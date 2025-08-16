ETV Bharat / international

અલાસ્કામાં મહાસત્તાઓની મુલાકાત: ટ્રમ્પ અને પુતિને રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ પર કરી ચર્ચા... શું યુદ્ધ બંધ થશે? - TRUMP PUTIN MEETING IN ALASKA

આખી દુનિયા અલાસ્કામાં ટ્રમ્પ અને પુતિનની બેઠક પર નજર રાખી રહી છે. શું રશિયા અને યુક્રેન યુદ્ધ પર કોઈ પરિણામ આવશે?

બે મહાસત્તાઓની મુલાકાત
બે મહાસત્તાઓની મુલાકાત (AFP)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 16, 2025 at 7:38 AM IST

3 Min Read

એન્કોરેજ: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને અલાસ્કાના એન્કોરેજમાં રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને વાતચીત કરી હતી. આ વાતચીતમાં રશિયાના વિદેશ પ્રધાન સેરગેઈ લવરોવ અને અમેરિકાના વિદેશ પ્રધાન માર્કો રુબિયો અને અન્ય અધિકારીઓ પણ હાજર હતા. બંને નેતાઓ વચ્ચે 6 વર્ષ પછી આ વાતચીત થઈ રહી છે.

અલાસ્કામાં પુતિન સાથેની વાતચીત દરમિયાન રુબિયો અને વિટકૉફ ટ્રમ્પ સાથે જોવા મળ્યા હતા. ટ્રમ્પે શિખર સંમેલન માટે અલાસ્કા લશ્કરી મથક પર પુતિનનું સ્વાગત કર્યું હતું.

ટ્રમ્પ વિમાનમાંથી ઉતરતાની સાથે જ પુતિનની રાહ જોતા જોવા મળ્યા. થોડા સમય પછી પુતિન વિમાનમાંથી ઉતર્યા અને સીધા ટ્રમ્પને મળ્યા. બંનેએ એકબીજા સાથે હાથ મિલાવ્યા. પછી બંને એક જ કારમાં રવાના થયા. આખી દુનિયાએ આ ઐતિહાસિક દ્રશ્ય જોયું. આ દરમિયાન લશ્કરી બેઝ પર પુતિન માટે લાલ જાજમ પાથરવામાં આવી હતી.

આ મોટી બેઠક અંગે, CNNએ ક્રેમલિનને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે, રશિયાના વિદેશ પ્રધાન સર્ગેઈ લાવરોવ અને વિદેશ નીતિ સલાહકાર યૂરી ઉશાકોવ શુક્રવારે રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનની અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથેની ઐતિહાસિક ચર્ચા અને વાટાઘાટો દરમિયાન ઉપસ્થિત રહેશે.

આ ઐતિહાસિક મેગા મીટિંગ પહેલા શું થયું...

ટ્રમ્પે શુક્રવારે કહ્યું હતું કે, અલાસ્કામાં રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન સાથેની તેમની આગામી મીટિંગમાં યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચેના પ્રાદેશિક વિનિમય પર ચર્ચા કરવામાં આવશે.

આપને જણાવી દઈએ કે, ચાર વર્ષથી વધુ સમયમાં વર્તમાન યુએસ અને રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વચ્ચે આ પહેલી શિખર બેઠક છે. આ બેઠક માટે દુનિયાને ઘણી આશાઓ છે. જોકે, મોસ્કો અને કિવ વચ્ચેના યુદ્ધને સમાપ્ત કરવાના માર્ગો અંગે હજુ પણ શંકાઓ છે.

ફેબ્રુઆરી 2022માં યુક્રેન સાથે યુદ્ધ શરૂ થયા પછી વ્લાદિમીર પુતિનની આ કોઈ પશ્ચિમી દેશની પહેલી મુલાકાત હશે. 10 વર્ષમાં પુતિનની આ પહેલી યુએસ મુલાકાત પણ હશે. યુક્રેન સાથેના યુદ્ધ પછી, રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પશ્ચિમી દેશોથી એકદમ અલગ થઈ ગયા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ બેઠકમાં કોણ કોની પર કઈ શરતો મૂકે છે તે જોવું ખૂબ જ રસપ્રદ રહેશે.

જૂનમાં બહાર પાડવામાં આવેલા શાંતિ યોજનાના ડ્રાફ્ટમાં, રશિયાએ યુક્રેનને ખેરસૉન, લુગાન્સ્ક, ઝાપોરિજ્જિયા અને ડોનેત્સ્ક પ્રદેશોમાંથી તેના સૈનિકો પાછા ખેંચવા કહ્યું હતું, જેને રશિયાએ 2022માં પોતાના તરીકે જાહેર કર્યું હતું. યુક્રેને તેને નકારી કાઢ્યું. રશિયાએ એવી પણ માંગ કરી છે કે યુક્રેન લશ્કરી ભરતી બંધ કરે, નાટોમાં જોડાવાની તેની મહત્વાકાંક્ષા છોડી દે અને પશ્ચિમી દેશો તાત્કાલિક શસ્ત્રો સપ્લાય કરવાનું બંધ કરે.

યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વલોદિમીર ઝેલેન્સકી આ બેઠકમાં હાજરી આપશે નહીં, પરંતુ તેમણે કહ્યું છે કે, તેમની ભાગીદારી વિના કોઈ શાંતિ કરાર થઈ શકશે નહીં. તેમણે આ બેઠકને પુતિનનો 'વ્યક્તિગત વિજય' ગણાવ્યો.

ટ્રમ્પની રશિયા સાથે અલાસ્કા શિખર સંમેલન તેમના બીજા રાષ્ટ્રપતિ કાર્યકાળની સૌથી મહત્વપૂર્ણ બેઠક છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના બીજા કાર્યકાળની આ નિર્ણાયક બેઠક હોઈ શકે છે. ટ્રમ્પ સાથે સંકળાયેલી કોઈપણ બેઠકની જેમ, 15 ઓગસ્ટે અલાસ્કામાં યુએસ-રશિયા શિખર સંમેલન પહેલા વધુ અપેક્ષાઓ અને ચિંતાઓ છે.

વ્હાઇટ હાઉસ અને ટ્રમ્પે પોતે યુક્રેનમાં શાંતિમાં સફળતાની આશાઓને નકારી કાઢી છે, અને દાવો કર્યો છે કે આ યુદ્ધવિરામ શક્ય છે કે નહીં તે નક્કી કરવા માટે એક સમીક્ષા બેઠક હશે. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિએ કહ્ હતુ કે, તેમને વિશ્વાસ છે કે સોદો શક્ય છે કે નહીં તે જાણવા માટે તેમને કદાચ ફક્ત બે મિનિટનો સમય લાગશે.

આ પછી ચેતવણી પણ આપવામાં આવી કે જો પુતિન લડાઈ બંધ કરવા માટે સંમત નહીં થાય તો ખૂબ ગંભીર પરિણામો આવશે. જોકે આ બેઠક લગભગ સંપૂર્ણપણે યુક્રેન સામે રશિયાના યુદ્ધ પરની બેઠક હતી, એવું માનવું મૂર્ખામીભર્યું હશે કે ટ્રમ્પના એજન્ડામાં આ બધું હતું.

ટ્રમ્પ બે સંભવિત સમાધાનો પર પહોંચવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે: યુક્રેન માટે યુદ્ધવિરામ પર પુતિન સાથે કરાર અને રશિયા અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચેના સંબંધોને ફરીથી સેટ કરવા માટે કરાર. ટ્રમ્પ બંનેમાં રસ ધરાવે છે.

ટ્રમ્પ લાંબા સમયથી યુદ્ધવિરામ વિશે વાત કરી રહ્યા છે, અને તેઓ કદાચ ખરેખર લડાઈ બંધ કરવા માંગે છે. તેઓ નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર મેળવવાની તેમની શોધ માટે યુદ્ધવિરામને મહત્વપૂર્ણ પણ માને છે.

યુક્રેન અને કિવના યુરોપિયન સાથીઓમાં ગંભીર અને વાજબી ચિંતાઓ છે કે આ દ્વિ-માર્ગીય બેઠક કોઈપણ યુક્રેનિયન અથવા યુરોપિયન સંડોવણી વિના થઈ રહી છે. આનાથી યુરોપ અને એટલાન્ટિકમાં રાજદ્વારી પ્રવૃત્તિઓનો ધસારો શરૂ થયો છે. યુક્રેનની લાલ રેખાઓ સ્પષ્ટ રીતે નિર્ધારિત છે અને યુરોપિયન નેતાઓ દ્વારા તેને સંપૂર્ણ સમર્થન આપવામાં આવ્યું છે.

ટ્રમ્પ અને તેમના રાજ્ય સચિવ માર્કો રુબિયો બંને દ્વારા સૂચવવામાં આવેલા જમીન વિનિમયના પ્રકારોને સંપૂર્ણ કાનૂની માન્યતા એ એવી બાબત છે જે કોઈપણ પક્ષ સ્વીકારશે નહીં. સાડા ત્રણ વર્ષના યુદ્ધમાં યુક્રેનના નુકસાન માટે સુરક્ષા ગેરંટી અને રશિયન વળતર અન્ય સંભવિત અવરોધો છે.

