાપોલિસની એક કેથોલિક સ્કૂલમાં ગોળીબાર
મિનિયાપોલિસની એક કેથોલિક સ્કૂલમાં ગોળીબાર (AP)

20 વર્ષીય યુવકે કર્યો હુમલો, માર્યો ગયો

મિનિયાપોલિસ પોલીસ વડા બ્રાયન ઓ'હારાએ જણાવ્યું હતું કે, પિસ્તોલ સહિતના હથિયારોથી સજ્જ હુમલાખોર ચર્ચ તરફ ચાલ્યો ગયો. એન્યુનિયેશન કેથોલિક સ્કૂલમાં પ્રાર્થના સભા દરમિયાન બેન્ચ પર બેઠેલા બાળકો પર બારીમાંથી ગોળીબાર કર્યો. ગોળીબાર કરનાર શંકાસ્પદ વ્યક્તિ મૃત્યુ પામ્યો છે, તે 20 વર્ષનો છે અને તેનો કોઈ વ્યાપક ગુનાહિત ઇતિહાસ નથી.

રાહત અને બચાવકાર્ય : બાળરોગ ટ્રોમા હોસ્પિટલ ચિલ્ડ્રન્સ મિનેસોટાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, પાંચ બાળકોને સંભાળ માટે દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. મિનેસોટાના સૌથી મોટા કટોકટી વિભાગ, હેનેપિન હેલ્થકેરે જણાવ્યું હતું કે તે ગોળીબારમાં ઘાયલ થયેલા દર્દીઓની પણ સારવાર કરી રહી છે. પોલીસ, FBI અને અન્ય ફેડરલ એજન્ટો અને એમ્બ્યુલન્સ શાળામાં દોડી ગયા હતા.

રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું હતું કે તેમને "ભયાનક ગોળીબાર" વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે અને વ્હાઇટ હાઉસ તેનું નિરીક્ષણ ચાલુ રાખશે. શાળા ખાલી કરાવવામાં આવી છે.

1923 થી કાર્યરત પ્રિ-કિન્ડરગાર્ટનથી આઠમા ધોરણ સુધીની શાળાની વેબસાઇટ અનુસાર, બુધવારે સવારે 8:15 વાગ્યે એક સામૂહિક સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સોમવાર શાળાનો પહેલો દિવસ હતો, અને સોશિયલ મીડિયા પર તે દિવસના ફોટામાં લીલા ગણવેશમાં વિદ્યાર્થીઓ સાયકલ સ્ટેન્ડ પર એકબીજાનું સ્વાગત કરતા, કેમેરા માટે હસતા અને સાથે બેઠા હોય તેવા દેખાય છે.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

SHOOTING IN SCHOOLMINNEAPOLIS SCHOOL FIRINGઅમેરિકન સ્કૂલમાં ગોળીબારPRESIDENT DONALD TRUMPAMERICA SCHOOL FIRING

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.