અફઘાનિસ્તાનનો દાવો: 58 પાકિસ્તાની સૈનિકો માર્યા ગયા, 25 લશ્કરી ચોકીઓ કબજે કરી

તાલિબાન વહીવટીતંત્રના પ્રવક્તા ઝબીહુલ્લાહ મુજાહિદે જણાવ્યું હતું કે અફઘાન દળોએ 25 પાકિસ્તાની લશ્કરી ચોકીઓ પર કબજો કર્યો છે.

તાલિબાન સુરક્ષા દળો
તાલિબાન સુરક્ષા દળો (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 12, 2025 at 4:00 PM IST

2 Min Read
કાબુલ : અફઘાનિસ્તાને રવિવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે તેના પ્રદેશ અને હવાઈ ક્ષેત્રમાં વારંવાર ઉલ્લંઘન કરવાના જવાબમાં રાતોરાત સરહદી કાર્યવાહીમાં 58 પાકિસ્તાની સૈનિકોને મારી નાખ્યા છે. ગોળીબાર શનિવારે મોડી રાત્રે શરૂ થયો હતો અને રવિવાર સવાર સુધી ચાલુ રહ્યો.

આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં, અફઘાન અધિકારીઓએ પાકિસ્તાન પર રાજધાની કાબુલ અને દેશના પૂર્વ ભાગમાં આવેલા એક બજારમાં બોમ્બ વિસ્ફોટનો આરોપ લગાવ્યો હતો. જોકે, પાકિસ્તાને આ હુમલાઓની જવાબદારી સ્વીકારી ન હતી.

અફઘાન સંરક્ષણ મંત્રાલયે અગાઉ જણાવ્યું હતું કે સ્થાનિક સમય મુજબ મધ્યરાત્રિએ ઓપરેશન સમાપ્ત થયું. તાલિબાન વહીવટીતંત્રના પ્રવક્તા ઝબીહુલ્લાહ મુજાહિદે રવિવારે કહ્યું હતું કે, "અફઘાનિસ્તાનના કોઈપણ ભાગમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ખતરો નથી." મુજાહિદે કહ્યું હતું કે અફઘાન દળોએ 25 પાકિસ્તાની લશ્કરી ચોકીઓ પર કબજો કર્યો છે, જેમાં 58 સૈનિકો માર્યા ગયા છે અને 30 અન્ય ઘાયલ થયા છે.

"અફઘાનિસ્તાનની બધી સત્તાવાર અને વાસ્તવિક સરહદો પર પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે નિયંત્રણમાં છે , અને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ મોટાભાગે બંધ થઈ ગઈ છે," મુજાહિદે કાબુલમાં એક પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું હતું. પાકિસ્તાન તરફથી જાનહાનિની ​​તાત્કાલિક પુષ્ટિ થઈ નથી.

કાબુલમાં શું થયું?

ગુરુવારે અફઘાનિસ્તાનની રાજધાની કાબુલ અને તેના પૂર્વી બજારમાં બોમ્બ વિસ્ફોટ થયો. પાકિસ્તાને જવાબદારી સ્વીકારી ન હતી, પરંતુ અફઘાનિસ્તાનને તેની ધરતી પર પાકિસ્તાની તાલિબાન (TTP) ને આશ્રય આપવાનું બંધ કરવા વિનંતી કરી હતી. TTP એ તાલિબાન જેવી જ વિચારધારા ધરાવતું જૂથ છે અને તેના પર છેલ્લા ચાર વર્ષમાં સેંકડો સૈનિકોની હત્યા કરવાનો આરોપ છે.

તાલિબાને કાબુલ બોમ્બ વિસ્ફોટ માટે પાકિસ્તાનને દોષી ઠેરવ્યું હતું, અને તેના વિદેશ પ્રધાન, અમીર ખાન મુત્તાકી, જે ભારતની છ દિવસની મુલાકાતે છે, તેમણે પાકિસ્તાનને અફઘાનિસ્તાનની હિંમતને પડકારવા સામે ચેતવણી આપી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે પાકિસ્તાનની કાર્યવાહી અફઘાન હવાઈ ક્ષેત્રનું ગંભીર ઉલ્લંઘન છે. ચેતવણીના એક દિવસ પછી, અફઘાન સૈનિકોએ બદલો લેવા માટે પાકિસ્તાની સરહદી ચોકીઓને નિશાન બનાવી હતી.

ઇસ્લામાબાદ લાંબા સમયથી તાલિબાન વહીવટીતંત્ર પર પાકિસ્તાન પર હુમલો કરનારા આતંકવાદીઓને આશ્રય આપવાનો આરોપ લગાવતું આવ્યું છે, જે આરોપ કાબુલે સતત નકારી કાઢ્યો છે.

તાલિબાન સરકારના સંરક્ષણ મંત્રાલયે રવિવારે સવારે જણાવ્યું હતું કે તેમના દળોએ સરહદ પર જવાબી અને સફળ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. મંત્રાલયે ઉમેર્યું હતું કે, "જો વિપક્ષ ફરીથી અફઘાનિસ્તાનની પ્રાદેશિક અખંડિતતાનું ઉલ્લંઘન કરશે, તો અમારા સશસ્ત્ર દળો દેશની સરહદોનું રક્ષણ કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે અને તેનો કડક જવાબ આપશે."

મોહસીન નકવીનું નિવેદન

પાકિસ્તાનના ગૃહમંત્રી મોહસીન નકવીએ શનિવારે રાત્રે થયેલા ગોળીબાર માટે અફઘાનિસ્તાનની નિંદા કરી હતી અને ભારતની જેમ જ યોગ્ય જવાબ આપવાની ચેતવણી આપી હતી, જેમાં ઓપરેશન સિંદૂર સંઘર્ષનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં પાકિસ્તાને ભારતીય સંરક્ષણ દળોને જાનહાનિ પહોંચાડવાના ખોટા દાવા કર્યા હતા.