  1. ટેરિફ વોર વચ્ચે પીએમ મોદી અને ટ્રમ્પની થઇ શકે છે મુલાકાત! આવતા મહિને UNGAની બેઠકમાં આપી શકે છે હાજરી
  2. પ્રધાનમંત્રી મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ પુતિને કરી વાતચીત, દ્વિપક્ષીય મુદ્દાઓ અને યુક્રેન સંકટ પર થઈ ચર્ચા

એન્કોરેજ: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને અલાસ્કાના એન્કોરેજમાં રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને વાતચીત કરી હતી. આ વાતચીતમાં રશિયાના વિદેશ પ્રધાન સેરગેઈ લવરોવ અને અમેરિકાના વિદેશ પ્રધાન માર્કો રુબિયો અને અન્ય અધિકારીઓ પણ હાજર હતા. બંને નેતાઓ વચ્ચે 6 વર્ષ પછી આ વાતચીત થઈ રહી છે.

અલાસ્કામાં પુતિન સાથેની વાતચીત દરમિયાન રુબિયો અને વિટકૉફ ટ્રમ્પ સાથે જોવા મળ્યા હતા. ટ્રમ્પે શિખર સંમેલન માટે અલાસ્કા લશ્કરી મથક પર પુતિનનું સ્વાગત કર્યું હતું.

ટ્રમ્પ વિમાનમાંથી ઉતરતાની સાથે જ પુતિનની રાહ જોતા જોવા મળ્યા. થોડા સમય પછી પુતિન વિમાનમાંથી ઉતર્યા અને સીધા ટ્રમ્પને મળ્યા. બંનેએ એકબીજા સાથે હાથ મિલાવ્યા. પછી બંને એક જ કારમાં રવાના થયા. આખી દુનિયાએ આ ઐતિહાસિક દ્રશ્ય જોયું. આ દરમિયાન લશ્કરી બેઝ પર પુતિન માટે લાલ જાજમ પાથરવામાં આવી હતી.

આ મોટી બેઠક અંગે, CNNએ ક્રેમલિનને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે, રશિયાના વિદેશ પ્રધાન સર્ગેઈ લાવરોવ અને વિદેશ નીતિ સલાહકાર યૂરી ઉશાકોવ શુક્રવારે રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનની અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથેની ઐતિહાસિક ચર્ચા અને વાટાઘાટો દરમિયાન ઉપસ્થિત રહેશે.

આ ઐતિહાસિક મેગા મીટિંગ પહેલા શું થયું...

ટ્રમ્પે શુક્રવારે કહ્યું હતું કે, અલાસ્કામાં રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન સાથેની તેમની આગામી મીટિંગમાં યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચેના પ્રાદેશિક વિનિમય પર ચર્ચા કરવામાં આવશે.

આપને જણાવી દઈએ કે, ચાર વર્ષથી વધુ સમયમાં વર્તમાન યુએસ અને રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વચ્ચે આ પહેલી શિખર બેઠક છે. આ બેઠક માટે દુનિયાને ઘણી આશાઓ છે. જોકે, મોસ્કો અને કિવ વચ્ચેના યુદ્ધને સમાપ્ત કરવાના માર્ગો અંગે હજુ પણ શંકાઓ છે.

ફેબ્રુઆરી 2022માં યુક્રેન સાથે યુદ્ધ શરૂ થયા પછી વ્લાદિમીર પુતિનની આ કોઈ પશ્ચિમી દેશની પહેલી મુલાકાત હશે. 10 વર્ષમાં પુતિનની આ પહેલી યુએસ મુલાકાત પણ હશે. યુક્રેન સાથેના યુદ્ધ પછી, રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પશ્ચિમી દેશોથી એકદમ અલગ થઈ ગયા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ બેઠકમાં કોણ કોની પર કઈ શરતો મૂકે છે તે જોવું ખૂબ જ રસપ્રદ રહેશે.

જૂનમાં બહાર પાડવામાં આવેલા શાંતિ યોજનાના ડ્રાફ્ટમાં, રશિયાએ યુક્રેનને ખેરસૉન, લુગાન્સ્ક, ઝાપોરિજ્જિયા અને ડોનેત્સ્ક પ્રદેશોમાંથી તેના સૈનિકો પાછા ખેંચવા કહ્યું હતું, જેને રશિયાએ 2022માં પોતાના તરીકે જાહેર કર્યું હતું. યુક્રેને તેને નકારી કાઢ્યું. રશિયાએ એવી પણ માંગ કરી છે કે યુક્રેન લશ્કરી ભરતી બંધ કરે, નાટોમાં જોડાવાની તેની મહત્વાકાંક્ષા છોડી દે અને પશ્ચિમી દેશો તાત્કાલિક શસ્ત્રો સપ્લાય કરવાનું બંધ કરે.

યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વલોદિમીર ઝેલેન્સકી આ બેઠકમાં હાજરી આપશે નહીં, પરંતુ તેમણે કહ્યું છે કે, તેમની ભાગીદારી વિના કોઈ શાંતિ કરાર થઈ શકશે નહીં. તેમણે આ બેઠકને પુતિનનો 'વ્યક્તિગત વિજય' ગણાવ્યો.

ટ્રમ્પની રશિયા સાથે અલાસ્કા શિખર સંમેલન તેમના બીજા રાષ્ટ્રપતિ કાર્યકાળની સૌથી મહત્વપૂર્ણ બેઠક છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના બીજા કાર્યકાળની આ નિર્ણાયક બેઠક હોઈ શકે છે. ટ્રમ્પ સાથે સંકળાયેલી કોઈપણ બેઠકની જેમ, 15 ઓગસ્ટે અલાસ્કામાં યુએસ-રશિયા શિખર સંમેલન પહેલા વધુ અપેક્ષાઓ અને ચિંતાઓ છે.

વ્હાઇટ હાઉસ અને ટ્રમ્પે પોતે યુક્રેનમાં શાંતિમાં સફળતાની આશાઓને નકારી કાઢી છે, અને દાવો કર્યો છે કે આ યુદ્ધવિરામ શક્ય છે કે નહીં તે નક્કી કરવા માટે એક સમીક્ષા બેઠક હશે. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિએ કહ્ હતુ કે, તેમને વિશ્વાસ છે કે સોદો શક્ય છે કે નહીં તે જાણવા માટે તેમને કદાચ ફક્ત બે મિનિટનો સમય લાગશે.

આ પછી ચેતવણી પણ આપવામાં આવી કે જો પુતિન લડાઈ બંધ કરવા માટે સંમત નહીં થાય તો ખૂબ ગંભીર પરિણામો આવશે. જોકે આ બેઠક લગભગ સંપૂર્ણપણે યુક્રેન સામે રશિયાના યુદ્ધ પરની બેઠક હતી, એવું માનવું મૂર્ખામીભર્યું હશે કે ટ્રમ્પના એજન્ડામાં આ બધું હતું.

ટ્રમ્પ બે સંભવિત સમાધાનો પર પહોંચવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે: યુક્રેન માટે યુદ્ધવિરામ પર પુતિન સાથે કરાર અને રશિયા અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચેના સંબંધોને ફરીથી સેટ કરવા માટે કરાર. ટ્રમ્પ બંનેમાં રસ ધરાવે છે.

ટ્રમ્પ લાંબા સમયથી યુદ્ધવિરામ વિશે વાત કરી રહ્યા છે, અને તેઓ કદાચ ખરેખર લડાઈ બંધ કરવા માંગે છે. તેઓ નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર મેળવવાની તેમની શોધ માટે યુદ્ધવિરામને મહત્વપૂર્ણ પણ માને છે.

યુક્રેન અને કિવના યુરોપિયન સાથીઓમાં ગંભીર અને વાજબી ચિંતાઓ છે કે આ દ્વિ-માર્ગીય બેઠક કોઈપણ યુક્રેનિયન અથવા યુરોપિયન સંડોવણી વિના થઈ રહી છે. આનાથી યુરોપ અને એટલાન્ટિકમાં રાજદ્વારી પ્રવૃત્તિઓનો ધસારો શરૂ થયો છે. યુક્રેનની લાલ રેખાઓ સ્પષ્ટ રીતે નિર્ધારિત છે અને યુરોપિયન નેતાઓ દ્વારા તેને સંપૂર્ણ સમર્થન આપવામાં આવ્યું છે.

ટ્રમ્પ અને તેમના રાજ્ય સચિવ માર્કો રુબિયો બંને દ્વારા સૂચવવામાં આવેલા જમીન વિનિમયના પ્રકારોને સંપૂર્ણ કાનૂની માન્યતા એ એવી બાબત છે જે કોઈપણ પક્ષ સ્વીકારશે નહીં. સાડા ત્રણ વર્ષના યુદ્ધમાં યુક્રેનના નુકસાન માટે સુરક્ષા ગેરંટી અને રશિયન વળતર અન્ય સંભવિત અવરોધો છે.

  1. ટેરિફ વોર વચ્ચે પીએમ મોદી અને ટ્રમ્પની થઇ શકે છે મુલાકાત! આવતા મહિને UNGAની બેઠકમાં આપી શકે છે હાજરી
  2. પ્રધાનમંત્રી મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ પુતિને કરી વાતચીત, દ્વિપક્ષીય મુદ્દાઓ અને યુક્રેન સંકટ પર થઈ ચર્ચા

For All Latest Updates

TAGGED:

ALASKA SUMMITDONALD TRUMPUKRAINE WAR TALKSTRUMP PUTIN MEETING IN ALASKA

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.