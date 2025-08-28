અમેરિકા : મિનિયાપોલિસની એક કેથોલિક સ્કૂલમાં વર્ગો શરુ થયાના પહેલા અઠવાડિયામાં જે ગોળીબારની ઘટના બની છે. બુધવારના રોજ થયેલ ગોળીબારમાં બે બાળકો માર્યા ગયા. ઉપરાંત 14 બાળક સહિત 17 લોકો ઘાયલ થયા. એક હોસ્પિટલના અધિકારીઓ અને પ્રતિનિધિઓએ આ માહિતી આપી.
અમેરિકન સ્કૂલમાં ગોળીબાર, બે લોકોના મોત
પોલીસ વડા અને મેયરે જણાવ્યું હતું કે, શાળામાં પ્રાર્થના દરમિયાન ગોળીબારમાં બે બાળકો માર્યા ગયા. ઉપરાંત 14 બાળકો સહિત 17 અન્ય લોકો ઘાયલ થયા. વધુમાં હુમલો કરનારનું પણ મૃત્યુ થયું છે. ગવર્નર ટિમ વોલ્ટ્ઝે સોશિયલ મીડિયા પર જણાવ્યું કે, ગોળીબારની માહિતી આપવામાં આવી છે. "હું એ બાળકો અને શિક્ષકો માટે પ્રાર્થના કરું છું જેમની શાળાના પહેલા અઠવાડિયામાં આ ભયાનક હિંસા થઈ હતી."
20 વર્ષીય યુવકે કર્યો હુમલો, માર્યો ગયો
મિનિયાપોલિસ પોલીસ વડા બ્રાયન ઓ'હારાએ જણાવ્યું હતું કે, પિસ્તોલ સહિતના હથિયારોથી સજ્જ હુમલાખોર ચર્ચ તરફ ચાલ્યો ગયો. એન્યુનિયેશન કેથોલિક સ્કૂલમાં પ્રાર્થના સભા દરમિયાન બેન્ચ પર બેઠેલા બાળકો પર બારીમાંથી ગોળીબાર કર્યો. ગોળીબાર કરનાર શંકાસ્પદ વ્યક્તિ મૃત્યુ પામ્યો છે, તે 20 વર્ષનો છે અને તેનો કોઈ વ્યાપક ગુનાહિત ઇતિહાસ નથી.
રાહત અને બચાવકાર્ય : બાળરોગ ટ્રોમા હોસ્પિટલ ચિલ્ડ્રન્સ મિનેસોટાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, પાંચ બાળકોને સંભાળ માટે દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. મિનેસોટાના સૌથી મોટા કટોકટી વિભાગ, હેનેપિન હેલ્થકેરે જણાવ્યું હતું કે તે ગોળીબારમાં ઘાયલ થયેલા દર્દીઓની પણ સારવાર કરી રહી છે. પોલીસ, FBI અને અન્ય ફેડરલ એજન્ટો અને એમ્બ્યુલન્સ શાળામાં દોડી ગયા હતા.
રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું હતું કે તેમને "ભયાનક ગોળીબાર" વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે અને વ્હાઇટ હાઉસ તેનું નિરીક્ષણ ચાલુ રાખશે. શાળા ખાલી કરાવવામાં આવી છે.
1923 થી કાર્યરત પ્રિ-કિન્ડરગાર્ટનથી આઠમા ધોરણ સુધીની શાળાની વેબસાઇટ અનુસાર, બુધવારે સવારે 8:15 વાગ્યે એક સામૂહિક સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સોમવાર શાળાનો પહેલો દિવસ હતો, અને સોશિયલ મીડિયા પર તે દિવસના ફોટામાં લીલા ગણવેશમાં વિદ્યાર્થીઓ સાયકલ સ્ટેન્ડ પર એકબીજાનું સ્વાગત કરતા, કેમેરા માટે હસતા અને સાથે બેઠા હોય તેવા દેખાય છે.
