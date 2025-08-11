ETV Bharat / international

ગાઝામાં ઇઝરાયલી હુમલો, 5 પત્રકારોના મોત: PM નેતન્યાહુએ કહ્યું - યુદ્ધ સમાપ્ત થઈ શકે, જો... - ISRAEL GAZA WAR

વડાપ્રધાન નેતન્યાહુએ કહ્યું કે, ગાઝામાં હજારો 'આતંકવાદી' છે, જે ખુલ્લેઆમ ઇઝરાયલનો નાશ કરવાનો દાવો કરે છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
ગાઝામાં ઇઝરાયલી હુમલો (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2025 at 12:23 PM IST

3 Min Read

ઈઝરાયલ : ગાઝા શહેરમાં અલ-શિફા હોસ્પિટલની બહાર પત્રકારોના તંબુ પર થયેલા ઇઝરાયલી હુમલામાં ઓછામાં ઓછા પાંચ પત્રકારોના મોત થયા હોવાના અહેવાલ છે. બીજી તરફ ઇઝરાયલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહુએ ફરી એકવાર જાહેર કર્યું કે, જો હમાસ તેના હથિયારો છોડી દે અને બાકીના તમામ બંધકોને મુક્ત કરે તો કાલે યુદ્ધ સમાપ્ત થઈ શકે છે.

ગાઝામાં પત્રકારોના મોત : અહેવાલ મુજબ, ઇઝરાયલી સેનાએ આ હુમલાની પુષ્ટિ કરી છે. એવો પણ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે આ લોકો અલ જઝીરાના પત્રકારના વેશમાં હમાસ માટે કામ કરી રહ્યા હતા. IDF દ્વારા X પર કરેલી પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે, હમાસ આતંકવાદી અનસ અલ-શરીફ માર્યો ગયો, જે પોતાને અલ જઝીરાનો પત્રકાર ગણાવતો હતો.

"પત્રકારના વેશમાં હમાસ કામ કરતા હતા", ઈઝરાયલનો દાવો

અલ-શરીફ હમાસ આતંકવાદી જૂથનો પ્રમુખ હતો અને તેણે ઇઝરાયલી નાગરિકો અને IDF સૈનિકો પર રોકેટ હુમલા કર્યા હતા. પોસ્ટમાં આગળ કહેવામાં આવ્યું છે કે, 'ગાઝામાંથી મળેલા ગુપ્તચર અને દસ્તાવેજો, જેમાં રોસ્ટર, આતંકવાદી તાલીમ યાદી અને પગાર રેકોર્ડનો સમાવેશ થાય છે, તે સાબિત કરે છે કે તે અલ જઝીરા સાથે સંકળાયેલો હમાસ કાર્યકર હતો. પ્રેસ બેજ આતંકવાદ માટે ઢાલ નથી.'

બે વર્ષમાં 186 પત્રકારના મોત, 90 બંધક બન્યા

અલ જઝીરા અનુસાર, ન્યૂ યોર્ક સ્થિત કમિટી ટુ પ્રોટેક્ટ જર્નાલિસ્ટ્સ 7 ઓક્ટોબર, 2023 થી ઓછામાં ઓછા 186 પત્રકારોની હત્યાની પુષ્ટિ કરવામાં સક્ષમ છે. ઇઝરાયેલ દ્વારા ઓછામાં ઓછા 90 પત્રકારોને કેદ કરવામાં આવ્યા છે. અલ જઝીરા અનુસાર, ઇઝરાયલી સેના યુદ્ધની શરૂઆતથી જ ગાઝા પટ્ટીમાં પત્રકારો, ફોટોગ્રાફરો અને સ્થાનિક મીડિયા કર્મચારીઓને તેમના અહેવાલોને શાંત કરવા માટે વ્યવસ્થિત રીતે મારી રહી છે.

અલ જઝીરા અનુસાર, ઇઝરાયલી વડાપ્રધાને વિદેશી મીડિયાને કહ્યું હતું કે તેમણે કેટલાક વિદેશી પત્રકારોને ગાઝા પટ્ટીમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવાનો નિર્ણય લીધો છે, તેના કલાકો પછી આ હુમલો થયો હતો. જેરુસલેમમાં યોજાયેલી એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં નેતન્યાહૂએ કહ્યું, 'હકીકતમાં અમે નિર્ણય લીધો છે, અને મેં સેનાને આદેશ આપ્યો છે કે, શક્ય તેટલા વિદેશી પત્રકારોને અહીં લાવવામાં આવે.'

તેમણે કહ્યું, 'સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવાની સમસ્યા છે, પરંતુ મને લાગે છે કે આપણી સુરક્ષા જાળવવા માટે તે જવાબદારીપૂર્વક અને કાળજીપૂર્વક કરી શકાય છે.' ઇઝરાયલી અધિકારીઓએ લાંબા સમયથી કોઈપણ વિદેશી મીડિયાને ગાઝા પટ્ટીમાં પ્રવેશવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે, જ્યારે તેઓએ ઓક્ટોબર 2023 થી ઇરાદાપૂર્વક લગભગ 200 સ્થાનિક પેલેસ્ટિનિયન પત્રકારોને નિશાન બનાવીને મારી નાખ્યા છે.

વડાપ્રધાન નેતન્યાહૂએ કહ્યું, "યુદ્ધ કાલે સમાપ્ત થઈ શકે છે"

વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, ગાઝામાં કોઈપણ પ્રકારની દુશ્મનાવટ ચાલુ રાખવાની જવાબદારી સંપૂર્ણપણે આતંકવાદી સંગઠન હમાસના ખભા પર છે. એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં PM નેતન્યાહૂએ આંતરરાષ્ટ્રીય મીડિયાને જણાવ્યું કે, હમાસ પાસે ગાઝામાં હજુ પણ હજારો સશસ્ત્ર આતંકવાદી છે. તેમણે 7 ઓક્ટોબરના હત્યાકાંડનું પુનરાવર્તન કરવાની અને વારંવાર આવું કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે, જ્યારે ઇઝરાયલનો નાશ કરવાના તેમના ધ્યેયની ખુલ્લેઆમ જાહેરાત કરી છે.

"હમાસ ગાઝાવાસીઓને ગુલામ બનાવે છે" : PM નેતન્યાહુ

વડાપ્રધાન નેતન્યાહુએ જાહેર કર્યું, "જો હમાસ તેના શસ્ત્રો નીચે મૂકે અને બાકીના તમામ બંધકોને મુક્ત કરે તો યુદ્ધ કાલે સમાપ્ત થઈ શકે છે. હમાસ ગાઝાવાસીઓને ગુલામ બનાવે છે, તેમનો ખોરાક ચોરી કરે છે, જ્યારે તેઓ સુરક્ષિત વિસ્તારમાં ભાગી જવાનો પ્રયાસ કરે છે, ત્યારે તેમને ગોળી મારી દે છે. મને લાગે છે કે તે ઉપદેશક છે કે હવે, ઘણા ગાઝાવાસીઓ બદલો લઈ રહ્યા છે. તેઓ આપણને અને દુનિયાને વિનંતી કરી રહ્યા છે કે આપણે આઝાદ થઈએ અને ગાઝાને હમાસથી મુક્ત કરીએ."

આ પણ વાંચો...

ઈઝરાયલ : ગાઝા શહેરમાં અલ-શિફા હોસ્પિટલની બહાર પત્રકારોના તંબુ પર થયેલા ઇઝરાયલી હુમલામાં ઓછામાં ઓછા પાંચ પત્રકારોના મોત થયા હોવાના અહેવાલ છે. બીજી તરફ ઇઝરાયલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહુએ ફરી એકવાર જાહેર કર્યું કે, જો હમાસ તેના હથિયારો છોડી દે અને બાકીના તમામ બંધકોને મુક્ત કરે તો કાલે યુદ્ધ સમાપ્ત થઈ શકે છે.

ગાઝામાં પત્રકારોના મોત : અહેવાલ મુજબ, ઇઝરાયલી સેનાએ આ હુમલાની પુષ્ટિ કરી છે. એવો પણ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે આ લોકો અલ જઝીરાના પત્રકારના વેશમાં હમાસ માટે કામ કરી રહ્યા હતા. IDF દ્વારા X પર કરેલી પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે, હમાસ આતંકવાદી અનસ અલ-શરીફ માર્યો ગયો, જે પોતાને અલ જઝીરાનો પત્રકાર ગણાવતો હતો.

"પત્રકારના વેશમાં હમાસ કામ કરતા હતા", ઈઝરાયલનો દાવો

અલ-શરીફ હમાસ આતંકવાદી જૂથનો પ્રમુખ હતો અને તેણે ઇઝરાયલી નાગરિકો અને IDF સૈનિકો પર રોકેટ હુમલા કર્યા હતા. પોસ્ટમાં આગળ કહેવામાં આવ્યું છે કે, 'ગાઝામાંથી મળેલા ગુપ્તચર અને દસ્તાવેજો, જેમાં રોસ્ટર, આતંકવાદી તાલીમ યાદી અને પગાર રેકોર્ડનો સમાવેશ થાય છે, તે સાબિત કરે છે કે તે અલ જઝીરા સાથે સંકળાયેલો હમાસ કાર્યકર હતો. પ્રેસ બેજ આતંકવાદ માટે ઢાલ નથી.'

બે વર્ષમાં 186 પત્રકારના મોત, 90 બંધક બન્યા

અલ જઝીરા અનુસાર, ન્યૂ યોર્ક સ્થિત કમિટી ટુ પ્રોટેક્ટ જર્નાલિસ્ટ્સ 7 ઓક્ટોબર, 2023 થી ઓછામાં ઓછા 186 પત્રકારોની હત્યાની પુષ્ટિ કરવામાં સક્ષમ છે. ઇઝરાયેલ દ્વારા ઓછામાં ઓછા 90 પત્રકારોને કેદ કરવામાં આવ્યા છે. અલ જઝીરા અનુસાર, ઇઝરાયલી સેના યુદ્ધની શરૂઆતથી જ ગાઝા પટ્ટીમાં પત્રકારો, ફોટોગ્રાફરો અને સ્થાનિક મીડિયા કર્મચારીઓને તેમના અહેવાલોને શાંત કરવા માટે વ્યવસ્થિત રીતે મારી રહી છે.

અલ જઝીરા અનુસાર, ઇઝરાયલી વડાપ્રધાને વિદેશી મીડિયાને કહ્યું હતું કે તેમણે કેટલાક વિદેશી પત્રકારોને ગાઝા પટ્ટીમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવાનો નિર્ણય લીધો છે, તેના કલાકો પછી આ હુમલો થયો હતો. જેરુસલેમમાં યોજાયેલી એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં નેતન્યાહૂએ કહ્યું, 'હકીકતમાં અમે નિર્ણય લીધો છે, અને મેં સેનાને આદેશ આપ્યો છે કે, શક્ય તેટલા વિદેશી પત્રકારોને અહીં લાવવામાં આવે.'

તેમણે કહ્યું, 'સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવાની સમસ્યા છે, પરંતુ મને લાગે છે કે આપણી સુરક્ષા જાળવવા માટે તે જવાબદારીપૂર્વક અને કાળજીપૂર્વક કરી શકાય છે.' ઇઝરાયલી અધિકારીઓએ લાંબા સમયથી કોઈપણ વિદેશી મીડિયાને ગાઝા પટ્ટીમાં પ્રવેશવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે, જ્યારે તેઓએ ઓક્ટોબર 2023 થી ઇરાદાપૂર્વક લગભગ 200 સ્થાનિક પેલેસ્ટિનિયન પત્રકારોને નિશાન બનાવીને મારી નાખ્યા છે.

વડાપ્રધાન નેતન્યાહૂએ કહ્યું, "યુદ્ધ કાલે સમાપ્ત થઈ શકે છે"

વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, ગાઝામાં કોઈપણ પ્રકારની દુશ્મનાવટ ચાલુ રાખવાની જવાબદારી સંપૂર્ણપણે આતંકવાદી સંગઠન હમાસના ખભા પર છે. એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં PM નેતન્યાહૂએ આંતરરાષ્ટ્રીય મીડિયાને જણાવ્યું કે, હમાસ પાસે ગાઝામાં હજુ પણ હજારો સશસ્ત્ર આતંકવાદી છે. તેમણે 7 ઓક્ટોબરના હત્યાકાંડનું પુનરાવર્તન કરવાની અને વારંવાર આવું કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે, જ્યારે ઇઝરાયલનો નાશ કરવાના તેમના ધ્યેયની ખુલ્લેઆમ જાહેરાત કરી છે.

"હમાસ ગાઝાવાસીઓને ગુલામ બનાવે છે" : PM નેતન્યાહુ

વડાપ્રધાન નેતન્યાહુએ જાહેર કર્યું, "જો હમાસ તેના શસ્ત્રો નીચે મૂકે અને બાકીના તમામ બંધકોને મુક્ત કરે તો યુદ્ધ કાલે સમાપ્ત થઈ શકે છે. હમાસ ગાઝાવાસીઓને ગુલામ બનાવે છે, તેમનો ખોરાક ચોરી કરે છે, જ્યારે તેઓ સુરક્ષિત વિસ્તારમાં ભાગી જવાનો પ્રયાસ કરે છે, ત્યારે તેમને ગોળી મારી દે છે. મને લાગે છે કે તે ઉપદેશક છે કે હવે, ઘણા ગાઝાવાસીઓ બદલો લઈ રહ્યા છે. તેઓ આપણને અને દુનિયાને વિનંતી કરી રહ્યા છે કે આપણે આઝાદ થઈએ અને ગાઝાને હમાસથી મુક્ત કરીએ."

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

ISRAELI ATTACK IN GAZA5 JOURNALISTS KILLED IN GAZAPM BENJAMIN NETANYAHUHAMAS TERRORIST GROUPISRAEL GAZA WAR

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.